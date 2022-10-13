В Турции объяснили, почему Ближний Восток не поможет Европе справиться с энергокризисом этой зимой - 13.10.2022 Украина.ру
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В Турции объяснили, почему Ближний Восток не поможет Европе справиться с энергокризисом этой зимой
В Турции объяснили, почему Ближний Восток не поможет Европе справиться с энергокризисом этой зимой - 13.10.2022 Украина.ру
В Турции объяснили, почему Ближний Восток не поможет Европе справиться с энергокризисом этой зимой
Евросоюз, пытаясь найти выход из энергетического кризиса, обратился за помощью к странам Ближнего Востока, однако эти государства не помогут европейцам удовлетворить их спрос на энергоносители, пишет Anadolu
2022-10-13T08:17
2022-10-13T08:17
новости
турция
ближний восток
европа
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Кроме того, в статье указано, что Катар – страна, которая больше всего экспортирует газа в арабские государства, поставляет в страны ЕС только 60 тысяч кубометровв сутки. В то время как Европе в сутки нужно около миллиарда голубого топлива.В статье это объясняется тем, что 90 процентов экспорта из Катара приходится на Индию (886 тысяч тонн), Пакистан (около 600 тысяч тонн), Южную Корею (526 тысяч тонн), Китай (390 тысяч тонн).Однако, как оценило издание, сравнив уровень добычи в ОАЭ, Саудовской Аравии и других государствах региона, лишь Катар может нарастить поставки в Европу.
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новости, турция, ближний восток, европа
Новости, Турция, Ближний Восток, Европа

В Турции объяснили, почему Ближний Восток не поможет Европе справиться с энергокризисом этой зимой

08:17 13.10.2022
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Мария Девахина
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Евросоюз, пытаясь найти выход из энергетического кризиса, обратился за помощью к странам Ближнего Востока, однако эти государства не помогут европейцам удовлетворить их спрос на энергоносители, пишет Anadolu
“Страны Персидского залива, за исключением Катара, в последнее время сталкиваются с проблемами в удовлетворении собственных растущих потребностей в голубом топливе. Они даже прибегают к импорту газа, который в дальнейшем подлежит сжижению и реэкспорту на другие рынки”, — говорится в публикации.
Кроме того, в статье указано, что Катар – страна, которая больше всего экспортирует газа в арабские государства, поставляет в страны ЕС только 60 тысяч кубометров
в сутки. В то время как Европе в сутки нужно около миллиарда голубого топлива.
В статье это объясняется тем, что 90 процентов экспорта из Катара приходится на Индию (886 тысяч тонн), Пакистан (около 600 тысяч тонн), Южную Корею (526 тысяч тонн), Китай (390 тысяч тонн).
Однако, как оценило издание, сравнив уровень добычи в ОАЭ, Саудовской Аравии и других государствах региона, лишь Катар может нарастить поставки в Европу.
Вчера, 16:00
"Погружение во тьму", российские энергоресурсы, помощь Запада. Главное на Украине на 16:00 12 октября
 
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