https://ukraina.ru/20221011/1039623616.html

Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту

Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту - 11.10.2022 Украина.ру

Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, считает ли он подрыв Крымского моста террористической атакой. Вопрос задали журналисты на пресс-конференции Столтенберга 11 октября

2022-10-11T17:46

2022-10-11T17:46

2022-10-11T17:46

новости

столтенберг

крымский мост

теракт

нато

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Столтенберг не ответил, считает ли он подрыв Крымского моста в России терактом. Также он промолчал на вопрос о том, считают ли в НАТО Крымский мост военной целью. Столтенберг предложил прокомментировать удар по мосту представителям украинской стороны. В субботу, 8 октября неизвестные совершили подрыв Крымского моста в России. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал причастными к теракту украинские спецслужбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористические методы Киева основой украинской человеконенавистнической идеологии.

https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html

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новости, столтенберг, крымский мост, теракт, нато