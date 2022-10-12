https://ukraina.ru/20221012/1039639782.html

"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации

"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру

"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал к честному заявлению о проблемах и их решению. В интервью РИА Новости, опубликованном 12 октября он ответил на вопросы о том, почему при частичной мобилизации произошли сбои с повестками и бронями

2022-10-12T11:27

2022-10-12T11:27

2022-10-12T11:27

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Он также заявил, что в результате вмешательства прокуроров недостатки в значительной степени преодолены и большинство вскрытых текущих недочетов либо уже устранены, либо в стадии решения.Генеральный прокурор подчеркнул, что допущенные организационные ошибки будут проанализированы, чтобы они не повторялись.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий.В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

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2022

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новости, мобилизация, генпрокуратура, краснов, украина, спецоперация