Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту - 11.10.2022 Украина.ру
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Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту
Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту - 11.10.2022 Украина.ру
Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, считает ли он подрыв Крымского моста террористической атакой. Вопрос задали журналисты на пресс-конференции Столтенберга 11 октября
2022-10-11T17:46
2022-10-11T17:46
новости
столтенберг
крымский мост
теракт
нато
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Столтенберг не ответил, считает ли он подрыв Крымского моста в России терактом. Также он промолчал на вопрос о том, считают ли в НАТО Крымский мост военной целью. Столтенберг предложил прокомментировать удар по мосту представителям украинской стороны. В субботу, 8 октября неизвестные совершили подрыв Крымского моста в России. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал причастными к теракту украинские спецслужбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористические методы Киева основой украинской человеконенавистнической идеологии.
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новости, столтенберг, крымский мост, теракт, нато
Новости, Столтенберг, Крымский мост, теракт, НАТО

Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту

17:46 11.10.2022
 
© Кадр с камер наблюденияКрымский мост
Крымский мост
© Кадр с камер наблюдения
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, считает ли он подрыв Крымского моста террористической атакой. Вопрос задали журналисты на пресс-конференции Столтенберга 11 октября
Столтенберг не ответил, считает ли он подрыв Крымского моста в России терактом. Также он промолчал на вопрос о том, считают ли в НАТО Крымский мост военной целью. Столтенберг предложил прокомментировать удар по мосту представителям украинской стороны.
"Я не буду сейчас углубляться в то, кто стоит за ударом по мосту. Пусть это сделают украинцы", - сказал Столтенберг.
В субботу, 8 октября неизвестные совершили подрыв Крымского моста в России. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал причастными к теракту украинские спецслужбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористические методы Киева основой украинской человеконенавистнической идеологии.
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Крымский мост как спецоперация Запада
 
НовостиСтолтенбергКрымский мосттерактНАТО
 
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