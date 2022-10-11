Захарова: цель Украины - бесконечно получать подачки от кураторов - 11.10.2022 Украина.ру
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Захарова: цель Украины - бесконечно получать подачки от кураторов
Захарова: цель Украины - бесконечно получать подачки от кураторов - 11.10.2022 Украина.ру
Захарова: цель Украины - бесконечно получать подачки от кураторов
Киевские власти придерживаются человеконенавистнической идеологии в обмен на деньги Запада. Об этом на брифинге 11 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-10-11T16:34
2022-10-11T16:34
новости
захарова
украина
киев
теракт
мид
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Захарова прокомментировала теракт на Крымском мосту. Она напомнила, что по версии следствия к организации и исполнению причастны украинские спецслужбы. Киевский режим давно и активно использует террористические методы в политических целях и расправы над оппонентами, заявила Захарова. Представители украинских властей гордятся своей террористической деятельностью и публикуют данные о том, кого уничтожили на сайте "Миротворец". Терроризм - глобальная идеология современного Киева, считает Захарова. За бесконечным обманом, подменами и лицемерием скрывается человеконенавистническая идеология. Власти Украины перестали скрывать свою сущность за законами, которые можно переписывать каждый час. Теракты со стороны Украины, добавила Захарова, - не исключение, а продолжение той линии, которая доминировала на территории Украины в течение десятилетий.
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Новости, Захарова, Украина, Киев, теракт, МИД

Захарова: цель Украины - бесконечно получать подачки от кураторов

16:34 11.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Киевские власти придерживаются человеконенавистнической идеологии в обмен на деньги Запада. Об этом на брифинге 11 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Захарова прокомментировала теракт на Крымском мосту. Она напомнила, что по версии следствия к организации и исполнению причастны украинские спецслужбы.
Киевский режим давно и активно использует террористические методы в политических целях и расправы над оппонентами, заявила Захарова. Представители украинских властей гордятся своей террористической деятельностью и публикуют данные о том, кого уничтожили на сайте "Миротворец".
Терроризм - глобальная идеология современного Киева, считает Захарова. За бесконечным обманом, подменами и лицемерием скрывается человеконенавистническая идеология. Власти Украины перестали скрывать свою сущность за законами, которые можно переписывать каждый час.
"Они перешли к тактике уничтожения всего того, что им мешает добиваться целей. Какая их цель? Бесконечно получать подачки, деньги, ресурсы и обещания в еще больших материальных благах со стороны их кураторов. Выполнять то, что им было сказано и периодически импровизировать", - сказала Захарова.
Теракты со стороны Украины, добавила Захарова, - не исключение, а продолжение той линии, которая доминировала на территории Украины в течение десятилетий.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Вчера, 18:14
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