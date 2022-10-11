Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1" - 11.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221011/1039584773.html
Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1"
Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1" - 11.10.2022 Украина.ру
Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1"
Власти Индии изучат возможность участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" после передачи прав российскому оператору, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури агентству Рейтер после встречи с представителями американских нефтяных компаний в США
2022-10-11T08:19
2022-10-11T08:19
новости
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/72/1033947264_0:81:1920:1161_1920x0_80_0_0_d08b17737fdcea006d4ed5a248bc82a6.jpg
Президент России Владимир Путин 7 октября своим указом распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Согласно указу, иностранные участники консорциума, разрабатывающего "Сахалин 1", должны за один месяц после создания нового российского оператора проекта уведомить правительство РФ о готовности принять свои доли в новом операторе, а кабмин принять решение. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа.Он добавил, что Индия поддерживает "здоровый диалог" с Россией.Нынешний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча газа и нефти была полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
https://ukraina.ru/20221011/1039583236.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103394/72/1033947264_133:0:1788:1241_1920x0_80_0_0_75a425bdd045c7f94481b86f869cfba3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, индия
Новости, Индия

Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1"

08:19 11.10.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Власти Индии изучат возможность участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" после передачи прав российскому оператору, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури агентству Рейтер после встречи с представителями американских нефтяных компаний в США
Президент России Владимир Путин 7 октября своим указом распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Согласно указу, иностранные участники консорциума, разрабатывающего "Сахалин 1", должны за один месяц после создания нового российского оператора проекта уведомить правительство РФ о готовности принять свои доли в новом операторе, а кабмин принять решение. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа.
"Мы посмотрим на то, каково положение дел, и что предлагается", - заявил Пури.
Он добавил, что Индия поддерживает "здоровый диалог" с Россией.
Нынешний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча газа и нефти была полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
03:50
Хроника энергетической войны: последние событияВ США готовятся подавать иски против любых стран, добывающих нефть и газ или торгующих ими. А вступление в силу 8-го пакета санкций ЕС против России ознаменовалось освобождением Японии от их соблюдения.
 
НовостиИндия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:18Ладыжинскую ТЭС атакуют дроны-камикадзе – украинские власти
09:06На Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
09:00Последствия ударов, обстрелы Донбасса, новые санкции. Главное на Украине на утро 11 октября
08:55Информационная война и информационная безопасность
08:45В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - Рогов
08:45Эксперт Сивков: массированный удар по Украине носил демонстративный характер
08:34Трасс призовет НАТО провести экстренное заседание из-за ударов РФ по Украине
08:29WP: Польша начала критиковать союзников, лишившись газа из России
08:19Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1"
08:10Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву
07:56В Приморье усилили охрану мостов после теракта в Керченском проливе
07:48Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину современные системы ПВО
07:33Офицер США Риттер обвинил киевские власти в многолетнем геноциде русских
07:30Леонков объяснил, нужно ли России использовать белорусскую территорию для ударов по Украине
07:20РБК: ЕК оценила ущерб от введения нового пакета санкций против РФ в 123 миллиарда евро
07:15Эксперт объяснил, почему ВСУ взорвали почти все мосты и заминировали дороги на границе с Белоруссией
07:00"Белоруссия получит помощь от России": военный эксперт рассказал, о чем договорились Путин и Лукашенко
06:45Эксперт: украинцы могут начать обстреливать Белоруссию
06:30"Прикрываются жителями": Литовкин о том, почему Украина взорвала все мосты на границе с Белоруссией
06:15Шимов о том, зачем РФ и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Лента новостейМолния