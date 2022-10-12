https://ukraina.ru/20221012/1039603210.html
"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизации
"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизации - 12.10.2022 Украина.ру
"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизации
Общество России приемлет мобилизацию, готово к ней, люди понимают проблемы, стратегию страны, но - не понимают правил, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
2022-10-12T07:45
2022-10-12T07:45
2022-10-12T07:45
новости
россия
мобилизация
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его мнению, людей готовых из разных спецслужб - оставляют на своих местах, а граждан не готовых - отправляют туда, где они могут просто даже растеряться, исходя из малого времени подготовки.Когда правила будут ясны всем и понятны, тогда Россия сохранит экономику и самые квалифицированные кадры будут исполнять свой воинский долг, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мобилизация
"Не понимают правил": эксперт рассказал, как россияне относятся к мобилизации
Общество России приемлет мобилизацию, готово к ней, люди понимают проблемы, стратегию страны, но - не понимают правил, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Здесь важно отметить, что общество на самом деле приемлет мобилизацию, готово к ней… Люди понимают проблемы, понимают стратегию России, понимают, что это нужно делать, но - не понимают правил. То есть, на стратегическом уровне все верно, а на исполнительском – начинаются какие-то проблемы.
Иван Скориков
заведующий отделом Украины Института стран СНГ
По его мнению, людей готовых из разных спецслужб - оставляют на своих местах, а граждан не готовых - отправляют туда, где они могут просто даже растеряться, исходя из малого времени подготовки.
Когда правила будут ясны всем и понятны, тогда Россия сохранит экономику и самые квалифицированные кадры будут исполнять свой воинский долг, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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