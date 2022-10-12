https://ukraina.ru/20221012/1039646989.html

Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине

Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине - 12.10.2022 Украина.ру

Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине

Одной из целей состоявшейся 11 октября онлайн-встречи лидеров стран "Большой семёрки" было намерение Вашингтона устранить возникшие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками в отношении конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times

2022-10-12T13:34

2022-10-12T13:34

2022-10-12T13:54

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Встреча прошла на фоне надвигающегося энергетического кризиса в Европе, «который пошатнул её единство», указывает газета.Пекинский эксперт по России, Восточной Европе и Центральной Азии заявил Global Times на условиях анонимности, что встреча G7 проходит на фоне разногласий, возникших между США и Европой, а также между различными европейскими странами.Опрошенные газетой эксперты отмечают, что в интересах европейских стран было бы избежать превращения в «полного вассала» США, что грозит потерей их независимости.Постоянная помощь администрации президента США Джо Байдена киевскому режиму вызывает и неприятные для неё последствия дома, поскольку некоторые республиканцы обвиняют её в дестабилизации рынка и разжигании войны.

https://ukraina.ru/20220407/1033711691.html

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новости, спецоперация, global times, большая семерка, кнр (китай), военная помощь