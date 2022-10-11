Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВО

Эксперт объяснил, почему Запад поставил на Украину системы ПВО NASAMS, IRIS-T и "Гепардов" Поставки систем ПВО NASAMS, IRIS-T и "Гепардов" - это просто попытка оказать политическую поддержку киевскому режиму и формально выполнить то, о чем на базе "Раммштайн" договаривались страны Запада, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру