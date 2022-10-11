Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти - 11.10.2022 Украина.ру
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Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти
Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти - 11.10.2022 Украина.ру
Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти
Две электроподстанции – во Львове и Львовском районе уничтожены ракетным ударом. Один человек пострадал, без света осталось 30% областного центра, сообщил в своем Telegram-канале 11 октября глава администрации региона Максим Козицкий
2022-10-11T15:32
2022-10-11T15:32
новости
львов
львовская область
электричество
электроэнергия
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По его словам, по Львовской области были запущены три ракеты, одну сбило ПВО.По словам Козицкого, ракеты летели из акватории Каспийского моря, об этом ранее сообщал и губернатор Николаевской области Виталий Ким.Козицкий заверил жителей региона, что на месте работают специалисты, но предупредил, что в течении суток могут быть перебои электроподачи и водоснабжения.Он также призвал львовян сделать запас воды, зарядить мобильные телефоны и пауэрбанки.
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новости, львов, львовская область, электричество, электроэнергия
Новости, Львов, Львовская область, электричество, электроэнергия

Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти

15:32 11.10.2022
 
© мэр Львова Андрей СадовойЛьвов без электричества
Львов без электричества
© мэр Львова Андрей Садовой
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Две электроподстанции – во Львове и Львовском районе уничтожены ракетным ударом. Один человек пострадал, без света осталось 30% областного центра, сообщил в своем Telegram-канале 11 октября глава администрации региона Максим Козицкий
По его словам, по Львовской области были запущены три ракеты, одну сбило ПВО.
Произошли повторные удары по двум энергообъеектам из тех, по которым враг попадал и вчера. Речь идет об объектах во Львове и в Львовском районе.
По словам Козицкого, ракеты летели из акватории Каспийского моря, об этом ранее сообщал и губернатор Николаевской области Виталий Ким.
Козицкий заверил жителей региона, что на месте работают специалисты, но предупредил, что в течении суток могут быть перебои электроподачи и водоснабжения.
Он также призвал львовян сделать запас воды, зарядить мобильные телефоны и пауэрбанки.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 16:18
Заявление Путина, обесточенный Львов, дело об убийствах. Главное на Украине на 16:00 10 октябряПрезидент России Владимир Путин предупредил руководство Украины об ответственности за теракты. 90% Львова осталось без электричества, на Украине ограничили потребление электроэнергии. Следственный комитет РФ возбудил дело по видео убийств в Купянске
 
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