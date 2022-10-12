https://ukraina.ru/20221012/1039650869.html

От дружбы не отвертеться. Почему Армения и Россия обречены на сотрудничество

От дружбы не отвертеться. Почему Армения и Россия обречены на сотрудничество - 12.10.2022 Украина.ру

От дружбы не отвертеться. Почему Армения и Россия обречены на сотрудничество

Украина.ру, 12.10.2022

2022-10-12T14:30

2022-10-12T14:30

2022-10-12T15:08

эксклюзив

азербайджан

армения

эрдоган

сша

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Разговоры о том, что Армения отрывается от России, достаточно часто озвучиваются сегодня российскими блогерами и публицистами, которые профессионально специализируются на поисках «зрады».Сторонники этого взгляда прежде всего указывают на то, что официальный Ереван активно контактирует с американскими и европейскими политическими элитами в ущерб традиционным политическим контактам с Россией. А роль гаранта военной безопасности в регионе старается перехватить Турция, которая опирается на традиционные союзнические отношения с Азербайджаном.Однако прозападные симпатии значительной части армянской политической элиты никогда не были секретом. Вопреки распространенному мнению, они проявлялись задолго до прихода к власти Никола Пашиняна. Потому что богатая армянская диаспора, проживающая в Соединенных Штатах Америки и в Европе — прежде всего, во Франции — всегда оказывала значительное влияние на внутренние политические процессы в бедной закавказской республике. Например, через многочисленные политические проекты и грантовые программы. А это влияние однозначно осуществлялось не в пользу России.Правящая армянская партия «Гражданский договор» тоже никогда не скрывала своей условно-прозападной позиции, а недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван, который произвел такое впечатление на некоторых российских экспертов, целиком и полностью укладывается в логику ее политического курса. Некоторые представители этой политической силы всегда любили поговорить о желании дистанцироваться от России. Однако дальше разговоров дело никогда, по сути, не доходило.Так будет и в этот раз: несмотря на то что США предлагают Армении политическое покровительство, гарантии безопасности и поставки вооружений, которое обещают продавать в обмен на выход из состава Организации Договора о коллективной безопасности. Где, кстати, председательствует сейчас не кто иной, как сам Пашинян.Коллективный Запад действительно проводит на армянском направлении серьезную работу, которую ни в коем случае не стоит недооценивать. Премьер-министра Армении пригласили на саммит в Праге, где он общался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — чтобы определить пути разрешения карабахского конфликта без участия России.А накануне этого саммита, в ходе встречи секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмета Гаджиева, которая прошла в Вашингтоне, был принят документ, который, по всей видимости, и обсуждался на встрече в Праге. Причем, судя по утечкам в прессе, данное соглашение фактически признает азербайджанский суверенитет над территорией НКО. Хотя до армянской общественности эту информацию пока что не довели.Судя по всему, армянские элиты действительно намерены закрыть карабахский вопрос, и посредничество Запада играет в этом немалую роль. «Нас ожидают тяжелые болезненные решения. С Азербайджаном и Турцией должны быть подписаны соглашения, которые здесь никому не понравятся, но альтернативы нет», — прозрачно намекает на эти перспективы первый президент Армении Левон Тер-Петросян.Однако такие уступки Азербайджану только подчеркнут критические проблемы в области безопасности, которые существуют у современной Армении — перед лицом угрозы со стороны гораздо более сильных соперников, превосходящих ее в военном отношении буквально по всем статьям. При этом их требования отнюдь не ограничиваются карабахским вопросом.Баку считает необходимым провести по территории Армении так называемый Зангезурский коридор протяженностью около сорока километров, который должен связать основные территории Азербайджана с его экславом — Нахичеваньской автономной республикой. А в Ереване убеждены, что это означает для Армении утрату ее международно признанных территорий и ставит под вопрос государственный суверенитет республики.Между тем Азербайджан настроен по этому поводу весьма серьезно, озвучивая Зангезурскую проблему на самом высоком уровне.«Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы воплотим в жизнь Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет — решим силой. Так же, как до войны и во время неё, я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора», — заявил об этом 20 апреля 2021 года Ильхам Алиев.В подобных условиях Армения может рассчитывать только на защиту со стороны России, которая сохраняет прагматичные партнерские отношения с Баку и Ереваном, основанные на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Российский военный контингент на территории Закавказья — прежде всего, в Армении, где расположена российская база, — является единственной реальной силой, которая удерживает этот регион от сползания в большую войну.А влияние Запада ограничено дипломатическими заявлениями, которые не очень действуют на турецкое и азербайджанское руководство. Нынешняя администрация США может послать в Закавказье Пелоси — но свои войска она сейчас туда точно не пошлет.Однако у российско-армянских отношений есть еще одно важное измерение. Экономические контакты между двумя странами активно растут несмотря на все политические сложности и проблемы. Причем этому способствуют санкции, которые увеличили транзитный поток в направлении третьих стран и обратно. Ведь даже взорвавшаяся на Крымском мосту фура, судя по опубликованной информации, проехала в РФ именно через армянскую границу.Как сообщает государственное статистическое агентство Армении, в первой половине 2022 года объем экспорта из республики в Россию увеличился на 49 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт вырос на 42 процента. Таким образом, Российская Федерация является на сегодня крупнейшим экономическим партнером Армении. И Запад не в силах помешать этому процессу — потому что разрыв экономических контактов с северными соседями равнозначен для армянской стороны экономическому самоубийству.«Учитывая геополитическое положение Армении, правительства западных стран уже давно смотрят сквозь пальцы на ее экономические отношения с настроенными против Запада партнерами Еревана.Сейчас Армения оказалась в большей зависимости от России, чем в любой другой момент со времени обретения независимости. Встречи армянских и российских официальных лиц еще более участились после окончания войны с Азербайджаном в 2020 году: Россия выступала посредником на переговорах о прекращении огня в этой войне, а сейчас российские миротворцы защищают армянское население Нагорного Карабаха.В свою очередь, Армения воздерживалась при голосовании по многим антироссийским резолюциям на международных форумах, согласилась покупать российский газ за рубли и даже планирует субсидировать для развития торговли с Россией черноморскую паромную линию из Грузии», — пишет об этом армянская журналистка Ани Меджлумян.Таким образом, Армения и Россия обречены на сотрудничество, несмотря на все политические перипетии. От дружбы в этой ситуации просто не отвертеться.

https://ukraina.ru/20220923/1039026772.html

https://ukraina.ru/20201229/1030142719.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, азербайджан, армения, эрдоган, сша