Ахметов оставил киевлян без электричества - 11.10.2022 Украина.ру
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Ахметов оставил киевлян без электричества
Ахметов оставил киевлян без электричества - 11.10.2022 Украина.ру
Ахметов оставил киевлян без электричества
В Киеве вводят графики поочередного электроснабжения. Об этом 11 октября сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на "Киевэнерго"
2022-10-11T09:56
2022-10-11T09:56
новости
электричество
электроэнергия
киев
ахметов
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Меры связаны с ракетным ударом, который накануне повредил ряд объектов энергетической инфраструктуры Киевской области. Ожидается, что продолжительность отключений не превысит 4 часов.В "Киевэнерго" также просят горожан не включать мощные электроприборы, такие как бойлеры, кондиционеры, стиральные машины, чайники в вечернее время, когда потребление самое высокое.Кроме того, энергетическая компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову и поставляющая электроэнергию в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской и Полтавской областях, сообщила о веерных отключениях, которые начнутся в столице со вторника.Ориентировочное время - с 8 утра до 12 дня. И с 20.00 до 24.00. Также публикуется таблица с графиком отключений по районам Киева.
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новости, электричество, электроэнергия, киев, ахметов
Новости, электричество, электроэнергия, Киев, Ахметов

Ахметов оставил киевлян без электричества

09:56 11.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭнергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов
Энергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В Киеве вводят графики поочередного электроснабжения. Об этом 11 октября сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на "Киевэнерго"
Меры связаны с ракетным ударом, который накануне повредил ряд объектов энергетической инфраструктуры Киевской области. Ожидается, что продолжительность отключений не превысит 4 часов.
В "Киевэнерго" также просят горожан не включать мощные электроприборы, такие как бойлеры, кондиционеры, стиральные машины, чайники в вечернее время, когда потребление самое высокое.
Кроме того, энергетическая компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову и поставляющая электроэнергию в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской и Полтавской областях, сообщила о веерных отключениях, которые начнутся в столице со вторника.
Ориентировочное время - с 8 утра до 12 дня. И с 20.00 до 24.00. Также публикуется таблица с графиком отключений по районам Киева.
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