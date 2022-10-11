https://ukraina.ru/20221011/1039623616.html
Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту
Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту - 11.10.2022 Украина.ру
Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, считает ли он подрыв Крымского моста террористической атакой. Вопрос задали журналисты на пресс-конференции Столтенберга 11 октября
2022-10-11T17:46
2022-10-11T17:46
2022-10-11T17:46
новости
столтенберг
крымский мост
теракт
нато
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Столтенберг не ответил, считает ли он подрыв Крымского моста в России терактом. Также он промолчал на вопрос о том, считают ли в НАТО Крымский мост военной целью. Столтенберг предложил прокомментировать удар по мосту представителям украинской стороны. В субботу, 8 октября неизвестные совершили подрыв Крымского моста в России. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал причастными к теракту украинские спецслужбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористические методы Киева основой украинской человеконенавистнической идеологии.
https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, столтенберг, крымский мост, теракт, нато
Новости, Столтенберг, Крымский мост, теракт, НАТО
Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, считает ли он подрыв Крымского моста террористической атакой. Вопрос задали журналисты на пресс-конференции Столтенберга 11 октября
Столтенберг не ответил, считает ли он подрыв Крымского моста в России терактом. Также он промолчал на вопрос о том, считают ли в НАТО Крымский мост военной целью. Столтенберг предложил прокомментировать удар по мосту представителям украинской стороны.
"Я не буду сейчас углубляться в то, кто стоит за ударом по мосту. Пусть это сделают украинцы", - сказал Столтенберг.
В субботу, 8 октября неизвестные совершили подрыв Крымского моста в России. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал причастными к теракту украинские спецслужбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористические методы Киева основой украинской человеконенавистнической идеологии.