Осетия в зоне СВО: "сегодня мы все здесь - русские!" Эксклюзив Украина.ру - 11.10.2022 Украина.ру
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Осетия в зоне СВО: "сегодня мы все здесь - русские!" Эксклюзив Украина.ру
Осетия в зоне СВО: "сегодня мы все здесь - русские!" Эксклюзив Украина.ру - 11.10.2022 Украина.ру
Осетия в зоне СВО: "сегодня мы все здесь - русские!" Эксклюзив Украина.ру
Во Владикавказе корреспонденты Украина.ру пообщались не только с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло. Мы также встретились с ответственными Украина.ру, 11.10.2022
2022-10-11T17:34
2022-10-11T17:34
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Во Владикавказе корреспонденты Украина.ру пообщались не только с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло. Мы также встретились с ответственными за набор добровольцев в североосетинские батальоны и с добровольцами, которые вернулись из зоны СВО: 03:49 и 09:30Напомним, несколько месяцев назад во время поездки по Южному Фронту мы познакомились с добровольческим отрядом "Алания"."Сегодня мы все здесь русские": осетинский отряд "Алания" на Украине. В его составе выходцы из Северной Осетии, Южной Осетии и различных регионов России. Добровольцы участвуют в специальной военной операции с конца марта. Среди них немало отставных офицеров, людей, прошедших войны в Абхазии и Южной Осетии, людей, прошедших горнило Донбасса.Сейчас в зоне СВО действуют два добровольческих подразделения, отправленные из Северной Осетии - "Алания" и "Осетия", а к отправке готовится уже третий по счёту батальон из Республики. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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Осетия в зоне СВО: "сегодня мы все здесь - русские!" Эксклюзив Украина.ру

17:34 11.10.2022
 
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Во Владикавказе корреспонденты Украина.ру пообщались не только с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло. Мы также встретились с ответственными за набор добровольцев в североосетинские батальоны и с добровольцами, которые вернулись из зоны СВО: 03:49 и 09:30
Напомним, несколько месяцев назад во время поездки по Южному Фронту мы познакомились с добровольческим отрядом "Алания".
"Сегодня мы все здесь русские": осетинский отряд "Алания" на Украине. В его составе выходцы из Северной Осетии, Южной Осетии и различных регионов России. Добровольцы участвуют в специальной военной операции с конца марта. Среди них немало отставных офицеров, людей, прошедших войны в Абхазии и Южной Осетии, людей, прошедших горнило Донбасса.
Сейчас в зоне СВО действуют два добровольческих подразделения, отправленные из Северной Осетии - "Алания" и "Осетия", а к отправке готовится уже третий по счёту батальон из Республики.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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