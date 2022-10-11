https://ukraina.ru/20221011/1039624739.html

Удары по Украине и их последствия, реакция НАТО. Итоги 11 октября

Удары по Украине и их последствия, реакция НАТО. Итоги 11 октября - 11.10.2022 Украина.ру

Удары по Украине и их последствия, реакция НАТО. Итоги 11 октября

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T19:00

2022-10-11T19:00

2022-10-11T19:03

эксклюзив

хроники

нато

ракетный удар

энергетика

владимир зеленский

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ВС РФ второй день наносят массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, Столтенберг оценил возможность применения ядерного оружия, Зеленский попросил еще больше помощи.Ракетные ударыВо вторник 11 октября российские войска снова нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В Минобороны РФ подтвердили, что все поставленные цели — достигнуты.Ракетной атаке подверглась почти вся территория Украины. О серьезных последствиях ударов заявили в Винницкой, Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.Также сообщалось об ударах и работе ПВО в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской и Ровенской областях.По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, энергосистеме Украины в результате обстрелов энергообъектов был нанесен колоссальный ущерб, последствия для всей страны будут серьезными.В Киевской, Львовской, Черкасской и Днепропетровской областях объявлен режим повышенной экономии электроэнергии. В Киеве ДТЭК пообещал веерные отключения электричества, а Львовский район одноименной области и Каменской район Днепропетровской области практически полностью остались без света.Также пресс-служба горсовета Чернигова сообщила, что уличное освещение в городе сегодня снова не будет включаться. Горожан просят вечером принять меры по экономии электроэнергии в бытовых условиях, а владельцев бизнеса — отключить уличное освещение, вывески и информационные табло.Наиболее наглядный ущерб нанесен Винницкой области — серьезные повреждения поучила Ладыженская ТЭС.В связи с ракетной атакой президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада больше систем ПВО, так как, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, «Украине приходится отражать атаки старым советским вооружением».В телефонном разговоре с Зеленским президент США Джо Байден заверил украинского президента, что передаст новые системы ПВО, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом случае «конфликт будет дольше и больнее для Украины».Уже вечером Spiegel сообщил, что Берлин передал Киеву первую систему ПВО Iris-T. Изначально первая передача была запланирована на ноябрь, однако, по информации агентства, передача состоялась во вторник на польской границе. По данным федерального правительства, это оружие является самой современной системой ПВО Германии.Оценки СтолтенбергаВ Брюсселе на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран НАТО (12-13 октября) выступил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.Основные тезисы его выступления:Требования ЗеленскогоВ свою очередь, Зеленский выступил онлайн на видеоконференции лидеров стран G7, хотя пресс-служба Офиса президента Украины до последнего не подтверждала эти его планы.Основные заявления Зеленского:

https://ukraina.ru/20221011/1039623872.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, нато, ракетный удар, энергетика, владимир зеленский