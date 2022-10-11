https://ukraina.ru/20221011/1039618136.html

"НАТО сохраняет бдительность": Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия

"НАТО сохраняет бдительность": Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия - 11.10.2022 Украина.ру

"НАТО сохраняет бдительность": Столтенберг оценил вероятность применения ядерного оружия

НАТО не видит признаков того, что Москва собирается применить ядерное оружие, заявил в ходе брифинга 11 октября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг

2022-10-11T16:49

2022-10-11T16:49

2022-10-11T16:49

новости

ядерное оружие

столтенберг

йенс столтенберг

нато

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В то же время, Столтенберг заявил, что "победа России в украинском конфликте будет означать поражение Североатлантического альянса".Ранее Рода Дреер, колумнист The American Conservative объяснил, что Владимир Зеленский своими заявлениями ставит западный мир "на грань ядерной войны" и призвал его не делать этого.В интервью Украина.ру политолог, публицист и телерадиоведущий Армен Гаспарян объяснил, что Украине сейчас позволяется все, даже призывы к ядерной войне.

https://ukraina.ru/20221008/1039523008.html

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2022

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новости, ядерное оружие, столтенберг, йенс столтенберг, нато