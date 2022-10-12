"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221012/1039639782.html
"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации
"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру
"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал к честному заявлению о проблемах и их решению. В интервью РИА Новости, опубликованном 12 октября он ответил на вопросы о том, почему при частичной мобилизации произошли сбои с повестками и бронями
2022-10-12T11:27
2022-10-12T11:27
новости
мобилизация
генпрокуратура
краснов
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/92/1033429265_107:0:2856:1546_1920x0_80_0_0_0b33af05227e33da9f7caf788ebae82b.jpg
Он также заявил, что в результате вмешательства прокуроров недостатки в значительной степени преодолены и большинство вскрытых текущих недочетов либо уже устранены, либо в стадии решения.Генеральный прокурор подчеркнул, что допущенные организационные ошибки будут проанализированы, чтобы они не повторялись.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий.В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ukraina.ru/20221012/1039603210.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/92/1033429265_210:18:2407:1665_1920x0_80_0_0_24f5733ed4dd922777e9f562893bc27d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мобилизация, генпрокуратура, краснов, украина, спецоперация
Новости, мобилизация, генпрокуратура, Краснов, Украина, Спецоперация

"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации

11:27 12.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал к честному заявлению о проблемах и их решению. В интервью РИА Новости, опубликованном 12 октября он ответил на вопросы о том, почему при частичной мобилизации произошли сбои с повестками и бронями
В сегодняшних обстоятельствах и ряд наших органов не может избежать проблем. Зачастую они в попытках некоторых ответственных лиц замалчивать нарушения и недостатки. Однако ложь в таких вопросах приносит только вред. Надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими.
Игорь Краснов
Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ
Он также заявил, что в результате вмешательства прокуроров недостатки в значительной степени преодолены и большинство вскрытых текущих недочетов либо уже устранены, либо в стадии решения.
Генеральный прокурор подчеркнул, что допущенные организационные ошибки будут проанализированы, чтобы они не повторялись.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий.
В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
07:45
"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизацииОбщество России приемлет мобилизацию, готово к ней, люди понимают проблемы, стратегию страны, но - не понимают правил, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
 
НовостимобилизациягенпрокуратураКрасновУкраинаСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Населенные пункты Днепропетровской области обесточены - губернатор Резниченко
13:06Митрополита УПЦ Московского патриархата подозревают в "поддержке Кремля"
12:56В Минобороны Украины признались в любви к Макрону ради САУ Caesar
12:55Песков опроверг начало новой волны мобилизации
12:22Власти Сербии назвали инцидент на "Дружбе" в Польше продолжением "Северного потока"
12:19Украинские диверсанты предприняли вылазку на ЗАЭС, но все пошло не по их плану
12:17Украинская разведка открещивается от причастия к теракту на Крымском мосту
12:00В Китае рассказали о новом "похищении Европы"
12:00Затягивание конфликта, обстрелы, подробности ЧП на Крымском мосту. Главное на Украине на 12:00 12 октября
11:46Гражданина Украины, готовившего теракт, арестовали в Брянске
11:43В Польше заявили о случайном повреждении нефтепровода "Дружба"
11:27"Ложь приносит вред": Краснов призвал говорить вслух о проблемах мобилизации
11:16В США пожаловались на нежелание Саудовской Аравии занимать "правильную" сторону в конфликте на Украине
10:48В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта
10:41Кадыров задался вопросом, куда исчезли с фронта "чеченоговорящие шайтаны"
10:30"Все молимся": Добронравов рассказал о будущем "Сватов"
10:28Politico объяснила, зачем в США раскрыли информацию об убийстве Дугиной
10:13Украинский диверсант готовил теракт с ПЗРК "Игла" в Подмосковье
10:10Генпрокурор Краснов рассказал, как можно было избежать ошибок при мобилизации
10:06IRIS-T из Германии уже здесь, на подходе NASAMS из США - глава Минобороны Украины Резников
Лента новостейМолния