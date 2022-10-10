https://ukraina.ru/20221010/1039570511.html

Аксенов объяснил, почему на Украине больше не радуются подрыву Крымского моста

Аксенов объяснил, почему на Украине больше не радуются подрыву Крымского моста - 10.10.2022 Украина.ру

Аксенов объяснил, почему на Украине больше не радуются подрыву Крымского моста

Западные политики обсуждают ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Глава Республики Крым Сергей Аксенов 10 октября назвал удары "только началом", а о том, что может быть дальше, рассказал президент России Владимир Путин

2022-10-10T15:15

2022-10-10T15:15

2022-10-10T15:15

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крымский мост

аксенов

украина

ракетный удар

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"Содержимое политической выгребной ямы Европы и бывшей Украины зашевелилось и забулькало", - заявил Аксенов. Глава региона объяснил, почему украинские телеведущие больше не улыбаются и не хихикают, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выглядит уныло. Аксенов напомнил, что Украина восемь лет бомбит Донбасс, обстреливает территорию России. На Западе эти факты, по его словам, никого не беспокоят.

https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html

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2022

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новости, крымский мост, аксенов, украина, ракетный удар