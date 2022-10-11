Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7 - 11.10.2022 Украина.ру
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Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7
Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7 - 11.10.2022 Украина.ру
Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7
Владимир Зеленский призвал Запад ужесточить санкции против РФ. Такое предложение он сделал в ходе выступления на видеоконференции лидеров стран G7
2022-10-11T17:35
2022-10-11T17:39
новости
владимир зеленский
g7
большая семерка
украина
россия
санкции
белоруссия
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"Нужно сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужна ценовая стена для экспорта нефти и газа из России", - сказал Зеленский.В своем выступлении он также подтвердил отказ Украины от переговоров. Кроме того, Зеленский рассказал о БПЛА "Шахид", которые Украина будто бы сбивает над своей территорией в эти дни. По его словам, он получает сообщения о запуске этих беспилотников "каждые 10 минут".Отдельно Зеленский остановился на теме отношений с Белоруссией. Глава украинского государства отметил, что Киев не собирается вести боевых действий против Минска. Он призвал G7 поддержать "международную миссию" на границе Украины и Белоруссии.Второй день подряд российская армия наносит удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. Это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на теракт на Крымском мосту. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном и повторил тезис о том, что Россия не ведет переговоров с террористами.
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новости, владимир зеленский, g7, большая семерка, украина, россия, санкции, белоруссия
Новости, Владимир Зеленский, G7, большая семерка, Украина, Россия, санкции, Белоруссия

Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7

17:35 11.10.2022 (обновлено: 17:39 11.10.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский G7
Зеленский G7
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский призвал Запад ужесточить санкции против РФ. Такое предложение он сделал в ходе выступления на видеоконференции лидеров стран G7
"Нужно сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужна ценовая стена для экспорта нефти и газа из России", - сказал Зеленский.
В своем выступлении он также подтвердил отказ Украины от переговоров.
Кроме того, Зеленский рассказал о БПЛА "Шахид", которые Украина будто бы сбивает над своей территорией в эти дни. По его словам, он получает сообщения о запуске этих беспилотников "каждые 10 минут".
Отдельно Зеленский остановился на теме отношений с Белоруссией. Глава украинского государства отметил, что Киев не собирается вести боевых действий против Минска. Он призвал G7 поддержать "международную миссию" на границе Украины и Белоруссии.
Второй день подряд российская армия наносит удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. Это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на теракт на Крымском мосту.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном и повторил тезис о том, что Россия не ведет переговоров с террористами.
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НовостиВладимир ЗеленскийG7большая семеркаУкраинаРоссиясанкцииБелоруссия
 
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