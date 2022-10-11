Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВО
Ракетные удары российской армии показали недостатки системы ПВО Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в британской газете Financial Times
В статье отмечается, что киевскому режиму придётся делать выбор между развёртыванием своих “скудных” систем ПВО для защиты городов и их использованием для продолжения контрнаступления.
Западные и украинские официальные лица, а также военные аналитики назвали недостаток противовоздушной обороны одной из главных слабостей Киева
В статье отмечается, что с началом контрнаступления ВСУ значительная часть систем ПВО была переброшена на передовую с целью прикрытия воинских частей.
12 августа, 07:45Эксперт объяснил, почему Запад поставил на Украину системы ПВО NASAMS, IRIS-T и "Гепардов"Поставки систем ПВО NASAMS, IRIS-T и "Гепардов" - это просто попытка оказать политическую поддержку киевскому режиму и формально выполнить то, о чем на базе "Раммштайн" договаривались страны Запада, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру