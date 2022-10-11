https://ukraina.ru/20221011/1039622504.html
Столтенберг проигнорировал вопрос о том, считает ли Россию спонсором терроризма
Столтенберг проигнорировал вопрос о том, считает ли Россию спонсором терроризма - 11.10.2022 Украина.ру
Столтенберг проигнорировал вопрос о том, считает ли Россию спонсором терроризма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проигнорировал вопрос польского журналиста о том, считает ли он Россию спонсором терроризма на пресс-конференции 11 октября
2022-10-11T17:36
2022-10-11T17:36
2022-10-11T17:36
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Столтенберг не смог ответить журналисту "Польского радио" на вопрос о том, как он относится к намерениям представителей разных стран назвать Россию террористическим государством. "Вы готовы назвать Россию спонсором терроризма?", - поинтересовалась у Столтенберга журналист."По характеру войны. Это - незаконное вторжение иностранного государства, очевидное нарушение международного права, - сказал Столтенберг. - Ведется расследование. Те, кто виноваты, должны быть наказаны". Ранее в Конгресс США внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. Документ внесли американские сенаторы Линдси Грэм и Тем Лье. В субботу, 8 октября неизвестные совершили подрыв Крымского моста в России. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал причастными к теракту украинские спецслужбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористические методы Киева основой украинской человеконенавистнической идеологии.
https://ukraina.ru/20221011/1039616444.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, столтенберг, нато, россия, украина
Новости, Столтенберг, НАТО, Россия, Украина
Столтенберг проигнорировал вопрос о том, считает ли Россию спонсором терроризма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проигнорировал вопрос польского журналиста о том, считает ли он Россию спонсором терроризма на пресс-конференции 11 октября
Столтенберг не смог ответить журналисту "Польского радио" на вопрос о том, как он относится к намерениям представителей разных стран назвать Россию террористическим государством.
"Вы готовы назвать Россию спонсором терроризма?", - поинтересовалась у Столтенберга журналист.
"По характеру войны. Это - незаконное вторжение иностранного государства, очевидное нарушение международного права, - сказал Столтенберг. - Ведется расследование. Те, кто виноваты, должны быть наказаны".
Ранее в Конгресс США внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. Документ внесли американские сенаторы Линдси Грэм и Тем Лье.
В субботу, 8 октября неизвестные совершили подрыв Крымского моста в России. Следователи возбудили уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал причастными к теракту украинские спецслужбы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористические методы Киева основой украинской человеконенавистнической идеологии.