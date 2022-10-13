https://ukraina.ru/20221013/1039682465.html

Володин пригрозил Киеву еще более жестким ответом в случае организации им новых терактов

Володин пригрозил Киеву еще более жестким ответом в случае организации им новых терактов - 13.10.2022 Украина.ру

Володин пригрозил Киеву еще более жестким ответом в случае организации им новых терактов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 октября в своем Telegram-канале заявил, что если Украина продолжит совершать теракты, ответ России будет еще более жестким, чем массированные удары высокоточным оружием по критической инфраструктуре, нанесенные 10 и 11 октября

2022-10-13T09:43

2022-10-13T09:43

2022-10-13T09:43

новости

вячеслав володин

киев

теракт

ответ

россия

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При этом спикер прикрепил к посту иллюстрацию с указанием регионов Украины, в которых уничтожена и повреждена критическая инфраструктура, используемая ВСУ. В частности, не поврежденной инфраструктура осталась только в трех субъектах — в Черниговской, Волынской и Закарпатской областях.По словам Володина, ВС РФ нанесли удары более чем по 70 энергетическим объектам, в результате чего Киев потерял 50 процентов генерирующих мощностей.На этой неделе, 10 и 11 октября Россия нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что были атакованы объекты энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению Минобороны РФ. Глава государства также предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.

https://ukraina.ru/20221012/1039662289.html

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2022

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новости, вячеслав володин, киев, теракт, ответ, россия