Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВО - 11.10.2022 Украина.ру
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Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВО
Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВО - 11.10.2022 Украина.ру
Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВО
Ракетные удары российской армии показали недостатки системы ПВО Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в британской газете Financial Times
2022-10-11T15:12
2022-10-11T15:12
новости
financial times
пво
всу
спецоперация
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В статье отмечается, что киевскому режиму придётся делать выбор между развёртыванием своих “скудных” систем ПВО для защиты городов и их использованием для продолжения контрнаступления.В статье отмечается, что с началом контрнаступления ВСУ значительная часть систем ПВО была переброшена на передовую с целью прикрытия воинских частей.
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новости, financial times, пво, всу, спецоперация
Новости, Financial Times, ПВО, ВСУ, Спецоперация

Financial Times: ракетная атака России показала слабость украинской ПВО

15:12 11.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр ТурчиновЗРК С-125 ВСУ ПВО
ЗРК С-125 ВСУ ПВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчинов
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Ракетные удары российской армии показали недостатки системы ПВО Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной 11 октября в британской газете Financial Times
В статье отмечается, что киевскому режиму придётся делать выбор между развёртыванием своих “скудных” систем ПВО для защиты городов и их использованием для продолжения контрнаступления.

Западные и украинские официальные лица, а также военные аналитики назвали недостаток противовоздушной обороны одной из главных слабостей Киева

Financial Times
Британская газета
В статье отмечается, что с началом контрнаступления ВСУ значительная часть систем ПВО была переброшена на передовую с целью прикрытия воинских частей.
NASAMS
12 августа, 07:45
Эксперт объяснил, почему Запад поставил на Украину системы ПВО NASAMS, IRIS-T и "Гепардов"Поставки систем ПВО NASAMS, IRIS-T и "Гепардов" - это просто попытка оказать политическую поддержку киевскому режиму и формально выполнить то, о чем на базе "Раммштайн" договаривались страны Запада, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
 
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