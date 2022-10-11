https://ukraina.ru/20221011/1039623272.html

Осетия в зоне СВО: "сегодня мы все здесь - русские!" Эксклюзив Украина.ру

Осетия в зоне СВО: "сегодня мы все здесь - русские!" Эксклюзив Украина.ру - 11.10.2022 Украина.ру

Осетия в зоне СВО: "сегодня мы все здесь - русские!" Эксклюзив Украина.ру

Во Владикавказе корреспонденты Украина.ру пообщались не только с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло. Мы также встретились с ответственными Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T17:34

2022-10-11T17:34

2022-10-11T17:34

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Во Владикавказе корреспонденты Украина.ру пообщались не только с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло. Мы также встретились с ответственными за набор добровольцев в североосетинские батальоны и с добровольцами, которые вернулись из зоны СВО: 03:49 и 09:30Напомним, несколько месяцев назад во время поездки по Южному Фронту мы познакомились с добровольческим отрядом "Алания"."Сегодня мы все здесь русские": осетинский отряд "Алания" на Украине. В его составе выходцы из Северной Осетии, Южной Осетии и различных регионов России. Добровольцы участвуют в специальной военной операции с конца марта. Среди них немало отставных офицеров, людей, прошедших войны в Абхазии и Южной Осетии, людей, прошедших горнило Донбасса.Сейчас в зоне СВО действуют два добровольческих подразделения, отправленные из Северной Осетии - "Алания" и "Осетия", а к отправке готовится уже третий по счёту батальон из Республики. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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