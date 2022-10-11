https://ukraina.ru/20221011/1039614610.html

На Украине проходят обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата

На Украине проходят обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата - 11.10.2022 Украина.ру

На Украине проходят обыски у митрополита УПЦ Московского патриархата

В Виннице у митрополита Тульчинского и Брацлавского УПЦ МП Ионафана (Елецких) проходят обыски СБУ, сообщает 11 октября "Страна.UA"

2022-10-11T16:39

2022-10-11T16:39

2022-10-11T16:39

новости

упц

упц мп

винница

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039614493_0:84:577:409_1920x0_80_0_0_38a078aa9eb5854eaf807ad191031839.jpg

Издание ссылается на комментарий пресс-службы региональной СБУ. Сообщается, что что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины.Статья 161 – это "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".В издании уточнили, что статус митрополита – свидетель и подозрение ему предъявлено не было.Священники УПЦ (МП) регулярно подвергаются репрессиям на Украине. Особенно эта ситуация обострилась с началом СВО и самовольным выходом украинской церкви из Московского патриархата.

https://ukraina.ru/20220917/1038830242.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, упц, упц мп, винница, сбу