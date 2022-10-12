Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия - 12.10.2022 Украина.ру
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Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия
Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия - 12.10.2022 Украина.ру
Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия
России нужно ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов
2022-10-12T08:55
2022-10-12T08:55
новости
россия
украина
оружие
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По его мнению, удары России сильно ослабили инфраструктуру Украины, а некоторые предприятия вообще могут прекратить свое существование.Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
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Новости, Россия, Украина, оружие

Отставной офицер ФСБ рассказал, как Россия может лишить Украину поставок западного оружия

08:55 12.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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России нужно ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов

"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда (колея на постсоветском пространстве шире, чем в других странах Европы. — Прим. ред.), чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад", — сказал Михайлов.

По его мнению, удары России сильно ослабили инфраструктуру Украины, а некоторые предприятия вообще могут прекратить свое существование.
Утром 10 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Президент Владимир Путин позже заявил, что что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры.
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