https://ukraina.ru/20221012/1039595731.html
"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте - 12.10.2022 Украина.ру
"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
ВСУ пытались атаковать в районе Сватова, Артемовска, шли бои на херсонско-запорожском направлении, но они не достигли успеха, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-12T04:00
2022-10-12T04:00
2022-10-12T04:00
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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее написал, что эффект от ударов РФ по инфраструктуре Украины скажется только через несколько недель, а за это время Россия должна быть готовой к новому наступлению противника, пока у него еще остаются тылы.По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения начала меняться, противнику будет труднее повторить тактические успехи, которых он достиг раньше.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, всу
"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
ВСУ пытались атаковать в районе Сватова, Артемовска, шли бои на херсонско-запорожском направлении, но они не достигли успеха, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее написал, что эффект от ударов РФ по инфраструктуре Украины скажется только через несколько недель, а за это время Россия должна быть готовой к новому наступлению противника, пока у него еще остаются тылы.
Противник за прошедшие сутки уже предпринял ряд наступлений на направлениях, где они когда-то добились успеха. Они пытались атаковать в районе Сватова, Артемовска, шли бои на херсонско-запорожском направлении. Украина задействовала ротные и батальонные группы. Но ни одна из них не достигла успеха.
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения начала меняться, противнику будет труднее повторить тактические успехи, которых он достиг раньше.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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