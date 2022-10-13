Володин пригрозил Киеву еще более жестким ответом в случае организации им новых терактов - 13.10.2022 Украина.ру
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Володин пригрозил Киеву еще более жестким ответом в случае организации им новых терактов
Володин пригрозил Киеву еще более жестким ответом в случае организации им новых терактов - 13.10.2022 Украина.ру
Володин пригрозил Киеву еще более жестким ответом в случае организации им новых терактов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 октября в своем Telegram-канале заявил, что если Украина продолжит совершать теракты, ответ России будет еще более жестким, чем массированные удары высокоточным оружием по критической инфраструктуре, нанесенные 10 и 11 октября
2022-10-13T09:43
2022-10-13T09:43
новости
вячеслав володин
киев
теракт
ответ
россия
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При этом спикер прикрепил к посту иллюстрацию с указанием регионов Украины, в которых уничтожена и повреждена критическая инфраструктура, используемая ВСУ. В частности, не поврежденной инфраструктура осталась только в трех субъектах — в Черниговской, Волынской и Закарпатской областях.По словам Володина, ВС РФ нанесли удары более чем по 70 энергетическим объектам, в результате чего Киев потерял 50 процентов генерирующих мощностей.На этой неделе, 10 и 11 октября Россия нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что были атакованы объекты энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению Минобороны РФ. Глава государства также предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.
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новости, вячеслав володин, киев, теракт, ответ, россия
Новости, Вячеслав Володин, Киев, теракт, ответ, Россия

Володин пригрозил Киеву еще более жестким ответом в случае организации им новых терактов

09:43 13.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 октября в своем Telegram-канале заявил, что если Украина продолжит совершать теракты, ответ России будет еще более жестким, чем массированные удары высокоточным оружием по критической инфраструктуре, нанесенные 10 и 11 октября
"Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены", — заявил он, добавив, что переговоров с террористами не будет.
При этом спикер прикрепил к посту иллюстрацию с указанием регионов Украины, в которых уничтожена и повреждена критическая инфраструктура, используемая ВСУ. В частности, не поврежденной инфраструктура осталась только в трех субъектах — в Черниговской, Волынской и Закарпатской областях.
По словам Володина, ВС РФ нанесли удары более чем по 70 энергетическим объектам, в результате чего Киев потерял 50 процентов генерирующих мощностей.
На этой неделе, 10 и 11 октября Россия нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что были атакованы объекты энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению Минобороны РФ. Глава государства также предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.
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НовостиВячеслав ВолодинКиевтерактответРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
09:43Володин пригрозил Киеву еще более жестким ответом в случае организации им новых терактов
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