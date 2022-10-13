Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области - 13.10.2022 Украина.ру
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Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области
Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области - 13.10.2022 Украина.ру
Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области
Главе украинского МИД Дмитрию Кулебе позвонили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), в разговоре с ними он признался в том, что Киев стоит за ударами по Крыму и Белгородской области
2022-10-13T13:34
2022-10-13T13:34
новости
дмитрий кулеба
пранкеры
крым
белгородская область
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Пранкеры позвонили Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола."Макфол" также спросил его о контрнаступлении ВСУ на южном направлении и глава украинского МИД заверил, что оно готовится "в тесном сотрудничестве" с США и другими западными странами.В то же время Кулеба пожаловался, что денежных траншей, отправленных Украине на данный момент, хватит только на полгода.Сам министр ситуацию пока не комментировал.
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новости, дмитрий кулеба, пранкеры, крым, белгородская область
Новости, Дмитрий Кулеба, пранкеры, Крым, Белгородская область

Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области

13:34 13.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Главе украинского МИД Дмитрию Кулебе позвонили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), в разговоре с ними он признался в том, что Киев стоит за ударами по Крыму и Белгородской области
Пранкеры позвонили Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
"Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы", - признался Кулеба.
"Макфол" также спросил его о контрнаступлении ВСУ на южном направлении и глава украинского МИД заверил, что оно готовится "в тесном сотрудничестве" с США и другими западными странами.
В то же время Кулеба пожаловался, что денежных траншей, отправленных Украине на данный момент, хватит только на полгода.
Сам министр ситуацию пока не комментировал.
Пранкеры Лексус (Алексей Кузнецов) и Вован (Владимир Кузнецов) - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 16:20
Мэр Берлина рассказала пранкерам о проблемах с украинскими беженцамиБургомистр Берлина Франциска Гиффай пообщалась с пранкерами Вованом и Лексусом, выступавшими от имени мэра Киева Виталия Кличко. Видеозапись с розыгрышем политика пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале Russiacalling
 
НовостиДмитрий КулебапранкерыКрымБелгородская область
 
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