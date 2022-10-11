Удары по Украине и их последствия, реакция НАТО. Итоги 11 октября
19:00 11.10.2022 (обновлено: 19:03 11.10.2022)
© соцсетиВзрывы в Киеве 10 октября
© соцсети
ВС РФ второй день наносят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, Столтенберг оценил возможность применения ядерного оружия, Зеленский попросил еще больше помощи.
Ракетные удары
Во вторник 11 октября российские войска снова нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В Минобороны РФ подтвердили, что все поставленные цели — достигнуты.
Ракетной атаке подверглась почти вся территория Украины. О серьезных последствиях ударов заявили в Винницкой, Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Также сообщалось об ударах и работе ПВО в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской и Ровенской областях.
По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, энергосистеме Украины в результате обстрелов энергообъектов был нанесен колоссальный ущерб, последствия для всей страны будут серьезными.
Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране. Хотя точных цифр пока нет, но по мнению всех экспертов, ущерб колоссальный. По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ — это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Это приведет к очень серьезным последствиям.
В Киевской, Львовской, Черкасской и Днепропетровской областях объявлен режим повышенной экономии электроэнергии. В Киеве ДТЭК пообещал веерные отключения электричества, а Львовский район одноименной области и Каменской район Днепропетровской области практически полностью остались без света.
Также пресс-служба горсовета Чернигова сообщила, что уличное освещение в городе сегодня снова не будет включаться. Горожан просят вечером принять меры по экономии электроэнергии в бытовых условиях, а владельцев бизнеса — отключить уличное освещение, вывески и информационные табло.
Наиболее наглядный ущерб нанесен Винницкой области — серьезные повреждения поучила Ладыженская ТЭС.
В связи с ракетной атакой президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада больше систем ПВО, так как, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, «Украине приходится отражать атаки старым советским вооружением».
В телефонном разговоре с Зеленским президент США Джо Байден заверил украинского президента, что передаст новые системы ПВО, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом случае «конфликт будет дольше и больнее для Украины».
Уже вечером Spiegel сообщил, что Берлин передал Киеву первую систему ПВО Iris-T. Изначально первая передача была запланирована на ноябрь, однако, по информации агентства, передача состоялась во вторник на польской границе. По данным федерального правительства, это оружие является самой современной системой ПВО Германии.
Оценки Столтенберга
В Брюсселе на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран НАТО (12-13 октября) выступил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
Основные тезисы его выступления:
- —Победа России в украинском конфликте станет поражением НАТО, этого нельзя допустить;
- —НАТО не видит признаков намерения РФ применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность;
- —НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе;
- —Министры обороны НАТО усилят помощь Украине;
- —Министры обороны НАТО на встрече 12-13 октября обсудят усиление защиты критической инфраструктуры;
- —Министры обороны НАТО примут решение об увеличении запасов вооружений альянса;
- —Гибридные и кибератаки на инфраструктуру стран НАТО могут стать причиной активизации 5-й статьи договора альянса о коллективной обороне;
- —НАТО оценивает в настоящее время необходимость проведения экстренного саммита из-за украинского конфликта.
Требования Зеленского
В свою очередь, Зеленский выступил онлайн на видеоконференции лидеров стран G7, хотя пресс-служба Офиса президента Украины до последнего не подтверждала эти его планы.
Основные заявления Зеленского:
- —Необходимо ввести санкции против энергетического сектора РФ в ответ на массовые удары по критической инфраструктуре Украины;
- —Украина не планирует военных действий против Белоруссии, Украина заинтересована только в своем территориальном суверенитете;
- —В настоящее время у Украины нет возможности для дипломатии, поскольку «лидер России верит только в террор»;
- —Когда Украина получит достаточную противовоздушную оборону, главная российская угроза будет остановлена;
- —Попросил поддержки на уровне G7 для международной миссии на границе Украины и Белоруссии.