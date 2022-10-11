Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине - 11.10.2022 Украина.ру
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Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине
Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине - 11.10.2022 Украина.ру
Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал участие Североатлантического альянса в участии в войне против России. Об этом 11 октября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
2022-10-11T18:06
2022-10-11T18:06
новости
нато
столтенберг
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Поставка Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности приведет до необратимых последствий мировой войны, заявил Медведев. Он посоветовал "престарелым руководителям вашингтонского обкома и выскочкам из НАТО" изредка включать "размягчившиеся мозги".Победа России на Украине будет означать поражение Североатлантического альянса, заявил на пресс-конференции 11 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так Столтенберг объяснил необходимость пополнять запасы оружия стран военно-политического блока.
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новости, нато, столтенберг, украина, россия
Новости, НАТО, Столтенберг, Украина, Россия

Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине

18:06 11.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД "Комсомольская правда"
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал участие Североатлантического альянса в участии в войне против России. Об этом 11 октября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
Поставка Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности приведет до необратимых последствий мировой войны, заявил Медведев. Он посоветовал "престарелым руководителям вашингтонского обкома и выскочкам из НАТО" изредка включать "размягчившиеся мозги".
"Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это", - написал Медведев.
Победа России на Украине будет означать поражение Североатлантического альянса, заявил на пресс-конференции 11 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так Столтенберг объяснил необходимость пополнять запасы оружия стран военно-политического блока.
17:44
Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - СтолтенбергКиеву поставляют оружие, чтобы отодвинуть от НАТО российскую угрозу руками украинцев. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 11 октября
 
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Заголовок открываемого материала
18:06Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине
17:53Владимир Корнилов: НАТО призывает к прямой войне против России на Украине, и за это поплатится
17:46Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту
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