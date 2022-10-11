https://ukraina.ru/20221011/1039614723.html

Колоссальный ущерб энергосистеме, реакция Кремля на поставки США. Главное на Украине на 16:00 11 октября

Колоссальный ущерб энергосистеме, реакция Кремля на поставки США. Главное на Украине на 16:00 11 октября - 11.10.2022 Украина.ру

Колоссальный ущерб энергосистеме, реакция Кремля на поставки США. Главное на Украине на 16:00 11 октября

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T16:00

2022-10-11T16:00

2022-10-11T16:10

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Эксперт рассказал об ущербе энергосистеме Украины в результате обстрелов энергообъектов. Песков заверил, что поставка Украине современных систем ПВО сделает конфликт "больнее". Лавров рассказал, состоится ли встреча президентов РФ и США на полях саммита G20Утром в Киеве и ряде других центральных и восточных регионов Украины вновь объявили воздушную тревогу. Почти сразу власти нескольких регионов и СМИ начали сообщать о звуках взрывов и о работе систем противоракетной обороны. По данным на 12:30, такие сообщения поступили из десяти областей Украины.В Винницкой области "есть попадания", сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов.Администрация города Ладыжина сообщила о повреждении энергетического оборудования на местной ТЭС.Мэр Львова Андрей Садовой сообщил в телеграм-канале о взрывах и проблемах с электроэнергией в городе.Глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что, по предварительным данным, нанесен удар по объекту энергетики региона.В Хмельницкой области слышны взрывы, работает ПВО, сообщил глава региона Сергей Гамалий. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Глава Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работает ПВО.О работе ПВО заявил также глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.О взрывах в Одесской области сообщили "Страна.ua" и УНИАН.В Ровенской области и Кривом Роге (Днепропетровская область) также были слышны взрывы, сообщило издание "Фокус".Глава Кривого Рога Александр Вилкул в телеграм-канале попросил жителей пройти в укрытия, позднее он написал, что в городе был слышен взрыв из-за "сбитой ракеты".Поступали сообщения о взрывах в Запорожской области Украины. О взрывах в городе Запорожье (его контролирует украинская сторона) сообщил член администрации Запорожской области России Владимир Рогов.Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук заявила об ударах по критической инфраструктуреПосле полудня Министерство обороны России подтвердило, что военные продолжили во вторник "нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины".В Приморском районе Одессы пропало электричество, сообщил спикер администрации Сергей Братчук."Отсутствие электроснабжения в Приморском районе города связано с проведением ремонтных работ", — заявил он, отметив, что электроснабжение восстановят в период с 18:00 до 22:00.Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в регионе при ударе повреждена энергетическая инфраструктура, есть серьезные разрушения, многие населенные пункты остались без света."Попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия "прилетов". Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы", - написал Резниченко в своем телеграм-канале.Он отметил, что в области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, "чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура".Руководитель Винницкой области Сергей Борзов написал в телеграмме, что пострадали два объекта критической энергетической инфраструктуры (в том числе Ладыжинская ТЭС), ранены три человека.Мэр Львова заявил, что после удара во вторник 30% города остается без света, вода подается с перебоями. Глава областной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что две электроподстанции во Львовской области были уничтожены ракетными ударами."В Львовской области российские ракеты повторно попали в две электроподстанции, телеграм-канале "Суспильне".Повторный удар был также нанесен по Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области Украины.По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, энергосистеме Украины в результате обстрелов энергообъектов был нанесен колоссальный ущерб, последствия для всей страны будут серьезными."Удар по энергосистеме Украины был всеобъемлющим. Практически досталось всей стране. Хотя точных цифр пока нет, но по мнению всех экспертов, ущерб колоссальный. По открытым данным, на Украине поражены не менее 8,22 ГВт ТЭС и ТЭЦ - это порядка 30% тепловой и 15% всей генерации. Это приведет к очень серьезным последствиям", - сказал эксперт.На ликвидацию последствий ракетных ударов на объектах энергетической инфраструктуры Украины службам потребуется несколько дней, заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Андрей Герус."Ракетные атаки… создали для энергосистемы существенные проблемы, но через несколько дней они будут практически ликвидированы", - приводит слова Геруса сайт Рады.По информации депутата, у правительства есть четкий план по восстановлению поврежденных объектов энергетической инфраструктуры. Он отметил, что страна имеет широкую сеть резервных линий электропередачи и другие меры, которые украинцев без света не оставят."Например, для того чтобы домохозяйства не остались полностью без электрической энергии, может применяться график аварийных отключений. Эта мера предусматривает отключение отдельных потребителей электроэнергии на несколько часов. То есть, с 24 часов электрическая энергия будет 21-22 часа", – пояснил он. Накануне президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Реакция Кремля на поставки ПВООбещание президента США Джо Байдена поставить Киеву современные системы противовоздушной обороны (ПВО) затянут конфликт и сделают его "больнее", но не изменят конечного результата. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Журналисты спросили его об отношении Кремля к предполагаемым поставкам Украине современных систем ПВО.В то же время он указал, что поставки таких систем не изменят "нашего целеполагания и конечного результата".Байден пообещал поставить Киеву передовые американские системы ПВО накануне, когда Россия нанесла ракетные удары по всей территории Украины.Президент США также осудил действия России и выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате атак.Штаты поставляли вооружение Украине еще до начала российской военной операции, однако после начала боевых действий поставки увеличились кратно.В то же время Вашингтон неоднократно подчеркивал, что не хочет становиться участником конфликта, и призывал стороны к мирному урегулированию ситуации.Российские власти в свою очередь считают, что, поставляя оружие Украине, США стали одной из сторон конфликта. В МИД России подчеркивали, что поставка дальнобойных или более мощных орудий Киеву станет для Москвы "красной линией".Байден в мае исключал передачу Украине ракет, которые могут достичь российской территории. В июле его советник по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон не готов поставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км, чтобы не допустить Третьей мировой войны.Тем не менее с конца июня США поставляют Украине РСЗО HIMARS, на которых ВСУ используют снаряды GMLRS (дальность — около 150 км). В Пентагоне допускали, что с их помощью украинские войска могут атаковать Крым.Переговоры РФ с ЗападомРоссия рассмотрит предложение о встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на полях саммита G20, если оно поступит. Однако сигнала со стороны Штатов о переговорах пока не было, также не поступало никаких серьезных предложений, касающихся переговоров по Украине, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".Глава МИД высказался о задачах спецоперации, поставленных Путиным. По его словам, они не меняются и будут достигнуты. Украина не должна быть террористическим государством, которому все дозволено."Эта вседозволенность переходит всякие границы и приводит к тому, что происходят убийства и журналистов, и политических деятелей, и депутатов Верховной Рады", - заметил Лавров. По его словам, Россия не может допустить, чтобы Украина создавала постоянную угрозу безопасности РФ, включая вступление в НАТО и размещение на ее территории вооружений, "которые будут такую угрозу собой представлять".Он напомнил, что де-факто американцы уже давно участвуют в конфликте на Украине. США вооружают киевский режим и предоставляют разведывательные данные, в том числе спутниковые. Есть убедительные сведения, что американцы помогают вербовать наемников для участия в боевых действиях на Украине. Также кадровые военнослужащие американской и ряда европейских армий "постоянно работают на земле", указал Лавров. Он еще раз подчеркнул, что Россия не получала никаких серьезных предложений от США для переговоров по Украине.По его словам, были некоторые не очень серьезные попытки, РФ предлагала сформулировать конкретные предложения, но и в этом случае разъяснений не было.При этом США заявляют, "что они-то всей душой открыты к переговорам с Российской Федерацией, выступают за политическое урегулирование нынешней ситуации на Украине и вокруг нее, но вот Россия такая нехорошая отказывается от предложений вступить в контакт".Он отметил, что если Турция заинтересована организовать переговоры РФ и Запада, то она может поставить этот вопрос на встрече Путина и Эрдогана в Астане. "Мы, кроме публичных объявлений, больше ничего не слышали", - добавил он.Что касается встречи российского и американского лидеров, он отметил, что Россия никогда не отказывается от диалога. Если поступит предложение о встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на полях саммита G20, Москва его рассмотрит.Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встрече со стороны Байдена, то такая уверенность базируется лишь на его словах "посмотрим". "Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики", - сыронизировал глава МИД. Он также порассуждал на тему переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, не исключено, что Зеленскому прикажут из Лондона или Вашингтона, он забудет про собственный запрет по переговорам."Придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо, он в общем-то артист, там сейчас немало артистов на той стороне", - сказал Лавров. Министр подчеркнул, что "не искоренив нацизм на Украине, нам будет очень трудно дальше решать проблемы сосуществования на большом Европейском континенте".

https://ukraina.ru/20221011/1039601637.html

https://ukraina.ru/20221011/1039586396.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, россия, украина, сергей лавров, песков, владимир зеленский, кремль, нацизм, взрывы, энергетика