Турция напомнила Финляндии об обязательствах по меморандуму о членстве в НАТО
Турция ждет от Финляндии выполнения обязательств по меморандуму с Анкарой в связи с членством в НАТО, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар
Финляндия и Швеция на фоне спецоперации РФ на Украине 18 мая передали генеральному секретарю Североатлантического альянса заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала процесс рассмотрения указанных заявок, но спустя полтора месяца Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, учитывающий все озабоченности Турции. После чего Анкара сняла свои возражения по поводу вступления двух стран в НАТО.
В настоящий момент Акар находится в штаб-квартире Североатлантического альянса, куда он прибыл для участия во встрече министров обороны стран НАТО. В этом контексте он встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.
"Во время встречи с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном министр Акар заявил, что от Финляндии ждут выполнения обязательств по меморандуму, подписанному в Мадриде, и конкретных шагов в этом направлении", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.