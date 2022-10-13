https://ukraina.ru/20221013/1039656139.html

У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ

У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру

У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ

Большого удивления не было, когда ВСУ взорвали Крымский мост, потому что они давно об этом говорили, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-10-13T05:30

2022-10-13T05:30

2022-10-13T05:30

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крымский мост

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.По его мнению, атаки будут продолжаться, и киевское руководство не остановится даже после атаки ВС РФ по Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20221012/1039648192.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, крымский мост