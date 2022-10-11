https://ukraina.ru/20221011/1039601637.html

Взрывы про всей стране, американские баллистические ракеты. Главное на Украине на 12:00 11 октября

Взрывы про всей стране, американские баллистические ракеты. Главное на Украине на 12:00 11 октября - 11.10.2022 Украина.ру

Взрывы про всей стране, американские баллистические ракеты. Главное на Украине на 12:00 11 октября

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T12:00

2022-10-11T12:00

2022-10-11T12:19

хроники

эксклюзив

лнр

днр

всу

ракеты

взрывы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:441:800:891_1920x0_80_0_0_673f3a4c0ae15c3f8ac218778f5ba05f.jpg

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, в городах фиксируют взрывы. В ДНР и ЛНР рассказали о потерях ВСУ в боях. Украинские власти после российских ударов по инфраструктуре обратились за помощью к США.Во вторник воздушная тревога на территории Украины расширилась: теперь она звучит уже в Киеве и во всех остальных регионах.До этого сообщалось о воздушной тревоге в Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и других областях республики.Губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил, что в регионе задействованы средства противовоздушной обороны. Украинская «Телевизионная служба новостей», в свою очередь, сообщила о работе ПВО в Хмельницкой области.Взрывы слышны в Киевской и Хмельницкой областях, написал в телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.«Сообщают о взрывах в Киевской области. Также взрывы в Хмельницкой области», — отметил он.Также поступала информация о взрывах в городе Ровно и Кривом Роге. А кроме того, в Одесской области и Виннице.Агентство УНИАН в своем телеграм-канале сообщило о взрывах в Николаевской области. По предварительным данным, работает ПВО.«Ждем официального подтверждения информации», — сказано в материале.Издание «Страна.ua» информировало о взрывах в Запорожье. Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух написал своем телеграм-канале, что город находится под ракетным ударом, «целями стали объекты инфраструктуры».Власти Ивано-Франковской области сообщили, что русские ракеты попали в объекты критической инфраструктуры.Компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») сообщила о задержке почти 40 поездов во вторник утром.«По состоянию на 8:30 по обычному графику движутся 40 поездов; до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса задерживаются на 30 минут и более», — говорится в телеграм-канале компании.Отмечается, что железнодорожные вокзалы по всей стране работают в обычном режиме, а подземные переходы используются в качестве укрытия для пассажиров.На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области из-за ударов повредилось электрооборудование, на станции находится критически необходимое количество персонала, отчиталась пресс-служба компании в соцсетях.На месте работают соответствующие службы, когда позволит ситуация с безопасностью, энергетики проведут оценку ущерба и начнут восстановление поврежденного оборудования, сообщили в компании.Компания «ДТЭК» бизнесмена Рината Ахметова информирует, что в Киеве и в Киевской области начиная с 11 октября из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на 4 часа.На сайте компании «ДТЭК Сети» указано, что операционный холдинг занимается распределением электроэнергии в пяти регионах Украины: в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Компания обслуживает 5,4 миллиона домохозяйств и 150 тысяч предприятий.Днем ранее на сайте компании пресс-служба сообщила, что для балансировки энергосистемы в Киевской области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. В компании отметили, что из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области сформировался дефицит энергомощности.«Государственная энергокомпания "НЭК Укрэнерго" с 11:20 ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали часть промышленных и бытовых клиентов Киевской области. Обращаемся к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т. п.) во время вечернего пика с 17:00 до 22:00», — сообщили в компании.Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник подтвердил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток».В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Обстрелы освобожденных территорийВооруженные силы Украины (ВСУ) 52 раза за прошедшие сутки открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.На Донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155,152 и 122 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155 и 122 мм.На Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.Всего украинская сторона выпустила 217 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Новобахмутовка, Горловка, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Ясиноватая.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 19 гражданских лиц (в т. ч. трое детей).Повреждено 15 домостроений, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Украинцы всего за пять минут выпустили по Ясиноватой и поселку Землянки в ДНР шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.При этом украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, гаубицу М777, два танка и беспилотник, сообщила во вторник народная милиция ДНР.В свою очередь, потери ВСУ в боях в зоне ответственности Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшие сутки составили до 45 человек. Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в заявлении Филипоненко, размещенном в телеграм-канале пресс-службы Народной милиции ЛНР.По данным Филипоненко, инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР в течение 10 октября очистили более 10 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Веселое и Евсуг.В администрации Новой Каховки (Херсонская область) пожаловались, что четыре сельских населенных пункта были обесточены из-за обстрелов со стороны ВСУ.«Ночью с 10 на 11 октября из-за ракетных обстрелов с украинской стороны без электроснабжения остались населенные пункты Новокаховского городского округа: Новые Лагеря, Корсунка, Песчаное, частично Днепряны», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.Там добавили, что уже восстановлено энергоснабжение Новых Лагерей, Песчаного и Днепрян. Без света остается населенный пункт Корсунка.Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что попытка Вооруженных сил Украины нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне была отражена системами ПВО.Призывы о помощиУкраинские власти после российских ударов по своей инфраструктуре вновь призвали США предоставить баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, пишет американский журнал Foreign Policy.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на настойчивые просьбы Киева. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА «Новости» заявлял, что начало поставок Киеву таких ракет чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией.Foreign Policy отмечает, что в понедельник спикер Верховной рады Руслан Стефанчук направил письма руководству конгресса США с призывом поставить Украине ракеты ATACMS, а также разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и истребители F-15 и F-16.Также отмечается, что власти Украины признали, что «стране потребуется больше средств противовоздушной и противоракетной обороны… Причем быстро».Журнал сообщает, что Стефанчук призвал поставить Украине в приоритетном порядке передвижные норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS, а также системы противовоздушной обороны C-RAM. По мнению издания, это явно свидетельствует о том, что теперь оборонительное вооружение имеет более приоритетное значение для Киева.

https://ukraina.ru/20221011/1039586396.html

https://ukraina.ru/20221010/1039575213.html

https://ukraina.ru/20221010/1039559026.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, лнр, днр, всу, ракеты, взрывы, украина