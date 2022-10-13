https://ukraina.ru/20221013/1039677264.html

Турция напомнила Финляндии об обязательствах по меморандуму о членстве в НАТО

Турция напомнила Финляндии об обязательствах по меморандуму о членстве в НАТО - 13.10.2022 Украина.ру

Турция напомнила Финляндии об обязательствах по меморандуму о членстве в НАТО

Турция ждет от Финляндии выполнения обязательств по меморандуму с Анкарой в связи с членством в НАТО, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар

2022-10-13T08:39

2022-10-13T08:39

2022-10-13T08:39

новости

финляндия

турция

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Финляндия и Швеция на фоне спецоперации РФ на Украине 18 мая передали генеральному секретарю Североатлантического альянса заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала процесс рассмотрения указанных заявок, но спустя полтора месяца Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, учитывающий все озабоченности Турции. После чего Анкара сняла свои возражения по поводу вступления двух стран в НАТО.В настоящий момент Акар находится в штаб-квартире Североатлантического альянса, куда он прибыл для участия во встрече министров обороны стран НАТО. В этом контексте он встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

https://ukraina.ru/20220517/1033977011.html

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новости, финляндия, турция