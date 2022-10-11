Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД "Комсомольская правда"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал участие Североатлантического альянса в участии в войне против России. Об этом 11 октября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
Поставка Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности приведет до необратимых последствий мировой войны, заявил Медведев. Он посоветовал "престарелым руководителям вашингтонского обкома и выскочкам из НАТО" изредка включать "размягчившиеся мозги".
"Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это", - написал Медведев.
Победа России на Украине будет означать поражение Североатлантического альянса, заявил на пресс-конференции 11 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так Столтенберг объяснил необходимость пополнять запасы оружия стран военно-политического блока.