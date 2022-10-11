"НАТО сохраняет бдительность": Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия
НАТО не видит признаков того, что Москва собирается применить ядерное оружие, заявил в ходе брифинга 11 октября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг
НАТО не видит признаков намерения РФ применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность.
В то же время, Столтенберг заявил, что "победа России в украинском конфликте будет означать поражение Североатлантического альянса".
Ранее Рода Дреер, колумнист The American Conservative объяснил, что Владимир Зеленский своими заявлениями ставит западный мир "на грань ядерной войны" и призвал его не делать этого.
В интервью Украина.ру политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян объяснил, что Украине сейчас позволяется все, даже призывы к ядерной войне.
8 октября, 15:01Киевский шантажист: стоит ли спекулировать на теме ядерного Армагеддона - СкориковЗаведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру рассказал об аспектах частичной мобилизации, а также о призыве Владимира Зеленского к НАТО и возможных переговорах между Россией и Украиной