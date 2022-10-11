https://ukraina.ru/20221011/1039593564.html
"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию
"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию - 11.10.2022 Украина.ру
"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию
Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, добавив, что "чаша терпения переполнилась". Об этом он написал 11 октября в своем Telegram-канале
2022-10-11T10:11
2022-10-11T10:11
2022-10-11T10:11
новости
терроризм
вячеслав володин
владимир путин
киевский режим
библия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/14/1020051440_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_aed224428606997489a66b451c3ecb2d.jpg
В качестве примеров террористических актов, Володин привел обстрелы Запорожской и Курской АЭС, убийства общественных деятелей, неугодных киевскому режиму и диверсию на Крымском мосту, произошедшую 8 октября.Володин резюмировал: "с террористами не договариваются", процитировав тем самым слова, сказанные президентом РФ Владимиром Путиным в 2004 году, о том, что Россия не вела и не ведет переговоров с террористами.
https://ukraina.ru/20221011/1039561133.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/14/1020051440_266:0:2730:1848_1920x0_80_0_0_8aa33f7a063f752b5fd2d539b8e1a518.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, терроризм, вячеслав володин, владимир путин, киевский режим, библия
Новости, терроризм, Вячеслав Володин, Владимир Путин, киевский режим, Библия
"Киевский режим стал террористическим": Володин процитировал Путина и Библию
Владимир Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, добавив, что "чаша терпения переполнилась". Об этом он написал 11 октября в своем Telegram-канале