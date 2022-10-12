https://ukraina.ru/20221012/1039645086.html
Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля"
Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля" - 12.10.2022 Украина.ру
Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля"
Сотрудники СБУ в Киеве пришли с обысками в квартиру митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ Московского патриархата Ионафана. Подробности 12 октября рассказали в пресс-службе СБУ
2022-10-12T13:06
2022-10-12T13:06
2022-10-12T13:06
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сбу
обыски
митрополит
россия
украина
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По сообщению ведомства, "управляющий одной из епархий УПЦ в Винницкой области" поддерживал политику Кремля и оправдывал действия России на Украине. Его также обвиняют в разжигании межконфессиональной вражды между верующими посредством размещения на "собственном интернет-ресурсе" соответствующих публикаций.Во время обысков у него изъяли "печатные материалы пророссийского содержания" и пропагандистскую литературу.Пресс-служба СБУ опубликовала изъятые материалы - это буклет "Молитва за Президента России", листовки с надписью "Донбасс-Россия", портрет патриарха РПЦ Кирилла и листовка, озаглавленная "обращение президента России к гражданам Украины".Митрополита УПЦ подозревают в нарушении ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной или иной принадлежности).Митрополит Ионафана стал далеко не первой жертвой политических репрессий на Украине. Со списком журналистов и общественников, попавших под пресс украинского государства в последние месяцы, можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037553239.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сбу, обыски, митрополит, россия, украина, владимир путин
Новости, СБУ, обыски, митрополит, Россия, Украина, Владимир Путин
Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля"
Сотрудники СБУ в Киеве пришли с обысками в квартиру митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ Московского патриархата Ионафана. Подробности 12 октября рассказали в пресс-службе СБУ
По сообщению ведомства, "управляющий одной из епархий УПЦ в Винницкой области" поддерживал политику Кремля и оправдывал действия России на Украине.
Его также обвиняют в разжигании межконфессиональной вражды между верующими посредством размещения на "собственном интернет-ресурсе" соответствующих публикаций.
Во время обысков у него изъяли "печатные материалы пророссийского содержания" и пропагандистскую литературу.
Пресс-служба СБУ опубликовала изъятые материалы - это буклет "Молитва за Президента России", листовки с надписью "Донбасс-Россия", портрет патриарха РПЦ Кирилла и листовка, озаглавленная "обращение президента России к гражданам Украины".
Митрополита УПЦ подозревают в нарушении ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной или иной принадлежности).
Митрополит Ионафана стал далеко не первой жертвой политических репрессий на Украине. Со списком журналистов и общественников, попавших под пресс украинского государства в последние месяцы, можно ознакомиться здесь
.