https://ukraina.ru/20221011/1039593564.html

"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию

"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию - 11.10.2022 Украина.ру

"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию

Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, добавив, что "чаша терпения переполнилась". Об этом он написал 11 октября в своем Telegram-канале

2022-10-11T10:11

2022-10-11T10:11

2022-10-11T10:11

новости

терроризм

вячеслав володин

владимир путин

киевский режим

библия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/14/1020051440_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_aed224428606997489a66b451c3ecb2d.jpg

В качестве примеров террористических актов, Володин привел обстрелы Запорожской и Курской АЭС, убийства общественных деятелей, неугодных киевскому режиму и диверсию на Крымском мосту, произошедшую 8 октября.Володин резюмировал: "с террористами не договариваются", процитировав тем самым слова, сказанные президентом РФ Владимиром Путиным в 2004 году, о том, что Россия не вела и не ведет переговоров с террористами.

https://ukraina.ru/20221011/1039561133.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, терроризм, вячеслав володин, владимир путин, киевский режим, библия