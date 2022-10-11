https://ukraina.ru/20221011/1039623390.html

Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7

Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7 - 11.10.2022 Украина.ру

Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7

Владимир Зеленский призвал Запад ужесточить санкции против РФ. Такое предложение он сделал в ходе выступления на видеоконференции лидеров стран G7

2022-10-11T17:35

2022-10-11T17:35

2022-10-11T17:39

новости

владимир зеленский

g7

большая семерка

украина

россия

санкции

белоруссия

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"Нужно сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужна ценовая стена для экспорта нефти и газа из России", - сказал Зеленский.В своем выступлении он также подтвердил отказ Украины от переговоров. Кроме того, Зеленский рассказал о БПЛА "Шахид", которые Украина будто бы сбивает над своей территорией в эти дни. По его словам, он получает сообщения о запуске этих беспилотников "каждые 10 минут".Отдельно Зеленский остановился на теме отношений с Белоруссией. Глава украинского государства отметил, что Киев не собирается вести боевых действий против Минска. Он призвал G7 поддержать "международную миссию" на границе Украины и Белоруссии.Второй день подряд российская армия наносит удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. Это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на теракт на Крымском мосту. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном и повторил тезис о том, что Россия не ведет переговоров с террористами.

https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html

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новости, владимир зеленский, g7, большая семерка, украина, россия, санкции, белоруссия