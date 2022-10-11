https://ukraina.ru/20221011/1039615489.html

По каким странам ударила Россия, отключив Украину от электроэнергии - Юшков. Видео

По каким странам ударила Россия, отключив Украину от электроэнергии - Юшков. Видео - 11.10.2022 Украина.ру

По каким странам ударила Россия, отключив Украину от электроэнергии - Юшков. Видео

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру назвал последствия... Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T16:15

2022-10-11T16:15

2022-10-11T16:15

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру назвал последствия российских ударов по критической инфраструктуре Украины и остановки экспорта энергии с Украины в ЕС, а также рассказал, как США портят отношения с Саудовской Аравией из-за решения ОПЕК+ и о многом другом:00:56 – Последствия прекращения поставок украинской электроэнергии в Евросоюз;06:30 – Может ли газопровод из Нигерии в Марокко помочь Европе справиться с энергокризисом?09:10 - Ущерб для ЕС от введения восьмого пакета санкций против России;14:00 – Параллельный импорт электроники;14:50 – Как новому премьеру Британии всего за месяц удалось обрушить валюту и экономику страны?16:50 - Почему США недовольны решением ОПЕК+ сократить добычу нефти?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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