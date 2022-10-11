https://ukraina.ru/20221011/1039591437.html

Ахметов оставил киевлян без электричества

Ахметов оставил киевлян без электричества - 11.10.2022 Украина.ру

Ахметов оставил киевлян без электричества

В Киеве вводят графики поочередного электроснабжения. Об этом 11 октября сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на "Киевэнерго"

2022-10-11T09:56

2022-10-11T09:56

2022-10-11T09:56

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электричество

электроэнергия

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ахметов

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Меры связаны с ракетным ударом, который накануне повредил ряд объектов энергетической инфраструктуры Киевской области. Ожидается, что продолжительность отключений не превысит 4 часов.В "Киевэнерго" также просят горожан не включать мощные электроприборы, такие как бойлеры, кондиционеры, стиральные машины, чайники в вечернее время, когда потребление самое высокое.Кроме того, энергетическая компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову и поставляющая электроэнергию в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской и Полтавской областях, сообщила о веерных отключениях, которые начнутся в столице со вторника.Ориентировочное время - с 8 утра до 12 дня. И с 20.00 до 24.00. Также публикуется таблица с графиком отключений по районам Киева.

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новости, электричество, электроэнергия, киев, ахметов