https://ukraina.ru/20221011/1039612208.html

Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти

Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти - 11.10.2022 Украина.ру

Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти

Две электроподстанции – во Львове и Львовском районе уничтожены ракетным ударом. Один человек пострадал, без света осталось 30% областного центра, сообщил в своем Telegram-канале 11 октября глава администрации региона Максим Козицкий

2022-10-11T15:32

2022-10-11T15:32

2022-10-11T15:32

новости

львов

львовская область

электричество

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039601321_0:44:853:524_1920x0_80_0_0_30a4fbbf2364dde789f700ec7d946c94.jpg

По его словам, по Львовской области были запущены три ракеты, одну сбило ПВО.По словам Козицкого, ракеты летели из акватории Каспийского моря, об этом ранее сообщал и губернатор Николаевской области Виталий Ким.Козицкий заверил жителей региона, что на месте работают специалисты, но предупредил, что в течении суток могут быть перебои электроподачи и водоснабжения.Он также призвал львовян сделать запас воды, зарядить мобильные телефоны и пауэрбанки.

https://ukraina.ru/20221010/1039575213.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, львов, львовская область, электричество, электроэнергия