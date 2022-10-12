Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине - 12.10.2022 Украина.ру
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Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине
Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине - 12.10.2022 Украина.ру
Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине
Одной из целей состоявшейся 11 октября онлайн-встречи лидеров стран "Большой семёрки" было намерение Вашингтона устранить возникшие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками в отношении конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times
2022-10-12T13:34
2022-10-12T13:54
новости
спецоперация
global times
большая семерка
кнр (китай)
военная помощь
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Встреча прошла на фоне надвигающегося энергетического кризиса в Европе, «который пошатнул её единство», указывает газета.Пекинский эксперт по России, Восточной Европе и Центральной Азии заявил Global Times на условиях анонимности, что встреча G7 проходит на фоне разногласий, возникших между США и Европой, а также между различными европейскими странами.Опрошенные газетой эксперты отмечают, что в интересах европейских стран было бы избежать превращения в «полного вассала» США, что грозит потерей их независимости.Постоянная помощь администрации президента США Джо Байдена киевскому режиму вызывает и неприятные для неё последствия дома, поскольку некоторые республиканцы обвиняют её в дестабилизации рынка и разжигании войны.
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новости, спецоперация, global times, большая семерка, кнр (китай), военная помощь
Новости, Спецоперация, Global Times, большая семерка, КНР (Китай), военная помощь

Global Times рассказала о разногласиях в "Большой семёрке" по Украине

13:34 12.10.2022 (обновлено: 13:54 12.10.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию саммита стран G7
Подготовка к открытию саммита стран G7 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Одной из целей состоявшейся 11 октября онлайн-встречи лидеров стран "Большой семёрки" было намерение Вашингтона устранить возникшие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками в отношении конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в китайской газете Global Times
Встреча прошла на фоне надвигающегося энергетического кризиса в Европе, «который пошатнул её единство», указывает газета.
Пекинский эксперт по России, Восточной Европе и Центральной Азии заявил Global Times на условиях анонимности, что встреча G7 проходит на фоне разногласий, возникших между США и Европой, а также между различными европейскими странами.
- РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:57
NYT рассказала о разногласиях в НАТО насчет дальнейших отношений с РФСреди стран НАТО есть разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом 6 апреля сообщила газета New York Times со ссылкой на источники
Опрошенные газетой эксперты отмечают, что в интересах европейских стран было бы избежать превращения в «полного вассала» США, что грозит потерей их независимости.
Постоянная помощь администрации президента США Джо Байдена киевскому режиму вызывает и неприятные для неё последствия дома, поскольку некоторые республиканцы обвиняют её в дестабилизации рынка и разжигании войны.

«Китайские наблюдатели заявляют, что США и Запад несут ответственность за нагнетание и без того уже напряжённой ситуации, в то время, как неотложной задачей является призвать все стороны к прекращению огня путём переговоров».

Global Times
Китайская газета
 
НовостиСпецоперацияGlobal Timesбольшая семеркаКНР (Китай)военная помощь
 
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