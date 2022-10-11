https://ukraina.ru/20221011/1039622504.html

Столтенберг проигнорировал вопрос о том, считает ли Россию спонсором терроризма

Столтенберг проигнорировал вопрос о том, считает ли Россию спонсором терроризма - 11.10.2022 Украина.ру

Столтенберг проигнорировал вопрос о том, считает ли Россию спонсором терроризма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проигнорировал вопрос польского журналиста о том, считает ли он Россию спонсором терроризма на пресс-конференции 11 октября

2022-10-11T17:36

2022-10-11T17:36

2022-10-11T17:36

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Столтенберг не смог ответить журналисту "Польского радио" на вопрос о том, как он относится к намерениям представителей разных стран назвать Россию террористическим государством. "Вы готовы назвать Россию спонсором терроризма?", - поинтересовалась у Столтенберга журналист."По характеру войны. Это - незаконное вторжение иностранного государства, очевидное нарушение международного права, - сказал Столтенберг. - Ведется расследование. Те, кто виноваты, должны быть наказаны". Ранее в Конгресс США внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. Документ внесли американские сенаторы Линдси Грэм и Тем Лье. В субботу, 8 октября неизвестные совершили подрыв Крымского моста в России. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал причастными к теракту украинские спецслужбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористические методы Киева основой украинской человеконенавистнической идеологии.

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новости, столтенберг, нато, россия, украина