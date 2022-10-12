Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля" - 12.10.2022 Украина.ру
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Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля"
Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля" - 12.10.2022 Украина.ру
Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля"
Сотрудники СБУ в Киеве пришли с обысками в квартиру митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ Московского патриархата Ионафана. Подробности 12 октября рассказали в пресс-службе СБУ
2022-10-12T13:06
2022-10-12T13:06
новости
сбу
обыски
митрополит
россия
украина
владимир путин
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По сообщению ведомства, "управляющий одной из епархий УПЦ в Винницкой области" поддерживал политику Кремля и оправдывал действия России на Украине. Его также обвиняют в разжигании межконфессиональной вражды между верующими посредством размещения на "собственном интернет-ресурсе" соответствующих публикаций.Во время обысков у него изъяли "печатные материалы пророссийского содержания" и пропагандистскую литературу.Пресс-служба СБУ опубликовала изъятые материалы - это буклет "Молитва за Президента России", листовки с надписью "Донбасс-Россия", портрет патриарха РПЦ Кирилла и листовка, озаглавленная "обращение президента России к гражданам Украины".Митрополита УПЦ подозревают в нарушении ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной или иной принадлежности).Митрополит Ионафана стал далеко не первой жертвой политических репрессий на Украине. Со списком журналистов и общественников, попавших под пресс украинского государства в последние месяцы, можно ознакомиться здесь.
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новости, сбу, обыски, митрополит, россия, украина, владимир путин
Новости, СБУ, обыски, митрополит, Россия, Украина, Владимир Путин

Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля"

13:06 12.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМитрополит Петр
Митрополит Петр - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Сотрудники СБУ в Киеве пришли с обысками в квартиру митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ Московского патриархата Ионафана. Подробности 12 октября рассказали в пресс-службе СБУ
По сообщению ведомства, "управляющий одной из епархий УПЦ в Винницкой области" поддерживал политику Кремля и оправдывал действия России на Украине.
Его также обвиняют в разжигании межконфессиональной вражды между верующими посредством размещения на "собственном интернет-ресурсе" соответствующих публикаций.
Во время обысков у него изъяли "печатные материалы пророссийского содержания" и пропагандистскую литературу.
Пресс-служба СБУ опубликовала изъятые материалы - это буклет "Молитва за Президента России", листовки с надписью "Донбасс-Россия", портрет патриарха РПЦ Кирилла и листовка, озаглавленная "обращение президента России к гражданам Украины".
Митрополита УПЦ подозревают в нарушении ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной или иной принадлежности).
Митрополит Ионафана стал далеко не первой жертвой политических репрессий на Украине. Со списком журналистов и общественников, попавших под пресс украинского государства в последние месяцы, можно ознакомиться здесь.
11 августа, 15:57
Репрессии продолжаются: у киевской журналистки Ирины Гавриловой провели обыскУкраинские силовики устроили обыск у киевской журналистки Ирины Гавриловой 11 августа. Об этом сообщил политтехнолог и журналист Василий Стоякин в своем Telegram-канале.
 
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