Во Львовской области уничтожены два энергообъекта – власти
Две электроподстанции – во Львове и Львовском районе уничтожены ракетным ударом. Один человек пострадал, без света осталось 30% областного центра, сообщил в своем Telegram-канале 11 октября глава администрации региона Максим Козицкий
По его словам, по Львовской области были запущены три ракеты, одну сбило ПВО.
Произошли повторные удары по двум энергообъеектам из тех, по которым враг попадал и вчера. Речь идет об объектах во Львове и в Львовском районе.
По словам Козицкого, ракеты летели из акватории Каспийского моря, об этом ранее сообщал и губернатор Николаевской области Виталий Ким.
Козицкий заверил жителей региона, что на месте работают специалисты, но предупредил, что в течении суток могут быть перебои электроподачи и водоснабжения.
Он также призвал львовян сделать запас воды, зарядить мобильные телефоны и пауэрбанки.
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