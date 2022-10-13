https://ukraina.ru/20221013/1039685440.html
Ключевые предприятия горнодобывающей отрасли Украины приостанавливают работу
Ключевые предприятия горнодобывающей отрасли Украины приостанавливают работу - 13.10.2022 Украина.ру
Ключевые предприятия горнодобывающей отрасли Украины приостанавливают работу
В ноябре из-за повышения цен на электроэнергию приостановит производство Никопольский завод ферросплавов – самый крупный производитель марганцевых ферросплавов в мире. Об этом сообщил "Укрруддпром" 12 октября
2022-10-13T10:45
2022-10-13T10:45
2022-10-13T10:45
новости
гок
днепропетровская область
никопольский завод ферросплавов
никополь
промышленность
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Кроме него, 1 ноября также приостановит добычу и Орджоникидзевский ГОК (Покровский горно-обогатительный комбинат), и Марганецкий ГОК расположенные в Никопольском районе Днепропетровской области.Такие заявления звучали 12 октября во время публичного обсуждения проекта решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг."Учитывая вероятный рост прайс-кепов (предельных цен; по оценкам экспертов, обойдется предприятию в дополнительный 1 млрд грн в год - ред.), рост цен на рынке электроэнергии, а также намерения повышать стоимость транспортировки и диспетчеризации электроэнергии, мы приняли решение остановить работу предприятия уже с ноября", - пояснил Александр Завгородний, директор по экономике и финансам Никопольского завода ферросплавов.Александр Петровец, заместитель главного энергетика Покровского (Орджоникидзевского) горно-обогатительного комбината, что решение еще не принято, но у ГОКа сохраняется угроза аналогичного развития событий.Владимир Бондар, заместитель председателя правления по экономике и финансам Марганецкого ГОКа, заявил, что предприятие на грани остановки из-за обстрелов и перебоев в подаче электроэнергии.В середине 1960-х годов Никопольский район Днепропетровской области буквально возник на месте добычи марганца, руды, ферросплавов. Города Никополь, Орджоникидзе (Покров), Марганец были выстроены вокруг мест добычи. Присвоенные украинскими олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в результате приватизации 1990-х, ГОКи Никопольского района продолжали показывать высокие результаты добычи вплоть до 2017 года.Цикл сталелитейного производства, в котором были задействованы комбинаты, с середины прошлого века и до недавнего времени был неразрывно связан с предприятиями Южного Урала и Северного Казахстана, взаимодействие с которыми оказалось практически разорвано в результате политических интриг послемайданной украинской власти. Кроме того, важно было также и взаимодействие с угледобывающей промышленностью Донбасса.
https://ukraina.ru/20221013/1039684230.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гок, днепропетровская область, никопольский завод ферросплавов, никополь, промышленность
Ключевые предприятия горнодобывающей отрасли Украины приостанавливают работу
В ноябре из-за повышения цен на электроэнергию приостановит производство Никопольский завод ферросплавов – самый крупный производитель марганцевых ферросплавов в мире. Об этом сообщил "Укрруддпром" 12 октября
Кроме него, 1 ноября также приостановит добычу и Орджоникидзевский ГОК (Покровский горно-обогатительный комбинат), и Марганецкий ГОК расположенные в Никопольском районе Днепропетровской области.
Такие заявления звучали 12 октября во время публичного обсуждения проекта решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Учитывая вероятный рост прайс-кепов (предельных цен; по оценкам экспертов, обойдется предприятию в дополнительный 1 млрд грн в год - ред.), рост цен на рынке электроэнергии, а также намерения повышать стоимость транспортировки и диспетчеризации электроэнергии, мы приняли решение остановить работу предприятия уже с ноября", - пояснил Александр Завгородний, директор по экономике и финансам Никопольского завода ферросплавов.
Александр Петровец, заместитель главного энергетика Покровского (Орджоникидзевского) горно-обогатительного комбината, что решение еще не принято, но у ГОКа сохраняется угроза аналогичного развития событий.
ПГОК — это градообразующее предприятие, от нашей работы зависит существование города Покровск. Мы стараемся работать в крайне сложных условиях: снижается спрос на нашу продукцию, растет себестоимость производства, есть проблемы с закупками материалов для ремонтов и обслуживания оборудования. Поэтому наше предприятие не может больше выдерживать эту сложную ситуацию.
Владимир Бондар, заместитель председателя правления по экономике и финансам Марганецкого ГОКа, заявил, что предприятие на грани остановки из-за обстрелов и перебоев в подаче электроэнергии.
В середине 1960-х годов Никопольский район Днепропетровской области буквально возник на месте добычи марганца, руды, ферросплавов. Города Никополь, Орджоникидзе (Покров), Марганец были выстроены вокруг мест добычи. Присвоенные украинскими олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в результате приватизации 1990-х, ГОКи Никопольского района продолжали показывать высокие результаты добычи вплоть до 2017 года.
Цикл сталелитейного производства, в котором были задействованы комбинаты, с середины прошлого века и до недавнего времени был неразрывно связан с предприятиями Южного Урала и Северного Казахстана, взаимодействие с которыми оказалось практически разорвано в результате политических интриг послемайданной украинской власти. Кроме того, важно было также и взаимодействие с угледобывающей промышленностью Донбасса.