https://ukraina.ru/20221011/1039618337.html

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - Столтенберг

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - Столтенберг - 11.10.2022 Украина.ру

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - Столтенберг

Киеву поставляют оружие, чтобы отодвинуть от НАТО российскую угрозу руками украинцев. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 11 октября

2022-10-11T17:44

2022-10-11T17:44

2022-10-11T17:44

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Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Альянс не является стороной конфликта, но его поддержка играет ключевую роль, добавил он. "Наш сигнал понятен: НАТО стоит с Украиной столько, сколько потребуется", сказал Столтенберг. С 2014 года инструкторы НАТО обучили десятки тысяч украинских боевиков. Страны НАТО поставляют Украине оружие из запасов, которые потом нужно будет восполнить. Столтенберг заявил о необходимости восполнять запасы оружия. От саммита министров обороны стран-участниц военно-политического блока Столтенберг ожидает решений по увеличению спроса на производство оружия.

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новости, украина, столтенберг, нато