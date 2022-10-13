https://ukraina.ru/20221013/1039692091.html

Российский Донецк под украинскими обстрелами: спецрепортаж Украина.ру

Российский Донецк под украинскими обстрелами: спецрепортаж Украина.ру - 13.10.2022 Украина.ру

Российский Донецк под украинскими обстрелами: спецрепортаж Украина.ру

Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, который сейчас находится в Донецке, рассказал о том, как пересекают границу с Донбассом теперь, когда этот регион вошёл в Украина.ру, 13.10.2022

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видео

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Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, который сейчас находится в Донецке, рассказал о том, как пересекают границу с Донбассом теперь, когда этот регион вошёл в состав России, а также о том, как живёт прифронтовой Донецк. Подробности - в видеоматериале.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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