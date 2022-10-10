https://ukraina.ru/20221010/1039568165.html

Терпению пришёл конец, а дальше - больше: Литовкин о том, что Россия будет уничтожать на Украине. Видео

Терпению пришёл конец, а дальше - больше: Литовкин о том, что Россия будет уничтожать на Украине. Видео - 10.10.2022 Украина.ру

Терпению пришёл конец, а дальше - больше: Литовкин о том, что Россия будет уничтожать на Украине. Видео

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал массированные ракетные удары по всей Украине, а также рассказал о Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T13:51

2022-10-10T13:51

2022-10-10T13:51

видео

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал массированные ракетные удары по всей Украине, а также рассказал о том, какие "красные линии" перешла Украина и о применении БПЛА Герань-2 Россией в ходе СВО:00:33 – Ответ на взрыв на Крымском мосту и переход к новой фазе СВО;05:20 – Россия бьет по "центрам принятия решений" по всей Украине: почему только сейчас?07:30 – Эффективность беспилотников "Герань-2";09:30 – Сколько потребуется еще времени на взятие Артёмовска?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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