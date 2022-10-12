https://ukraina.ru/20221012/1039631187.html

Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия

Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия - 12.10.2022 Украина.ру

Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия

России нужно ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов

2022-10-12T08:55

2022-10-12T08:55

2022-10-12T08:55

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По его мнению, удары России сильно ослабили инфраструктуру Украины, а некоторые предприятия вообще могут прекратить свое существование.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20221011/1039624739.html

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