https://ukraina.ru/20220715/1036459856.html

Список политических заключённых Украины

Список политических заключённых Украины - 15.07.2022 Украина.ру

Список политических заключённых Украины

Редакция издания "Украина.ру" ведет сбор информации о политических заключённых на Украине и системную работу по облегчению их положения и освобождению

2022-07-15T12:28

2022-07-15T12:28

2022-07-15T12:28

репрессии на украине

украина

свобода слова

оппозиция

заключенные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1036459856.jpg?1657877318

Сейчас информации о политзаключённых мало. Мы просим всех, у кого есть хоть какие-нибудь сведения о людях, которые подвергаются политическим преследованиям (обыски, аресты и т.п.) сообщать о них нам. Передать информацию можно через редакционную почту или обратную связь телеграм-канала.Предварительный список мы начинаем формировать прямо сейчас. В этот список мы будем включать только тех людей, в отношении которых достоверно установлен факт ареста.По данным Офиса Генерального прокурора на 14 июля было заведено 11 180 дел по подозрению в совершении преступлений против национальной безопасности, в том числе: посягательство на территориальную целостность (Ст. 110 УК) – 7752; госизмена (Ст. 111) – 1335; коллаборационизм (Ст. 111-1) – 1571; пособничество государству-агрессору (Ст. 111-2) – 92; диверсии (Ст. 113) – 64.Бережная Елена (Киев) – 1956 г.р., директор Института правовой политики и социальной защиты, мать экс-депутата Ирины Бережной (погибла в 2017 году). Активно занималась правозащитной деятельностью, выступала против глорификации нацистских коллаборационистов.Задержана СБУ 16 марта по подозрению в госизмене.Брюханов Александр (Южное, Харьковской области) – 1956 г.р., мэр города Южное. Избирался мэром в 2010 году (Партия регионов), 2015 году (самовыдвижение), 2020 году ("Слуга народа").Арестован 28 февраля по обвинению в госизмене и покушении на территориальную целостность. Вместе с ним арестованы его заместитель, начальник отделения полиции и участковый полицейский.Ветвицкий (Киев) – сын бывшего народного депутата Дмитрия Ветвицкого ("Батькивщина").Арестован СБУ 26 мая. По сообщениям службы он через сеть Instagram (признана в России экстремистской организацией) оправдывал "агрессию РФ против Украины", публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним. Обвиняется в "пропаганде войны".Василий Волга (Киев) – 1968 г.р., политик, глава партии "Союз левых сил".Задержан СБУ, по информации его сына, был ранен при задержании (ориентировочно – 26 марта).3 мая в сети появилось видеообращение Василия Волги, в котором утверждалось, что он на свободе и в безопасности.Горбенко Александр (Кривой Рог) – 1960 г.р. В 2014 году его обвинили по ст. 110 ч. 2 за распространение газеты "Новороссия", в которой якобы содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Тогда он просидел в СИЗО 2 года и был выпущен под денежный залог. Суд по этому делу до сих пор не закончен.Задержан сотрудниками СБУ 23 апреля по обвинению в том, что якобы передавал российской разведке, или войскам, сведения о дислокации украинских войск. Во время обыска у него в машине нашли гранату и патроны. Основным доказательством для следствия послужила переписка в открытой ТГ группе "Донецкий свободный форум", где он рассказывал об обстановке в Кривом Роге и в Мариуполе, где он работал до начала боевых действий. Находится в СИЗО г. Днепропетровска, т.к. мерой пресечения для него днепропетровский суд избрал содержание под стражей.Дмитрий Джангиров (Киев) – 1966 г.р., политолог, журналист, ведущий канала "Капитал" на YouTube.Арестован СБУ в начале марта 2022, был принуждён публично каяться в своей "антигосударственной" деятельности. Где содержится – неизвестно.Юрий Дудкин (Киев) – политэксперт. Принимал участие в прямых эфирах на закрытых украинскими властями телеканалах "112 Украина", NewsOne и ZiK.6 марта 2022 в соцсетях появилось видео с избитым экспертом. По некоторым данным, задержан СБУ. Ранее СБУ обвинила Дудкина в "причастности к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб".Илья Карамаликов (Херсон) – депутат Херсонского горсовета от партии "Нам здесь жить" (партия мэра Игоря Колыхаева).После освобождения города некоторое время возглавлял "Муниципальную варту" – аналог ДНД, выполнявший функции полиции.21 апреля был задержан СБУ, когда пытался выехать с территории Херсонской области в Одессу. Затем вместе с семьей он планировал выехать из Украины по паспортам граждан иностранного государства в третью страну. Суд постановил арестовать депутата. По данным следствия передавал российским правоохранительным органам информацию о проукраинских политических деятелях, "активистах", правоохранителях и ветеранах АТО.Александр Кириченко (Ровно) – пророссийский активист (посещал "Русское общество").Арестован СБУ. 21 марта "Телевизионная служба новостей" сообщила, что во время суда по обвинению в государственной измене признал свою вину.Владимир Клименко – политик, руководитель фракции партии ОПЗЖ Мариупольского горсовета. По данным СМИ, он также является бывшим мужем экс-генпрокурора Крыма Натальи Поклонской (она отрицает знакомство с ним).Арестован 14 апреля 2022 года в Одессе Государственным бюро расследований. Подозревается в "сотрудничестве с оккупантами".Колесников Игорь – политик, бывший помощник народного депутата Андрея Деркача.Был задержан СБУ в начале СВО. По утверждению СБУ он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ России с позывным "Ветеран", был связным и финансовым курьером между спецслужбами РФ и народным депутатом Деркачём. Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.В мае состоялся суд, который вынес ему приговор по обвинению в государственной измене.Эдуард Коновалов (Старый Салтов, Харьковская область) – мэр (поселковый голова)После занятия посёлка ВСУ (не позже 7 мая) был арестован СБУ. Ему инкриминируют госизмену – добровольно перешёл на сторону российских военных, обеспечивал их жильём и призвал местных жителей не оказывать сопротивления.Братья Михаил и Александр Кононовичи (Киев) – 1980 г.р., политики. Михаил – первый секретарь Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины.Информация об аресте братьев СБУ появилась 6 марта. Официальной причиной для ареста стали "проросссийские и пробелорусские" взгляды братьев.5 мая в интернете были опубликованы фотографии Михаила Кононовича, избитого и в крови. Время и место не указаны, но по косвенным данным (зелёная трава на фото), они актуальные.Красильников Геннадий (Чугуев, Харьковской области) – 1977 г.р., мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике, дважды выступал за сборную Украины на летних Олимпийских играх в супертяжёлой категории мужчин, заняв 9 и 4 место в финальном зачёте.Арестован 26 мая по обвинению в том, что в составе группы из трёх человек корректировал огонь российской артиллерии.Виктор Ладуха (Бурынь, Сумская область) – мэр города Бурынь от "Батькивщины". В местных СМИ назывался "рейдером", пост мэра дался ему после тяжёлой борьбы (результаты выборов отменялись по суду).Ладуха находился в Бурыни всё время, пока город находился под контролем российских войск. За это время записал несколько видеообращений, в которых опроверг обвинения в измене.30 апреля был арестован за "сотрудничество с оккупантом", но некоторые СМИ предполагают, что обвинения могут быть политическим заказом из-за конфликта с большинством депутатов. Часть населения городка протестует против ареста "мэра-патриота".Андрей Лазуренко (Харьков) – депутат Солоницевского поселкового совета Харьковской области от ОПЗЖ.16 марта задержан по обвинению в подготовке к захвату государственной власти. Депутат призывал к установлению в Харькове и области новой власти.Сергей Лапко – украинский военнослужащий, командир роты, потом – 5-го отдельного стрелкового батальона (по контексту – речь идёт о теробороне, солдат называют "добровольцами").О его аресте СБУ сообщило издание The Washington Post, которому он дал интервью о ходе неудачных для ВСУ боёв около Дружковки Донецкой области. Украинские военные "на этой неделе отступили с членами своей роты в гостиницу вдали от фронта. Там оба мужчины поговорили с The Washington Post под запись, зная, что им грозит военный трибунал и тюремное заключение". После этого Лапко и старший лейтенант Виталий Хрусь были арестованы за дезертирство.Гонсало Лира (Харьков) – 1968 г.р., американский и чилийский видеоблогер, писатель и режиссёр.Задержан СБУ в Харькове 15 апреля. В СМИ появилась информация о его похищении и убийстве спецподразделением теробороны "Кракен", в которое входят руководители харьковского "Азова" (запрещён в России). К его поискам подключилось посольство чили на Украине и блогеры по всему миру. 22 апреля он вышел на связь и сообщил, что физически в порядке, объяснить причины задержания не может.Глеб Ляшенко (Львов) – 1989 г.р., политолог, блогер.Задержан СБУ по обвинению в госизмене (инкриминируется поддержка действий России). 31 марта, Галицкий райсуд его арестовал с правом внесения 4 млн грн (около 11 млн руб. — Ред.) залога. По сообщению его матери от 3 мая, Ляшенко добавлено подозрение в пропаганде войны (по её мнению это сделано на фоне того, что обвинение в госизмене разваливается).Маевский Александр (Одесса) – 1977 г.р., участник событий 2 мая 2014 года, выжил в Доме профсоюзов. Судился с украинскими властями. Страдает онкологией.Задержан ГБР 1 мая в составе группы, которая, якобы готовила провокации 2 мая. В официальном сообщении указывается, что он хранил запрещенную атрибутику – коммунистическую символику. Также ведомство сообщает об оружии, которое якобы обнаружено в его квартире.Дмитрий Марунич (Киев) – 1976 г.р., эксперт в сфере энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.Задержан СБУ 8 апреля. В качестве меры пресечения дали два месяца под стражей. В частности, в вину эксперту ставят сотрудничество с МИА "Россия Сегодня".Александр Матюшенко (Днепропетровск) – коммунист (член группы "Ливица"), антифашист.Арестован 3 марта одним из подразделений полка "Азов" при участии представителей СБУ и сильно избит (в эти дни в городе было арестовано до 40 человек). Предъявлено обвинение по статье "участие в агрессивной войне". По словам его жены Марии, обвинение развалилось ещё на этапе следствия и ему предложили сделку: Александр признаёт вину в "посягательстве на территориальную целостность Украины" и получает 3 года тюрьмы. Суд должен был состояться 19 мая.24 мая 2022 суд вынес приговор. Матюшенко получил 3 года тюрьмы по обвинению в "посягательстве на территориальную целостность Украины" (Ст. 110 УК Украины). Это — первый приговор по делам арестованных инакомыслящих на Украине.Геннадий Мацегора (Купянск, Харьковской области) – 1978 г.р., мэр города Купянск, член ОПЗЖ.27 февраля призвал население города не сопротивляться российским войскам. 28 февраля Мацегора был обвинён в измене родине. Сообщалось даже о его задержании.24 марта Мацегора заявил, что его 20-летняя дочь, находившаяся в Ивано-Франковской области у друзей, задержана СБУ и ему угрожают расправой над ней.По данным украинских СМИ 15 апреля выехал в Россию.Виктор Медведчук (Киев) – 1954 г.р., руководитель ОПЗЖ, народный депутат.Арестован 12 апреля. Определённых обвинений и решения суда нет (формально его преследуют по делам 2021 года по обвинению в госизмене и покушение на разграбление ценностей в Крыму, а также заговоре в целях подорвать энергетическую безопасность Украины). Планируется Киевом к обмену как военнопленный.Даёт показания против Петра Порошенко.Макс Назаров (настоящее имя – Назар Диодрица; Киев) – 1990 г.р., тележурналист, работал на оппозиционных каналах NEWSONE и "Наш".По сообщениям СМИ арестован СБУ 14 июля, не смотря на то, что после начала СВО занял проукраинские позиции, которые продвигал через свой телеграм-канал.Олег Новиков (Харьков) – бывший депутат райсовета, активист Антимайдана, инвалид, многодетный отец. Арестован СБУ 5 апреля 2022.Олег Панкратьев (Полтава) – глава полтавского отделения "Украинской федерации тайландского бокса Муэй Тай", помощник народного депутата Ильи Кивы, депутат Полтавского облсовета от ОПЗЖ.9 марта задержан во Львовской области (направлялся к госгранице, намереваясь выехать в Польшу) по подозрению в попытке свержения государственной власти.Ян Таксюр (Киев) – 1952 г.р., сатирик и публицист, телеведущий.11 марта появилась информация о его аресте СБУ. Содержится в Лукьяновском СИЗО. Его дочь Мария 22 марта сообщала в соцсети, что здоровье Яна Таксюра ухудшается, нужны лекарства (онкология, больное сердце). Адвокатов не допускают.Александр Тарнашинский – руководитель Всеукраинской общественной организации "Славянское движение “Русь возрождённая”", участвовал в деятельности движения "Украинский выбор". Ветеран войны в Афганистане.Задержан СБУ 5 мая. Ему инкриминируется подготовка к свержению конституционного строя на Украине в координации с российскими спецслужбами.Дмитрий Тихоненков (Харьков) – адвокат, защищал активистов Антимайдана.20 марта задержан теробороной. Местоположение неизвестно.Юрий Ткачёв (Одесса) – 1983 г.р., журналист, главред издания "Таймер", занимал антимайданную позицию.Арестован СБУ 19 марта. Содержится в СИЗО. Изначально уголовное дело было открыто по статьям 110 и 111 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и государственная измена). Но в итоге подозрение выписали по статье 263 (незаконное обращение с боеприпасами и взрывчаткой) — во время обыска журналисту подбросили взрывчатые вещества. 5 мая пребывание под стражей продлено до 5 июня.9 июня Ткачёв выпущен из СИЗО под залог.Михаил Царёв (Днепропетровск) – сводный брат (сын отца во втором браке) бывшего народного депутат Олега Царёва. Царёв утверждает, что отношений с ним не поддерживал.О его задержании СБУ заявила 19 мая. Царёва обвиняют в подготовке диверсионных актов: "в специально оборудованном схроне было обнаружено оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина России".Шарий Анатолий (проживает в Испании, имеет статус беженца с 2012 года) – 1988 г.р., журналист, политический деятель (лидер Партии Шария).16 февраля 2021 года СБУ объявила Шарию о подозрении в совершении преступления по обвинению в госизмене и нарушении равноправия граждан. 25 февраля объявлен в государственный розыск.5 мая задержан по международному ордеру (по инициативе СБУ) в городе Таррагона. По решению суда находится на подписке о невыезде. Испания решает вопрос о его экстрадиции на Украину.Виктория Шилова (Киев) – 1972 г.р., журналист, общественный деятель.Занималась политической деятельностью как минимум с 2004 года (поддержала Виктора Ющенко), сотрудничала с рядом политический партий (например – выдвигалась от "Громады" Павла Лазаренко, Радикальной партии Олега Ляшко), занимала пост зампреда Днепропетровского облсовета. С 2014 года активно выступала против войны в Донбассе, возглавляла общественное движение "Антивойна".1 апреля сообщила на своём канале в ю-тубе, что за ней пришли и более на связь не выходила.Шубин Сергей (Николаев) – 1956 г.р., заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права, профессор. В прошлом – депутат горсовета от Прогрессивной соцпартии Н. Витренко. Обвинялся в пророссийских взглядах (назвал украинский язык "блевотным").Задержан СБУ 27 июня по обвинению в подготовке концепции Николаевской народной республики, которая должна войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220427/1033848953.html

https://ukraina.ru/20220506/1033923895.html

https://ukraina.ru/20220504/1033904595.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

репрессии на украине, украина, свобода слова, оппозиция, заключенные