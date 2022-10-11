https://ukraina.ru/20221011/1039586396.html

Последствия ударов, обстрелы Донбасса, новые санкции. Главное на Украине на утро 11 октября

Последствия ударов, обстрелы Донбасса, новые санкции. Главное на Украине на утро 11 октября - 11.10.2022 Украина.ру

Последствия ударов, обстрелы Донбасса, новые санкции. Главное на Украине на утро 11 октября

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T09:00

2022-10-11T09:00

2022-10-11T09:21

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В ряде областей страны объявили воздушную тревогу. Девятнадцать мирных жителей ДНР пострадали за сутки от украинских военных. Новая Зеландия ввела санкции против россиянСогласно сообщениям украинских СМИ, в ряде областей страны во вторник была объявлена воздушная тревога. В том числе она слышна в Киевской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской областях и других регионах.По данным Украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на утро вторника, после ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи обесточенным остается 301 населенный пункт.По заявлению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале заявил, что в подконтрольном Киеву областном центре городе Запорожье были слышны минимум 16 взрывов.«Начиная с 6:03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов. Воздушная тревога заработала после третьего из них», — написал Рогов.Он добавил, что была слышна работа ПВО. В нескольких районах Запорожья сильный пожар, видны столпы дыма, есть перебои с электричеством.«Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наёмниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моём родном Запорожье... Высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению», — подчеркнул Рогов.В свою очередь председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине.Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Местные жители также заверили, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник подтвердил, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента РФ, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток».В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.По словам доктора военных наук Константина Сивкова, удар высокоточным оружием ВС РФ по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, является демонстративным — таким образом Москва дает понять Киеву, что в случае повышения ставок украинскими властями ее следующим шагом станут ракетные пуски по центрам принятия решений.«Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — сказал он.При этом эксперт отметил, что у России есть достаточно ракет, чтобы и дальше продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник заверил, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь представить дело так, будто Москва готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.«На фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает», — сказал Рябков.Он напомнил, что в утвержденном указом президента РФ Владимира Путина документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения.В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".Обстрелы ДонбассаУкраинские войска утром во вторник выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Все снаряды были выпущены из поселка Орловка, расположенного в 39 километрах к северо-западу от Донецка.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.По данным штаба обороны Республики, 19 мирных жителей были ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, один погиб.Что касается Луганской Народной Республики (ЛНР), подразделения украинских вооруженных сил за прошедшие сутки один раз обстреляли ее территорию, выпустив по городу Рубежному ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс"). Об этом сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Рубежное с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)", - отмечается в тексте, размещенном в телеграм-канале представительства.В результате удара был поврежден жилой дом.Ночью киевские силовики также обстреляли из HIMARS город Стаханов, выпустив две ракеты. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Украинские военные практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам ЛНР из американских РСЗО HIMARS. В ночь на понедельник был обстрелян город Рубежное, днем ранее - Старобельск.Новые антироссийские санкцииНовая Зеландия ввела очередные санкции против России. Они затронут 51 гражданина и 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Нанайя Махут в эфире 1News.Согласно полному обновленному списку, опубликованному на сайте новозеландского МИД, под санкции также попали глава РЖД Олег Белозеров, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава "Норникеля" Владимир Потанин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, предприниматели Михаил Гуцериев и Игорь Кесаев, бывший управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, экс-глава "Лукойла" Вагит Алекперов, а также сын и дочь Евгения Пригожина, миллиардер Александр Абрамов и его семья. Санкции были также введены против "Гознака".Кроме того, под новые рестрикции попали заместители председателей правительства Донецкой Народной Республики и Херсонской области Евгений Солнцев и Владимир Беспалов, глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, а также ряд министров и глав городов в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Санкции в отношении этих лиц вступят в силу 12 октября.На прошлой неделе правительство Японии ввело санкции против девяти российских организаций и 80 индивидуальных лиц, которые связаны с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.Среди прочих ограничения затронули спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра обороны России Сергея Шойгу, родственников главы Чечни Рамзана Кадырова и других россиян.Всего в обновленный документ внесены 58 россиян и 9 организаций из России, а также еще 23 человека, которые имеют отношение к новым субъектам РФ.Также на прошлой неделе Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В него вошло введение потолка цен на российскую нефть и персональные ограничения против физических и юридических лиц.Кроме того, в пакет входят санкции в отношении лиц, "причастных к организации незаконных референдумов на украинской территории, представителей военно-промышленного сектора и публичных лиц, распространяющих дезинформацию о конфликте на Украине".Помимо прочего, в новом пакете предусмотрено введение санкций против граждан и организации из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения. Это означает, что теперь в санкционный список ЕС могут попасть компании или граждане любых стран мира.Под "помощью россиянам" может подразумеваться поставка оборудования, которое ЕС запретил экспортировать в Россию, или участие в переводе на неевропейскую структуру активов, которые должны быть заморожены в ЕС. Китайский или турецкий продукт из стали также не сможет попасть на рынок ЕС, если он изготовлен из российского сырья.По данным Европейской комиссии, ущерб от введения нового пакета санкций против России оценивается в 123 миллиарда евро. Именно столько составляли объемы двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта), существовавшие в 2021 году, но теперь нереализуемые из-за введенных санкций. Это более 40 процентов всего прошлогоднего оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом.При этом, ранее представители ЕС сообщали, что в общей сложности новые запреты затронут поставки из России на сумму 7 миллиардов евро (по данным за 2021 год). С учетом этих средств ограничения на импорт достигают почти 90 миллиардов евро.В эту сумму входят поставки российских нефти и нефтепродуктов в ЕС на 65 миллиардов евро, которые должны быть прекращены к началу 2023 года.

https://ukraina.ru/20221010/1039575213.html

https://ukraina.ru/20221010/1039559026.html

https://ukraina.ru/20221010/1039549924.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, лнр, днр, всу, удары, ядерное, обесточивание, санкции, новая зеландия, европа, пакет, россия