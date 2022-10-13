https://ukraina.ru/20221013/1039695860.html

Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области

Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области - 13.10.2022 Украина.ру

Кулеба признал удары по Крыму и Белгородской области

Главе украинского МИД Дмитрию Кулебе позвонили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), в разговоре с ними он признался в том, что Киев стоит за ударами по Крыму и Белгородской области

2022-10-13T13:34

2022-10-13T13:34

2022-10-13T13:34

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Пранкеры позвонили Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола."Макфол" также спросил его о контрнаступлении ВСУ на южном направлении и глава украинского МИД заверил, что оно готовится "в тесном сотрудничестве" с США и другими западными странами.В то же время Кулеба пожаловался, что денежных траншей, отправленных Украине на данный момент, хватит только на полгода.Сам министр ситуацию пока не комментировал.

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новости, дмитрий кулеба, пранкеры, крым, белгородская область