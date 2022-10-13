https://ukraina.ru/20221013/1039649517.html

"Мы ответили": Царев о том, почему было важно РФ нанести удар по Украине после теракта на Крымском мосту

"Мы ответили": Царев о том, почему было важно РФ нанести удар по Украине после теракта на Крымском мосту - 13.10.2022 Украина.ру

"Мы ответили": Царев о том, почему было важно РФ нанести удар по Украине после теракта на Крымском мосту

Ответить за теракт на Крымском мосту было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-10-13T04:15

2022-10-13T04:15

2022-10-13T04:15

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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По его мнению, выступление Путина – это было предупреждение, потому что если Киев будет организовывать теракты на российской стороне, то он будет получать ответ более существенный.Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", заключил Царев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221012/1039628675.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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