https://ukraina.ru/20221011/1039616444.html

Захарова: цель Украины - бесконечно получать подачки от кураторов

Захарова: цель Украины - бесконечно получать подачки от кураторов - 11.10.2022 Украина.ру

Захарова: цель Украины - бесконечно получать подачки от кураторов

Киевские власти придерживаются человеконенавистнической идеологии в обмен на деньги Запада. Об этом на брифинге 11 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2022-10-11T16:34

2022-10-11T16:34

2022-10-11T16:34

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захарова

украина

киев

теракт

мид

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Захарова прокомментировала теракт на Крымском мосту. Она напомнила, что по версии следствия к организации и исполнению причастны украинские спецслужбы. Киевский режим давно и активно использует террористические методы в политических целях и расправы над оппонентами, заявила Захарова. Представители украинских властей гордятся своей террористической деятельностью и публикуют данные о том, кого уничтожили на сайте "Миротворец". Терроризм - глобальная идеология современного Киева, считает Захарова. За бесконечным обманом, подменами и лицемерием скрывается человеконенавистническая идеология. Власти Украины перестали скрывать свою сущность за законами, которые можно переписывать каждый час. Теракты со стороны Украины, добавила Захарова, - не исключение, а продолжение той линии, которая доминировала на территории Украины в течение десятилетий.

https://ukraina.ru/20221010/1039580844.html

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новости, захарова, украина, киев, теракт, мид