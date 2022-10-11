https://ukraina.ru/20221011/1039623390.html
Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7
Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7 - 11.10.2022 Украина.ру
Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7
Владимир Зеленский призвал Запад ужесточить санкции против РФ. Такое предложение он сделал в ходе выступления на видеоконференции лидеров стран G7
2022-10-11T17:35
2022-10-11T17:35
2022-10-11T17:39
новости
владимир зеленский
g7
большая семерка
украина
россия
санкции
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039622055_0:62:1042:648_1920x0_80_0_0_7fb637e6d8ab53dfbe8ca3f289a03405.jpg.webp
"Нужно сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужна ценовая стена для экспорта нефти и газа из России", - сказал Зеленский.В своем выступлении он также подтвердил отказ Украины от переговоров. Кроме того, Зеленский рассказал о БПЛА "Шахид", которые Украина будто бы сбивает над своей территорией в эти дни. По его словам, он получает сообщения о запуске этих беспилотников "каждые 10 минут".Отдельно Зеленский остановился на теме отношений с Белоруссией. Глава украинского государства отметил, что Киев не собирается вести боевых действий против Минска. Он призвал G7 поддержать "международную миссию" на границе Украины и Белоруссии.Второй день подряд российская армия наносит удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. Это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на теракт на Крымском мосту. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном и повторил тезис о том, что Россия не ведет переговоров с террористами.
https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039622055_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_29856c9353cd19adf2b351e69fb68a36.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, g7, большая семерка, украина, россия, санкции, белоруссия
Новости, Владимир Зеленский, G7, большая семерка, Украина, Россия, санкции, Белоруссия
Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7
17:35 11.10.2022 (обновлено: 17:39 11.10.2022)
Владимир Зеленский призвал Запад ужесточить санкции против РФ. Такое предложение он сделал в ходе выступления на видеоконференции лидеров стран G7
"Нужно сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужна ценовая стена для экспорта нефти и газа из России", - сказал Зеленский.
В своем выступлении он также подтвердил отказ Украины от переговоров.
Кроме того, Зеленский рассказал о БПЛА "Шахид", которые Украина будто бы сбивает над своей территорией в эти дни. По его словам, он получает сообщения о запуске этих беспилотников "каждые 10 минут".
Отдельно Зеленский остановился на теме отношений с Белоруссией. Глава украинского государства отметил, что Киев не собирается вести боевых действий против Минска. Он призвал G7 поддержать "международную миссию" на границе Украины и Белоруссии.
Второй день подряд российская армия наносит удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры Украины, военного управления и связи. Это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на теракт на Крымском мосту.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном и повторил тезис о том, что Россия не ведет переговоров с террористами.