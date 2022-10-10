https://ukraina.ru/20221010/1039570511.html
Аксенов объяснил, почему на Украине больше не радуются подрыву Крымского моста
Аксенов объяснил, почему на Украине больше не радуются подрыву Крымского моста - 10.10.2022 Украина.ру
Аксенов объяснил, почему на Украине больше не радуются подрыву Крымского моста
Западные политики обсуждают ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Глава Республики Крым Сергей Аксенов 10 октября назвал удары "только началом", а о том, что может быть дальше, рассказал президент России Владимир Путин
2022-10-10T15:15
2022-10-10T15:15
2022-10-10T15:15
новости
крымский мост
аксенов
украина
ракетный удар
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"Содержимое политической выгребной ямы Европы и бывшей Украины зашевелилось и забулькало", - заявил Аксенов. Глава региона объяснил, почему украинские телеведущие больше не улыбаются и не хихикают, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выглядит уныло. Аксенов напомнил, что Украина восемь лет бомбит Донбасс, обстреливает территорию России. На Западе эти факты, по его словам, никого не беспокоят.
https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, аксенов, украина, ракетный удар
Новости, Крымский мост, Аксенов, Украина, ракетный удар
Аксенов объяснил, почему на Украине больше не радуются подрыву Крымского моста
Западные политики обсуждают ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Глава Республики Крым Сергей Аксенов 10 октября назвал удары "только началом", а о том, что может быть дальше, рассказал президент России Владимир Путин
"Содержимое политической выгребной ямы Европы и бывшей Украины зашевелилось и забулькало", - заявил Аксенов.
Глава региона объяснил, почему украинские телеведущие больше не улыбаются и не хихикают, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выглядит уныло.
"Помнится, после теракта на Крымском мосту, они писали на своих ресурсах: "Что дальше, русские?". Вот им ответ. И это только начало. Так что если хотят узнать, что еще будет дальше, пусть внимательно прослушают выступление нашего президента на заседании Совета Безопасности России. Там все сказано понятным русским языком", - заявил Аксенов.
Аксенов напомнил, что Украина восемь лет бомбит Донбасс, обстреливает территорию России. На Западе эти факты, по его словам, никого не беспокоят.