https://ukraina.ru/20221011/1039610457.html

Новый украинский раунд Генассамблеи ООН: Россию пытались обмануть, Запад отказался от тезисов Киева

Новый украинский раунд Генассамблеи ООН: Россию пытались обмануть, Запад отказался от тезисов Киева - 11.10.2022 Украина.ру

Новый украинский раунд Генассамблеи ООН: Россию пытались обмануть, Запад отказался от тезисов Киева

В понедельник, 10 октября, по инициативе Албании и Украины возобновила работу специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, созванная ещё в конце февраля по... Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T15:45

2022-10-11T15:45

2022-10-11T16:28

эксклюзив

генассамблея оон

небензя

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сша

ес

резолюция

референдум

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В понедельник, 10 октября, по инициативе Албании и Украины возобновила работу специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, созванная ещё в конце февраля по украинскому вопросу для рассмотрения ветированного Россией в Совете Безопасности ООН проекта резолюции США и Албании, осуждающего проведение референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Согласно принятой в апреле резолюции, каждый раз после применения права вето постоянными членами Совета Безопасности ООН заблокированный вопрос должен в течение 10 дней быть вынесен на голосование Генеральной Ассамблеи ООН, в котором участвуют все государства, а право вето отсутствует.Самое интересное происходит в кулуарахПроект резолюции под названием «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН», который рассматривался 10 октября в Нью-Йорке, представляет собой доработанный документ авторства США и Албании, который обсуждали в Совете Безопасности ООН 30 сентября и на который Россия наложила вето (Китай, Индия, Бразилия, Габон воздержались от голосования).К заседанию Генеральной Ассамблеи ООН Запад начал готовиться заранее, а точнее — пытаться обеспечить себе поддержку гораздо большего количества стран, и в ход шли всевозможные методы. Как рассказало издание Politico, Госдепартамент США предварительно подготовил таблицу, в которой указано, как может проголосовать каждое государство, какие у Вашингтона есть контакты с ними и как они были задействованы. Американские дипломаты на местах, постоянные представители западных стран при ООН, члены Конгресса США, имеющие нужные связи, и на личных встречах, и в телефонных беседах, и посредством переписок по WhatsApp, и через публичные комментарии по теме пытались склонить собеседников на свою сторону. Причём, по информации Politico, ставки делались не только на личные контакты, но и на схему «услуга за услугу».Европейские чиновники в охоте за голосами действовали иначе: они пригласили 188 государств — членов ООН (то есть всех, кроме Белоруссии, КНДР, Сирии и Эритреи, на обоих предыдущих заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН проголосовавших против резолюций антироссийского характера) присоединиться к обсуждению проекта резолюции и внести свои комментарии. Многим пришлась по душе эта идея и в результате, как отмечает издание EUobserver, итоговая версия документа стала гораздо мягче по сравнению с первоначальной:— вычеркнуто упоминание об «аннексии Крыма»;— не вошёл предложенный Украиной абзац о «военных преступлениях России»;— В первоначальной редакции был только призыв к деэскалации, о мирном решении конфликта речи не было, а в новой версии отмечается, что мирное урегулирование должно быть достигнуто «при уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках её международно признанных границ и в соответствии с принципами Устава ООН».— Появился тезис о необходимости диалога сторон. Звучит он так: «Генеральная Ассамблея призывает страны-члены и международные организации, в том числе ОБСЕ и другие международные и региональные организации, поддержать деэскалацию нынешней ситуации и мирное разрешение конфликта путём политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мер, уважая суверенитет Украины и её территориальную целостность в международно признанных границах, в соответствии с принципами Устава ООН».При этом в тексте сохранились положения с осуждением и непризнанием референдумов в четырёх регионах, а также призыв к России полностью и без условий вывести все вооружённые силы с территории Украины в рамках её международно признанных границ.Таким образом, с учётом внесённых правок резолюция из антироссийского проекта превратилась в документ, отстаивающий принцип суверенитета и территориальной целостности государств. Европейцы не видят в этом ничего опасного, наоборот, так возрастают шансы на поддержку резолюции со стороны стран, которые предпочитают не занимать позицию ни одной, ни другой стороны украинского конфликта, прежде всего это небольшие государства Азии, Латинской Америки и Африки.Россия спасает слабые страны от шантажа США и ЕСВ такой ситуации Россия тоже не сидела сложа руки, но шантаж, «ты — мне, я — тебе", выкручивание рук — это не наши методы. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратился к коллегам по Организации, в разосланном письме российский дипломат назвал проект западной резолюции фикцией, лоббистские усилия Запада — явно политизированным и провокационным мероприятием и призвал членов ООН голосовать против резолюции, сообщило Politico, ознакомившееся с текстом письма.Кроме того, российская делегация выступила с инициативой провести голосование на Генеральной Ассамблее ООН в тайной форме, а не в открытой, регламент это позволяет при согласии участников. Как разъяснил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выдвигая эту идею, дипломаты стремились обезопасить своих коллег из развивающихся государств от беззастенчивого и неприкрытого давления и шантажа, которым они подвергаются со стороны западных стран каждый раз, когда тем требуются «цифры» по Украине.Как отмечает Politico, ключевыми целями лоббистских усилий США по склонению в свою сторону обычно воздерживающихся при голосовании по резолюциям были не только Индия и ЮАР, но и более мелкие страны.Делегация РФ разъяснила остальным преимущества такого голосования, и многим эта идея явно приглянулась, но у западных чиновников сдали нервы: постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд направила председателю ГА ООН письмо с критикой российских предложений и требованием занесения результатов голосования каждой страны в протокол заседания. По словам Полянского, они просто боятся недосчитаться нужных голосов в случае проведения тайного голосования, а любой результат, кроме разгромного, для них будет неприятным.«Ситуация развивается крайне нелицеприятным образом для западников. Ведь, агитируя против нашего предложения о тайном голосовании, они так или иначе должны объяснять остальным свою позицию. А она по сути сводится к тому, что им страшновато терять визуальный контроль за тем, кто как может проголосовать, если у него к виску не будет приставлен западный пистолет!», — написал дипломат в Telegram-канале.Политики ряда стран ранее говорили, что поддержали антироссийские резолюции на Генеральной Ассамблее ООН под давлением Запада.Самое предвзятое голосование за историю ООНИ вот момент истины настал. Участникам Ассамблеи предстояло провести два голосования: сначала по поводу процедуры (тайно или открыто), а затем уже по самой резолюции.Всё пошло по вопиющему сценарию. Делегация Албании заявила, что Россия официально запросила проведения тайного голосования, хотя российские дипломаты на тот момент ещё не внесли это предложение, и тут же представительница балканской республики призвала проголосовать за исполнение правила процедуры Генеральной Ассамблеи ООН 87 «б», которое гласит, что «любой представитель может потребовать, чтобы результаты голосования были занесены в отчёт заседания». Иными словами, потребовать проведения открытого голосования с отображением позиции каждого государства. Тогда председатель Генеральной Ассамблеи ООН венгерский дипломат Чаба Кёрёши решил вынести на голосование инициативу Албании. Тогда Небензя заявил, что это бессмысленно, поскольку предложение, которое оспаривает Албания, ещё не внесено. Кёрёши посчитал, что РФ оспаривает его решение, однако, когда российские дипломаты попросили слова, то не дал им выступить. Делегация РФ собиралась поставить вопрос о тайном голосовании по резолюции посредством приостановки действия правила 87 в целом, а не только пункта «б», поэтому инициативы РФ и Албании — это 2 совершенно разных предложения.В итоге за открытое голосование выступили 107 стран, 13 — против, 39 — воздержались. Предложение России о тайном голосовании поддержали 14 стран (Белоруссия, Казахстан, Сирия, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Судан, Мали, ЦАР, Эритрея), 100 — против, 38 — воздержались.«Вы сейчас все стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором, к большому сожалению, председатель Генеральной Ассамблеи сыграл ключевую роль. ...Такого размаха цинизма, конфронтации и крайне опасной поляризации, как сейчас, не было в истории Всемирной организации. Особенно рельефно это проявляется на данной сессии, политизированность которой вытекает уже из того, что она специально создана для продвижения нарратива, направленного против одного государства — Российской Федерации», — заявил Небензя.Он подчеркнул, что западные государства старательно оставляют за скобками дискуссий все остальные аспекты украинского кризиса, предпосылки которого они же начали методично закладывать задолго до 2014 года, — словно не было ни госпереворота, ни трагедии в Одессе, ни ущемления прав русскоязычного населения, ни массовых убийств мирных жителей Донбасса, — Вашингтон, Лондон, Брюссель пытаются сделать вид, что история начинается лишь с февраля 2022 года.«В качестве предлога для возобновления спецсессии использована низкопробная и беспрецедентная провокация в Совете Безопасности. Нам предлагалось поддержать документ, в котором мы осуждали бы самих себя. При чём тут поддержание мира и безопасности или поиск путей урегулирования конфликта?», — задался вопросом постоянный представитель РФ при ООН.Небензя напомнил, что Россия была готова согласовать сбалансированный и конструктивный проект, в котором предлагали прописать, в том числе призыв к поиску дипломатического пути разрешения кризиса, и предложения Москвы нашли позитивный отклик у многих партнёров по Совету Безопасности ООН.«Однако западному лагерю они, разумеется, оказались не нужны. Как мы слышим из их заявлений, мир на Украине им не нужен в принципе. НАТО, с которой мы на самом деле столкнулись на Украине, нужна исключительно эскалация конфликта как ступень к заветному плану, вынашивавшемуся и готовившемуся много лет: победить или хотя бы максимально ослабить Россию. В этих целях Украина была давно выбрана этими странами, поставлена ими под контроль, а сегодня она является "полигоном" для испытания натовских вооружений и битвы против России чужими руками, "до последнего украинца"», — заявил дипломат.Он призвал мировое сообщество также обратить внимание на заявления украинских властей, которые призваны напрямую вовлечь в военные действия против России страны НАТО, а точнее – на призыв Зеленского нанести превентивные ядерные удары по России. По словам Небензи, при таком сценарии Киев рассчитывает избежать неминуемого поражения на поле боя и ответственности за все совершённые преступления, однако всем нам эти призывы грозят третьей мировой войной и ядерной катастрофой, а на что может пойти киевский режим, показала диверсия на Крымскому мосту."Совершая подобные диверсии, организуя террор и убийства неугодных им чиновников и политических деятелей, киевский режим поставил себя "на одну доску" с самыми одиозными международными террористическими организациями. Только он, а также те на Западе, кто его науськивают и настраивают не на поиск мирного решения, а на войну "до последнего украинца" несут ответственность за наши вынужденные ответные меры", – подчеркнул глава российской делегации.После того как Генеральная Ассамблея ООН отклонила предложение о тайном голосовании, РФ подала запрос на проведение голосования по резолюции, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, здесь и сейчас. Однако Кёрёши его отклонил, сказав, что намерен придерживаться правил процедуры, предусматривающих проведение дебатов перед голосованием по проекту резолюции. В свете произошедшего заявления о приверженности процедуре как минимум вызывают недоумение.Теперь на протяжении нескольких дней в Генеральной Ассамблее ООН будут идти дебаты, желание выступить уже изъявили представители 67 стран, среди них США, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Азербайджан, Латвия, Китай, Саудовская Аравия, но взять слово могут также представители ещё не записавшихся на выступление государств.Голосование по резолюции состоится до конца текущей недели, но точной даты пока нет. Для её принятия необходимо 2/3 голосов, не учитывая воздержавшихся и отсутствующих. Очень хорошим результатом, по словам собеседников издания EUobserver, будет 130 "за", поскольку среди 193 стран – членов ООН уже чувствуется определённая усталость от украинской тематики", а Politico говорит о "золотом стандарте" в 141 голос. По сути, американское издание ориентируется на результаты голосования по первой антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН 2 марта, когда "за" проголосовала 141 страна, 5 – против, 35 – воздержались, 12 – отсутствовали. Для сравнения, 24 марта вторую резолюцию поддержали 140 делегаций, те же 5 – против, 38 воздержались и 10 отсутствовали.Вообще специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН может собираться неограниченное количество раз для рассмотрения вопросов, входящих в её мандат, в том числе по ситуации на Украине. Так что продолжение следует.

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https://ukraina.ru/20221010/1039572558.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, генассамблея оон, небензя, россия, украина, голосование, сша, ес, резолюция, референдум