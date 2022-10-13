Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Главе украинского МИД Дмитрию Кулебе позвонили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), в разговоре с ними он признался в том, что Киев стоит за ударами по Крыму и Белгородской области
Пранкеры позвонили Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
"Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы", - признался Кулеба.
"Макфол" также спросил его о контрнаступлении ВСУ на южном направлении и глава украинского МИД заверил, что оно готовится "в тесном сотрудничестве" с США и другими западными странами.
В то же время Кулеба пожаловался, что денежных траншей, отправленных Украине на данный момент, хватит только на полгода.
Сам министр ситуацию пока не комментировал.
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