https://ukraina.ru/20221012/1039639782.html
"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации
"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру
"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал к честному заявлению о проблемах и их решению. В интервью РИА Новости, опубликованном 12 октября он ответил на вопросы о том, почему при частичной мобилизации произошли сбои с повестками и бронями
2022-10-12T11:27
2022-10-12T11:27
2022-10-12T11:27
новости
мобилизация
генпрокуратура
краснов
украина
спецоперация
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Он также заявил, что в результате вмешательства прокуроров недостатки в значительной степени преодолены и большинство вскрытых текущих недочетов либо уже устранены, либо в стадии решения.Генеральный прокурор подчеркнул, что допущенные организационные ошибки будут проанализированы, чтобы они не повторялись.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий.В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ukraina.ru/20221012/1039603210.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, генпрокуратура, краснов, украина, спецоперация
Новости, мобилизация, генпрокуратура, Краснов, Украина, Спецоперация
"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал к честному заявлению о проблемах и их решению. В интервью РИА Новости, опубликованном 12 октября он ответил на вопросы о том, почему при частичной мобилизации произошли сбои с повестками и бронями
В сегодняшних обстоятельствах и ряд наших органов не может избежать проблем. Зачастую они в попытках некоторых ответственных лиц замалчивать нарушения и недостатки. Однако ложь в таких вопросах приносит только вред. Надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими.
Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ
Он также заявил, что в результате вмешательства прокуроров недостатки в значительной степени преодолены и большинство вскрытых текущих недочетов либо уже устранены, либо в стадии решения.
Генеральный прокурор подчеркнул, что допущенные организационные ошибки будут проанализированы, чтобы они не повторялись.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий.
В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.