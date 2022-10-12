https://ukraina.ru/20221012/1039603210.html

"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизации

"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру

"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизации

Общество России приемлет мобилизацию, готово к ней, люди понимают проблемы, стратегию страны, но - не понимают правил, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру

2022-10-12T07:45

2022-10-12T07:45

2022-10-12T07:45

новости

россия

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039228429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b6a7cd481c7a176010ba189f06c71fe.jpg

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его мнению, людей готовых из разных спецслужб - оставляют на своих местах, а граждан не готовых - отправляют туда, где они могут просто даже растеряться, исходя из малого времени подготовки.Когда правила будут ясны всем и понятны, тогда Россия сохранит экономику и самые квалифицированные кадры будут исполнять свой воинский долг, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мобилизация