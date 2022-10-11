"НАТО сохраняет бдительность": Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия - 11.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221011/1039618136.html
"НАТО сохраняет бдительность": Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия
"НАТО сохраняет бдительность": Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия - 11.10.2022 Украина.ру
"НАТО сохраняет бдительность": Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия
НАТО не видит признаков того, что Москва собирается применить ядерное оружие, заявил в ходе брифинга 11 октября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг
2022-10-11T16:49
2022-10-11T16:49
новости
ядерное оружие
столтенберг
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/09/1033060997_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_f10e60a772936cf27253f2a63e768f61.jpg
В то же время, Столтенберг заявил, что "победа России в украинском конфликте будет означать поражение Североатлантического альянса".Ранее Рода Дреер, колумнист The American Conservative объяснил, что Владимир Зеленский своими заявлениями ставит западный мир "на грань ядерной войны" и призвал его не делать этого.В интервью Украина.ру политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян объяснил, что Украине сейчас позволяется все, даже призывы к ядерной войне.
https://ukraina.ru/20221008/1039523008.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/09/1033060997_666:0:3246:1935_1920x0_80_0_0_a07c20f3bbbf04940e648b2ec9fb6e58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ядерное оружие, столтенберг, йенс столтенберг, нато
Новости, Ядерное оружие, Столтенберг, Йенс Столтенберг, НАТО

"НАТО сохраняет бдительность": Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия

16:49 11.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
НАТО не видит признаков того, что Москва собирается применить ядерное оружие, заявил в ходе брифинга 11 октября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг
НАТО не видит признаков намерения РФ применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность.
В то же время, Столтенберг заявил, что "победа России в украинском конфликте будет означать поражение Североатлантического альянса".
Ранее Рода Дреер, колумнист The American Conservative объяснил, что Владимир Зеленский своими заявлениями ставит западный мир "на грань ядерной войны" и призвал его не делать этого.
В интервью Украина.ру политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян объяснил, что Украине сейчас позволяется все, даже призывы к ядерной войне.
8 октября, 15:01
Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - СкориковЗаведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об аспектах частичной мобилизации, а также о призыве Владимира Зеленского к НАТО и возможных переговорах между Россией и Украиной
 
НовостиЯдерное оружиеСтолтенбергЙенс СтолтенбергНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине
17:53Владимир Корнилов: НАТО призывает к прямой войне против России на Украине, и за это поплатится
17:46Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту
17:44Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - Столтенберг
17:36Столтенберг проигнорировал вопрос о том, считает ли Россию спонсором терроризма
17:35Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7
17:34Осетия в зоне СВО: "сегодня мы все здесь - русские!" Эксклюзив Украина.ру
17:16Новые запросы Киева, Орбан выступил за переговоры Россия — США: что говорили об Украине в мире 11 октября
16:53Американское ПВО для Украины, ответ на обстрелы Донецка. О чём говорили эксперты 11 октября
16:49"НАТО сохраняет бдительность": Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия
16:39На Украине проходят обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата
16:34Захарова: цель Украины - бесконечно получать подачки от кураторов
16:15По каким странам ударила Россия, отключив Украину от электроэнергии - Юшков. Видео
16:00Колоссальный ущерб энергосистеме, реакция Кремля на поставки США. Главное на Украине на 16:00 11 октября
15:53Николай Межевич: Когда Россия разберется с Украиной, она загонит Польшу и Прибалтику в палату №6
15:50Владимир Ераносян о секретах организации украинской армии и технологии убийства российских граждан
15:45Новый украинский раунд Генассамблеи ООН: Россию пытались обмануть, Запад отказался от тезисов Киева
15:39Василий Прозоров о том, почему нельзя повторять путь Украины в информационной политике
15:32Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти
15:12Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВО
Лента новостейМолния