Турция напомнила Финляндии об обязательствах по меморандуму о членстве в НАТО - 13.10.2022 Украина.ру
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Турция напомнила Финляндии об обязательствах по меморандуму о членстве в НАТО
Турция напомнила Финляндии об обязательствах по меморандуму о членстве в НАТО - 13.10.2022 Украина.ру
Турция напомнила Финляндии об обязательствах по меморандуму о членстве в НАТО
Турция ждет от Финляндии выполнения обязательств по меморандуму с Анкарой в связи с членством в НАТО, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар
2022-10-13T08:39
2022-10-13T08:39
новости
финляндия
турция
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Финляндия и Швеция на фоне спецоперации РФ на Украине 18 мая передали генеральному секретарю Североатлантического альянса заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала процесс рассмотрения указанных заявок, но спустя полтора месяца Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, учитывающий все озабоченности Турции. После чего Анкара сняла свои возражения по поводу вступления двух стран в НАТО.В настоящий момент Акар находится в штаб-квартире Североатлантического альянса, куда он прибыл для участия во встрече министров обороны стран НАТО. В этом контексте он встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.
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новости, финляндия, турция
Новости, Финляндия, Турция

Турция напомнила Финляндии об обязательствах по меморандуму о членстве в НАТО

08:39 13.10.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© NATO
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Турция ждет от Финляндии выполнения обязательств по меморандуму с Анкарой в связи с членством в НАТО, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар
Финляндия и Швеция на фоне спецоперации РФ на Украине 18 мая передали генеральному секретарю Североатлантического альянса заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала процесс рассмотрения указанных заявок, но спустя полтора месяца Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, учитывающий все озабоченности Турции. После чего Анкара сняла свои возражения по поводу вступления двух стран в НАТО.
В настоящий момент Акар находится в штаб-квартире Североатлантического альянса, куда он прибыл для участия во встрече министров обороны стран НАТО. В этом контексте он встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.
"Во время встречи с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном министр Акар заявил, что от Финляндии ждут выполнения обязательств по меморандуму, подписанному в Мадриде, и конкретных шагов в этом направлении", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Эрдоган Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 15:12
Парадоксы геополитики. Россия и Турция выиграют от вступления Финляндии и Швеции в НАТООчередная волна расширения НАТО проходит не так гладко, как многим бы хотелось. Турция не готова просто взять и согласиться с принятием в военно-политический блок Финляндии и Швеции
 
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