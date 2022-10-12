"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте - 12.10.2022 Украина.ру
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"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте - 12.10.2022 Украина.ру
"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
ВСУ пытались атаковать в районе Сватова, Артемовска, шли бои на херсонско-запорожском направлении, но они не достигли успеха, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-10-12T04:00
2022-10-12T04:00
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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее написал, что эффект от ударов РФ по инфраструктуре Украины скажется только через несколько недель, а за это время Россия должна быть готовой к новому наступлению противника, пока у него еще остаются тылы.По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения начала меняться, противнику будет труднее повторить тактические успехи, которых он достиг раньше.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html
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новости, вс рф, всу
Новости, ВС РФ, ВСУ

"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте

04:00 12.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВСУ пытались атаковать в районе Сватова, Артемовска, шли бои на херсонско-запорожском направлении, но они не достигли успеха, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее написал, что эффект от ударов РФ по инфраструктуре Украины скажется только через несколько недель, а за это время Россия должна быть готовой к новому наступлению противника, пока у него еще остаются тылы.
Противник за прошедшие сутки уже предпринял ряд наступлений на направлениях, где они когда-то добились успеха. Они пытались атаковать в районе Сватова, Артемовска, шли бои на херсонско-запорожском направлении. Украина задействовала ротные и батальонные группы. Но ни одна из них не достигла успеха.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения начала меняться, противнику будет труднее повторить тактические успехи, которых он достиг раньше.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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04:45Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире
04:30"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия
04:29Олег Царев: Мы должны понимать, что моральных ограничений по последующим терактам у Украины не будет
04:15Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой
04:01Грустный фанфарон Ролан Быков. Киевлянин, знаток детских душ и скоморошьих повадок
04:00"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
03:59"...И чтобы никто не ушел обиженным". День памяти Аркадия Стругацкого
03:56Главное на 12 октября: в России и в мире
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