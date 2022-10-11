https://ukraina.ru/20221011/1039624634.html

Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине

Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине - 11.10.2022 Украина.ру

Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал участие Североатлантического альянса в участии в войне против России. Об этом 11 октября написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале

2022-10-11T18:06

2022-10-11T18:06

2022-10-11T18:06

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Поставка Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности приведет до необратимых последствий мировой войны, заявил Медведев. Он посоветовал "престарелым руководителям вашингтонского обкома и выскочкам из НАТО" изредка включать "размягчившиеся мозги".Победа России на Украине будет означать поражение Североатлантического альянса, заявил на пресс-конференции 11 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так Столтенберг объяснил необходимость пополнять запасы оружия стран военно-политического блока.

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2022

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