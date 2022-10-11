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Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1"
Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1" - 11.10.2022 Украина.ру
Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1"
Власти Индии изучат возможность участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" после передачи прав российскому оператору, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури агентству Рейтер после встречи с представителями американских нефтяных компаний в США
2022-10-11T08:19
2022-10-11T08:19
2022-10-11T08:19
новости
индия
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Президент России Владимир Путин 7 октября своим указом распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Согласно указу, иностранные участники консорциума, разрабатывающего "Сахалин 1", должны за один месяц после создания нового российского оператора проекта уведомить правительство РФ о готовности принять свои доли в новом операторе, а кабмин принять решение. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа.Он добавил, что Индия поддерживает "здоровый диалог" с Россией.Нынешний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча газа и нефти была полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
https://ukraina.ru/20221011/1039583236.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, индия
Индии предложили поучаствовать в проекте "Сахалин-1"
Власти Индии изучат возможность участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" после передачи прав российскому оператору, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури агентству Рейтер после встречи с представителями американских нефтяных компаний в США
Президент России Владимир Путин 7 октября своим указом распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Согласно указу, иностранные участники консорциума, разрабатывающего "Сахалин 1", должны за один месяц после создания нового российского оператора проекта уведомить правительство РФ о готовности принять свои доли в новом операторе, а кабмин принять решение. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум, пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены, следует из указа.
"Мы посмотрим на то, каково положение дел, и что предлагается", - заявил Пури.
Он добавил, что Индия поддерживает "здоровый диалог" с Россией.
Нынешний оператор проекта "Сахалин 1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владеет его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего добыча газа и нефти была полностью остановлена. Также акционерами "Сахалина 1" являются "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).