https://ukraina.ru/20221012/1039595731.html

"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте

"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте - 12.10.2022 Украина.ру

"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте

ВСУ пытались атаковать в районе Сватова, Артемовска, шли бои на херсонско-запорожском направлении, но они не достигли успеха, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-10-12T04:00

2022-10-12T04:00

2022-10-12T04:00

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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее написал, что эффект от ударов РФ по инфраструктуре Украины скажется только через несколько недель, а за это время Россия должна быть готовой к новому наступлению противника, пока у него еще остаются тылы.По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения начала меняться, противнику будет труднее повторить тактические успехи, которых он достиг раньше.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html

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