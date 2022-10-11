https://ukraina.ru/20221011/1039617859.html

Новые запросы Киева, Орбан выступил за переговоры Россия — США: что говорили об Украине в мире 11 октября

Новые запросы Киева, Орбан выступил за переговоры Россия — США: что говорили об Украине в мире 11 октября - 11.10.2022 Украина.ру

Новые запросы Киева, Орбан выступил за переговоры Россия — США: что говорили об Украине в мире 11 октября

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T17:16

2022-10-11T17:16

2022-10-11T17:37

эксклюзив

украина

военная помощь

сша

всу

пво

франция

россия

переговоры

нато

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Киев зря надеется на ВашингтонПосле массированного удара Вооружёнными силами РФ высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры — энергетической инфраструктуры, военного управления и связи, — нанесённого в ответ на теракт на Крымском мосту, организованной спецслужбами Украины, Киев запросил у Вашингтона поставки новейших систем ПВО, ЗРК Patriot и MIM-23 Hawk, ударных беспилотников.«Однако пока мало свидетельств в пользу того, что Администрация намерена изменить сравнительно долгий процесс утверждения, в рамках которого она решает, какие виды вооружений и когда направить Украине», — говорится в статье газеты The Washington Post.Чиновник из Пентагона пояснил, что процедура включает анализ ситуации на поле боя и потребностей ВСУ, выяснение американской стороной, располагает ли она запрашиваемыми системами и умеют ли украинские военные обращаться с этими вооружениями (при необходимости разработки плана подготовки бойцов). Также сюда входит оценка, сможет ли Украина обслуживать полученные модели.«НАТО уже испытывает дефицит систем Patriot, обычно их отправляют вместе с осуществляющими обслуживание группами (специалистов из США и других стран НАТО. — Ред.). Запад вряд ли возьмёт на себя такие обязательства», — пишет The Washington Post.И всё-таки об Украине без УкраиныПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому политическому журналу Cicero выразил мнение, кто реально может положить конец украинскому конфликту.«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и РФ. Тот, кто думает, что эта война будет завершена путём российско-украинских переговоров, не живёт в этом мире. Реальность выглядит иначе, — заявил он, подчеркнув, что Украина в состоянии обороняться только за счёт военной поддержки США, — поэтому американцы должны достигнуть соглашения с русскими. И тогда война закончится».При этом Орбан считает, что нынешний президент США Джо Байден, зашедший слишком далеко своими заявлениями в адрес российского лидера Владимира Путина, не может выступать переговорщиком с американской стороны. Надежду на мир глава венгерского правительства связывает с предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Вклад в деэскалацию ситуации, по его мнению, также могла бы внести бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, благодаря дипломатическим усилиям которой удалось избежать конфликта в 2014 году после присоединения Крыма к РФ.Аналогичной точки зрения, что переговоры о мирном урегулировании на Украине должны вести США и НАТО с Россией, придерживается также министр национальной обороны Румынии Василе Дынку, о чём он говорил в интервью телеканалу Prima TV8 октября. Глава оборонного ведомства уверен, что «одна Украина не сможет вести переговоры с Россией, потому что политический класс Украины в настоящий момент не может позволить себе взять ответственность за потерю территорий». Однако президент Румынии Клаус Йоханнис на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 11 октября заявил совершенное иное: по его словам, официальная позиция Бухареста и Евросоюза заключается в том, что «только Украина решит, когда, как и о чём будут вестись переговоры».Париж смотрит на несколько шагов вперёдПока западные и украинские политики наперебой призывают мировое сообщество изолировать Россию, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила в эфире радиостанции France Inter: «Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом Владимиром Путиным. Изоляция была бы худшей политикой».Дипломат подчеркнула, что диалог помогает добиваться результатов, например, благодаря сохранению контактов удалось направить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.«Наступит время, когда конфликт закончится. Возможно, он будет долгим. Но Россия всегда будет нашим соседом», — отметила глава МИД Франции.Журналист задал вопрос министру, был ли взрыв на Крымском мосту 8 октября результатом украинской атаки, но она не стала отвечать, отметив, что не станет спекулировать на этот счёт, поскольку не знает причин произошедшего.

https://ukraina.ru/20221011/1039610978.html

https://ukraina.ru/20220929/1039154577.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, военная помощь, сша, всу, пво, франция, россия, переговоры, нато