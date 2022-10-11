https://ukraina.ru/20221011/1039611415.html

Николай Межевич: Когда Россия разберется с Украиной, она загонит Польшу и Прибалтику в палату №6

Николай Межевич: Когда Россия разберется с Украиной, она загонит Польшу и Прибалтику в палату №6 - 11.10.2022 Украина.ру

Николай Межевич: Когда Россия разберется с Украиной, она загонит Польшу и Прибалтику в палату №6

Пока мы не достигнем решительного перелома в рамках спецоперации, принимать жесткие меры экономического характера в отношении Прибалтики не совсем логично... Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T15:53

2022-10-11T15:53

2022-10-11T16:03

интервью

россия

украина

польша

прибалтика

белоруссия

иностранные наемники

транзит

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Пока мы не достигнем решительного перелома в рамках спецоперации, принимать жесткие меры экономического характера в отношении Прибалтики не совсем логично. Попробовать можно, но принято решение пока этого не делать. Сейчас мы фиксируем ситуацию и накапливаем силы, чтобы потом забыть про Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, считает президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Это связано в том числе с тем, что Польша наращивает значительные силы на белорусской границе.- Николай Маратович, это политический шаг? Или Варшава действительно рассчитывает вторгнуться на территорию Белоруссии?- Хочу уточнить, что речь идет не только о Варшаве. Республика Беларусь граничит с тремя странами НАТО: Польшей, Литвой и Латвией. Нет никаких оснований полагать, что польские провокации никак не скоординированы с политикой Вильнюса и Риги. Все три страны занимают предельно агрессивную позицию и по отношению к Москве, и по отношению к Минску.Понятно, что Латвия сама будет воевать с Белоруссией без поддержки Варшавы. Зато Польша может. Польский внешнеполитический бэкграунд подталкивает элиту этой страны к мощным атакам крылатых гусар (а теперь бронетанковых войск) на Минск через Брест. Это старая дорога. По ней не только Наполеон ходил с Гитлером. Поляки тоже ходили. Правда, возвращались.Поэтому польский фактор и польская армия – это серьезно, в отличие от Латвии и Литвы. И Республика Беларусь в ее нынешнем географическом положении справиться с этими внешними угрозами без нас не может.- При каких условиях Польша может совершить это нападение?- Деятельность немецкого/прусского генерального штаба всегда подчинялась законам логики. Если вы надевали немецкую шляпу, вы могли примерно догадаться, как будет действовать Берлин. Но Логика у Варшавы отсутствует в принципе.Помните старый анекдот про сумасшедший дом? "Кто надел халат, тот и доктор". Так вот в этой ситуации Варшава первая надела халат. И она считает себя главврачом как минимум в Восточной Европе, при этом позволяя себе учить Берлин и требовать себе репарации.Поэтому Польша непредсказуема, как и любой сумасшедший. А это очень опасно для международных отношений. Вы можете подготовиться к атакам предсказуемого врага. А подготовиться к атакам Варшавы очень трудно, потому что этот враг постоянно пребывает в психологическом и этнополитическом стрессе.Если сегодня серьезные польские эксперты и политики (не упившиеся вишневкой или водкой "Ян Собеский") говорят, что Варшава должна вернуться в границы 1772 года, то нам с ними будет очень сложно. Поэтому президенты России и Белоруссии заняли исключительно верную позицию, потому что они понимают масштаб угроз на западном направлении.- Вы упомянули требования Польши о репарациях к Германии. Почему Берлин не поставит её на место?- Берлин поставил Варшаву на место. Польша рассуждала так, что Германия не будет возмущаться ее безумствами просто потому, что Берлин выступает против Москвы. На что министр иностранных дел Германия отметила, что мы, конечно, против Москвы, но вопрос о репарациях по итогам Второй мировой войны закрыт полвека назад.- Насколько Белоруссия сейчас готова воевать за свою независимость?- Так вопрос не стоит. Непосредственной военной опасности сегодня для республики нет. Но в целом ее общество консолидировано. У Белоруссии – сильный лидер-реалист. Поэтому у Польши есть второе крыло – люди, которые хотят дождаться результатов украинской кампании и посмотреть, есть ли для Варшавы окно возможностей или нет. Если есть – они пойдут брать Минск, Смоленск и Москву. Если нет, то улыбаться, сдать белый халат на хранение реальному главврачу и занимать свое место в палате №6.- Пока у нас есть только информация об отдельных польских и прибалтийских наемниках. Есть ли сведения, что на Украине воюют их целые подразделения?- Если бы у меня такие данные были, может быть, я бы и сказал. Они есть только в Генштабе. Если они есть, то военно-политическое руководство выберет идеальное время, чтобы их обнародовать.- А в польских и прибалтийских СМИ эта тема обсуждается?- Да. Буквально три дня назад эстонская газета Postimees (Почтальон) опубликовала репортаж о человеке с русской фамилией, который воюет на стороне бандеровского режима. И официальный Таллин говорит, что выступает против того, чтобы их граждане воевали на стороне России, а если они воюют на стороне Киева, то мы закроем глаза.Резонанса из-за убитых нами наемниках в местном обществе нет. Давайте будем реалистами. В Эстонии все СМИ можно пересчитать на пальцах. Взять под контроль их было легко. Это сделали лет 15 назад. Примерно такая же ситуация – в Латвии и Литве. В Польше с этим немного сложнее, потому что там каждый сам себе Пилсудский. Но в общем информация контролируется и там.- Вы в предыдущем интервью говорили, что нам не нужно доводить дело до войны с Прибалтикой, но мы должны устроить им экономическую блокаду, вплоть до уголовной ответственности за торговлю с Латвией, Эстонией и Литвой. Думаете, это поменяет их политику? Или они все равно деньги найдут и выкрутятся?- Конечно, Брюссель будет помогать. Но Брюсселю нужно сейчас помогать всем. Немцам, французам, бельгийцам, португальцам, шведам. В обычной ситуации свои пару миллиардов каждая прибалтийская республика получала. Но в чрезвычайной ситуации, как сейчас, денег может не хватить.- А что мы еще можем экономически сделать с Прибалтикой, если мы и так переориентировались с их портов на порты Северо-Запада?- Кто вам сказал, что мы переориентировались?- А как же Усть-Луга?- Усть-Луга работает. Это хорошо. Но если мы сейчас переместимся в Таллин, Ригу или Вентспилс, мы увидим все те же российские грузы. Не надо себя обманывать. Мы по-прежнему торгуем через Прибалтику.- А почему так происходит? Нет политической воли? Или мы объективно не можем поступить иначе?- Я думаю, что пока возобладала концепция по возможности не обострять ситуацию на этом направлении. Но я не сомневаюсь, что все провокации Таллина, Риги и Вильнюса берутся на карандаш. Этот блокнотик в сейф уже никто убирать не будет. Но пока мы не достигнем решительного перелома в рамках спецоперации, принимать жесткие меры экономического характера в отношении Прибалтики не совсем логично. Попробовать можно, но принято решение пока этого не делать. Сейчас мы фиксируем ситуацию и накапливаем силы, чтобы потом забыть про Польшу, Эстонию, Латвию и Литву.- Что мы можем считать нашей военной победой на Украине?- Хороший вопрос. Я рискну предположить, что выход на старую польско-московскую границу 17 века вполне можно рассматривать как нашу стратегическую победу.- Белоруссия, конечно, предоставила нам свою территорию, но мы по-прежнему не видим официального признания Крыма и Донбасса. Нужно ли с этим что-то делать?- Не надо ничего с этим делать. Вам нужно, чтобы желтая шашечка была на машине, или вам нужно до вокзала доехать? Давайте доедем до вокзала. Сейчас это не важно. Республика Беларусь – наш серьезный стратегический союзник. Давайте отложим все эти вопросы на мирное время.

https://ukraina.ru/20221007/1039479138.html

https://ukraina.ru/20221010/1039574254.html

https://ukraina.ru/20221007/1039493001.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, польша, прибалтика, белоруссия, иностранные наемники, транзит