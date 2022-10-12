https://ukraina.ru/20221012/1039646989.html
Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине
Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине - 12.10.2022 Украина.ру
Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине
Одной из целей состоявшейся 11 октября онлайн-встречи лидеров стран "Большой семёрки" было намерение Вашингтона устранить возникшие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками в отношении конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times
2022-10-12T13:34
2022-10-12T13:34
2022-10-12T13:54
новости
спецоперация
global times
большая семерка
кнр (китай)
военная помощь
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Встреча прошла на фоне надвигающегося энергетического кризиса в Европе, «который пошатнул её единство», указывает газета.Пекинский эксперт по России, Восточной Европе и Центральной Азии заявил Global Times на условиях анонимности, что встреча G7 проходит на фоне разногласий, возникших между США и Европой, а также между различными европейскими странами.Опрошенные газетой эксперты отмечают, что в интересах европейских стран было бы избежать превращения в «полного вассала» США, что грозит потерей их независимости.Постоянная помощь администрации президента США Джо Байдена киевскому режиму вызывает и неприятные для неё последствия дома, поскольку некоторые республиканцы обвиняют её в дестабилизации рынка и разжигании войны.
https://ukraina.ru/20220407/1033711691.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, global times, большая семерка, кнр (китай), военная помощь
Новости, Спецоперация, Global Times, большая семерка, КНР (Китай), военная помощь
Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине
13:34 12.10.2022 (обновлено: 13:54 12.10.2022)
Одной из целей состоявшейся 11 октября онлайн-встречи лидеров стран "Большой семёрки" было намерение Вашингтона устранить возникшие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками в отношении конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times