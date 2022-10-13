У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221013/1039656139.html
У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ
У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ - 13.10.2022 Украина.ру
У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ
Большого удивления не было, когда ВСУ взорвали Крымский мост, потому что они давно об этом говорили, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-10-13T05:30
2022-10-13T05:30
новости
россия
украина
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039547481_0:213:3218:2023_1920x0_80_0_0_d3b85f8bd6317e9f5da35c5614053ffc.jpg
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.По его мнению, атаки будут продолжаться, и киевское руководство не остановится даже после атаки ВС РФ по Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
https://ukraina.ru/20221012/1039648192.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039547481_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_2f4f5aedb0a2daad421369634ad76c71.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, крымский мост
Новости, Россия, Украина, Крымский мост

У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ

05:30 13.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
- РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Читать в
Большого удивления не было, когда ВСУ взорвали Крымский мост, потому что они давно об этом говорили, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.
По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.
У нас Крымский мост — это как Воронья слободка, помните в "Золотом теленке"? Они так долго говорили, что они его взорвут, что, в общем-то, большого удивления не было, когда они все-таки взорвали. Был только вопрос в способе, каким образом они это произведут.
Олег Царев интервью
Олег Царев
народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, атаки будут продолжаться, и киевское руководство не остановится даже после атаки ВС РФ по Украине.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 14:10
Портрет террориста в интерьере эпохи. Кирилл Буданов — глава ГУР Украины, автор теракта на Крымском мосту
 
НовостиРоссияУкраинаКрымский мост
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00"Первым делом - внутри России": Ераносян рассказал, с чего нужно начинать борьбу с украинским терроризмом
06:45"Людей не считают за дорогую цель": эксперт о критериях, по которым ВСУ выбирают цели ударов
06:30"Ставят крестики на домах активистов": эксперт рассказал о террористических методах ВСУ
06:15Польский эксперт рассказал, чему поляки могут научиться у шотландцев
06:14Дмитрий Журавлев: Украина - даже не блюдо, а объедки на столе западной экономики
06:00"Мы воюем с террористической армией": эксперт о том, с кем столкнулись ВС России
05:56Александр Дудчак: Украина действует как тоталитарная секта, а Россия должна опираться на здравый смысл
05:45Польский политолог объяснил, как Польша, гоняясь за чужим ядерным оружием, теряет свой суверенитет
05:30У нас Крымский мост — это как Воронья слободка – Царев про атаки ВСУ
05:26Главное на 13 октября: в России и в мире
05:15"Лишнего не сболтнут": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему не нужно мешать военкорам
05:00"Беснующаяся террористическая армия": Ераносян охарактеризовал действия ВСУ у российских границ
04:45Польский политолог рассказал о “катастрофических” результатах британского влияния на страну
04:30Корнилов ответил, что будет, когда РФ докажет участие поляков в боевых действиях на стороне ВСУ
04:15"Мы ответили": Царев о том, почему было важно РФ нанести удар по Украине после теракта на Крымском мосту
04:00Ограниченной войны не существует: Польский политолог раскритиковал концепцию спецоперации
19:00Задержания террористов, планы российской энергетики. Итоги 12 октября
18:25В Кремле ожидают предложений Эрдогана по урегулированию конфликта на Украине
17:59Провокаторы на Кипре хотели заставить Земфиру выступать с украинским флагом
17:53Захарова: натовцы создали цифровую мумию Зеленского
Лента новостейМолния