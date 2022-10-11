Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - Столтенберг - 11.10.2022 Украина.ру
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Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - Столтенберг
Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - Столтенберг - 11.10.2022 Украина.ру
Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - Столтенберг
Киеву поставляют оружие, чтобы отодвинуть от НАТО российскую угрозу руками украинцев. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 11 октября
2022-10-11T17:44
2022-10-11T17:44
новости
украина
столтенберг
нато
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Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Альянс не является стороной конфликта, но его поддержка играет ключевую роль, добавил он. "Наш сигнал понятен: НАТО стоит с Украиной столько, сколько потребуется", сказал Столтенберг. С 2014 года инструкторы НАТО обучили десятки тысяч украинских боевиков. Страны НАТО поставляют Украине оружие из запасов, которые потом нужно будет восполнить. Столтенберг заявил о необходимости восполнять запасы оружия. От саммита министров обороны стран-участниц военно-политического блока Столтенберг ожидает решений по увеличению спроса на производство оружия.
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новости, украина, столтенберг, нато
Новости, Украина, Столтенберг, НАТО

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - Столтенберг

17:44 11.10.2022
 
© NATO
© NATO
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Киеву поставляют оружие, чтобы отодвинуть от НАТО российскую угрозу руками украинцев. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 11 октября
Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Альянс не является стороной конфликта, но его поддержка играет ключевую роль, добавил он. "Наш сигнал понятен: НАТО стоит с Украиной столько, сколько потребуется", сказал Столтенберг.
С 2014 года инструкторы НАТО обучили десятки тысяч украинских боевиков. Страны НАТО поставляют Украине оружие из запасов, которые потом нужно будет восполнить.

"Для нас очень важно, чтобы Украина победила, выиграла войну против российских сил. Потому что если выиграет [Владимир] Путин, то это не только поражение для украинцев, это также поражение... опасность для всех нас", - сказал Столтенберг. - "Поэтому страны НАТО отдают собственные запасы для поддержки Украины".

Столтенберг заявил о необходимости восполнять запасы оружия. От саммита министров обороны стран-участниц военно-политического блока Столтенберг ожидает решений по увеличению спроса на производство оружия.
Дмитрий Медведев на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины
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