https://ukraina.ru/20221013/1039649517.html
"Мы ответили": Царев о том, почему было важно РФ нанести удар по Украине после теракта на Крымском мосту
"Мы ответили": Царев о том, почему было важно РФ нанести удар по Украине после теракта на Крымском мосту - 13.10.2022 Украина.ру
"Мы ответили": Царев о том, почему было важно РФ нанести удар по Украине после теракта на Крымском мосту
Ответить за теракт на Крымском мосту было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-10-13T04:15
2022-10-13T04:15
2022-10-13T04:15
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украина
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Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.По его мнению, выступление Путина – это было предупреждение, потому что если Киев будет организовывать теракты на российской стороне, то он будет получать ответ более существенный.Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", заключил Царев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221012/1039628675.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
"Мы ответили": Царев о том, почему было важно РФ нанести удар по Украине после теракта на Крымском мосту
Ответить за теракт на Крымском мосту было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал народный депутат Украины четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
Эта атмосфера безнаказанности, которую мы наблюдали в Украине сейчас, — это не очень хорошо. Мы ответили. Это важно хотя бы с психологической точки зрения, потому что очень многие на Западе, в Украине, решили, что Россия уже сдалась.
Олег Царев
народный депутат Украины четырех созывов
По его мнению, выступление Путина – это было предупреждение, потому что если Киев будет организовывать теракты на российской стороне, то он будет получать ответ более существенный.
Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", заключил Царев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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