https://ukraina.ru/20221013/1039676454.html

В Турции объяснили, почему Ближний Восток не поможет Европе справиться с энергокризисом этой зимой

В Турции объяснили, почему Ближний Восток не поможет Европе справиться с энергокризисом этой зимой - 13.10.2022 Украина.ру

В Турции объяснили, почему Ближний Восток не поможет Европе справиться с энергокризисом этой зимой

Евросоюз, пытаясь найти выход из энергетического кризиса, обратился за помощью к странам Ближнего Востока, однако эти государства не помогут европейцам удовлетворить их спрос на энергоносители, пишет Anadolu

2022-10-13T08:17

2022-10-13T08:17

2022-10-13T08:17

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Кроме того, в статье указано, что Катар – страна, которая больше всего экспортирует газа в арабские государства, поставляет в страны ЕС только 60 тысяч кубометровв сутки. В то время как Европе в сутки нужно около миллиарда голубого топлива.В статье это объясняется тем, что 90 процентов экспорта из Катара приходится на Индию (886 тысяч тонн), Пакистан (около 600 тысяч тонн), Южную Корею (526 тысяч тонн), Китай (390 тысяч тонн).Однако, как оценило издание, сравнив уровень добычи в ОАЭ, Саудовской Аравии и других государствах региона, лишь Катар может нарастить поставки в Европу.

https://ukraina.ru/20221012/1039658294.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, ближний восток, европа