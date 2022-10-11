На Украине проходят обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата - 11.10.2022 Украина.ру
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На Украине проходят обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата
На Украине проходят обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата - 11.10.2022 Украина.ру
На Украине проходят обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата
В Виннице у митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана (Елецких) проходят обыски СБУ, сообщает 11 октября "Страна.UA"
2022-10-11T16:39
2022-10-11T16:39
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Издание ссылается на комментарий пресс-службы региональной СБУ. Сообщается, что что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины.Статья 161 – это "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".В издании уточнили, что статус митрополита – свидетель и подозрение ему предъявлено не было.Священники УПЦ (МП) регулярно подвергаются репрессиям на Украине. Особенно эта ситуация обострилась с началом СВО и самовольным выходом украинской церкви из Московского патриархата.
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Новости, УПЦ, УПЦ МП, Винница, СБУ

На Украине проходят обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата

16:39 11.10.2022
 
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В Виннице у митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана (Елецких) проходят обыски СБУ, сообщает 11 октября "Страна.UA"
Издание ссылается на комментарий пресс-службы региональной СБУ. Сообщается, что что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины.
Статья 161 – это "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
В издании уточнили, что статус митрополита – свидетель и подозрение ему предъявлено не было.
Священники УПЦ (МП) регулярно подвергаются репрессиям на Украине. Особенно эта ситуация обострилась с началом СВО и самовольным выходом украинской церкви из Московского патриархата.
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 17:31
Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦЖители села Верхняя Яблонька на общем собрании потребовали уволить учителей, которые ходили в храмы Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ Московского патриархата
 
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