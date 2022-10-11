"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию - 11.10.2022 Украина.ру
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"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию
"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию - 11.10.2022 Украина.ру
"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию
Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, добавив, что "чаша терпения переполнилась". Об этом он написал 11 октября в своем Telegram-канале
2022-10-11T10:11
2022-10-11T10:11
новости
терроризм
вячеслав володин
владимир путин
киевский режим
библия
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В качестве примеров террористических актов, Володин привел обстрелы Запорожской и Курской АЭС, убийства общественных деятелей, неугодных киевскому режиму и диверсию на Крымском мосту, произошедшую 8 октября.Володин резюмировал: "с террористами не договариваются", процитировав тем самым слова, сказанные президентом РФ Владимиром Путиным в 2004 году, о том, что Россия не вела и не ведет переговоров с террористами.
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новости, терроризм, вячеслав володин, владимир путин, киевский режим, библия
Новости, терроризм, Вячеслав Володин, Владимир Путин, киевский режим, Библия

"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию

10:11 11.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин встретился с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, добавив, что "чаша терпения переполнилась". Об этом он написал 11 октября в своем Telegram-канале
Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики.
В качестве примеров террористических актов, Володин привел обстрелы Запорожской и Курской АЭС, убийства общественных деятелей, неугодных киевскому режиму и диверсию на Крымском мосту, произошедшую 8 октября.
Володин резюмировал: "с террористами не договариваются", процитировав тем самым слова, сказанные президентом РФ Владимиром Путиным в 2004 году, о том, что Россия не вела и не ведет переговоров с террористами.
- РИА Новости, 1920, 11.10.2022
04:15
Политолог из Крыма объяснил, считаются ли удары по Киеву ответом РФ за теракт на Крымском мостуЭмоционально российское общество воспринимает удары по Киеву как ответ за теракт на Крымском мосту, но так ли это – неизвестно, заявил крымский политолог Иван Мезюхо в интервью Украина.ру
 
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