https://ukraina.ru/20221010/1039558080.html

Три волны ракетных ударов. Через два дня после Крымского моста Россия ответила на теракт

Три волны ракетных ударов. Через два дня после Крымского моста Россия ответила на теракт - 10.10.2022 Украина.ру

Три волны ракетных ударов. Через два дня после Крымского моста Россия ответила на теракт

Вскоре после теракта на Крымском мосту Олег Царёв в 16:14 написал, что «по моей информации — таки да. Допросились. Посмотрим». На следующий день утром он... Украина.ру, 10.10.2022

2022-10-10T12:25

2022-10-10T12:25

2022-10-10T12:53

эксклюзив

украина

россия

спецоперация

ракетный удар

крымский мост

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Вскоре после теракта на Крымском мосту Олег Царёв в 16:14 написал, что «по моей информации — таки да. Допросились. Посмотрим». На следующий день утром он сообщил, что «вчера в обед было принято одно решение. К вечеру его отменили». Несколько позже российский военный эксперт Владимир Орлов сказал: «Если бы этот вопрос зависел от меня, то в понедельник, в 11 утра, когда максимальное количество киевских чиновников пришло на работу, то я бы нанёс массированный ракетный удар по всем административным и так называемым государственным зданиям и сооружениям в Киеве. А вечером повторил бы такой удар по местам компактного проживания семей сотрудников СБУ, ГУР ВСУ».То ли Орлов оказался лучше информированным, то ли просто угадал, но утром 10 октября на крупные украинские города обрушились три волны ракетных ударов. Взрывы были зафиксированы в Киеве, Днепропетровске, Львове, Виннице, Одессе, Ивано-Франковске, Сумах, Ровно, Харькове, Хмельницком, Николаеве, Житомирской и Полтавской областях.По сообщению Министерства обороны Украины с 6:20 до 11:15 по Украине было запущено 83 ракеты. 43 из которых сбила система ПВО. Это без учёта ударов беспилотниками.Судя по всему, удары действительно наносились по административным зданиям. В Днепропетровске поражён Центр мониторинга, технической поддержки и ремонта средств электросвязи Днепропетровского регионального филиала ПАО "Укртелеком". Во Львове пострадала энергетическая инфраструктура (остановлены все ТЭЦ). В Ивано-Франковской области целью, судя по всему, стала Бурштынская ТЭС. Вообще по всей Украине начались перебои с электроэнергией и интернетом (обвал трафика на 75%). Украинские железные дороги сообщают о повреждении сети на Западной Украине и возможной задержке поездов.В Киеве ракеты взорвались в сквере Шевченко (вокруг – корпуса университета и академии наук) и в районе Европейской площади (там тоже военных объектов нет, пострадал "мост Кличко"). Пожар зафиксирован в районе ТЭЦ-5 около Южного моста. Один из взрывов произошёл на Печерске (район Кловского спуска), ещё один – возле железнодорожного вокзала (повреждён бизнес-центр "Tower 101", также поражена ТЭЦ-3). Телеграм-канал "Открытая Украина" съязвил: "т.к. наш фюрер заявил, что система ПВО в Киеве такая, что даже муха не пролетит (и мы ему верим, разве можно сомневаться в его словах), то судя по всему в Киеве стали массово взрываться кондиционеры. Других объяснений происходящему у нас нет". В городе остановлено метро.По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, на 11:00 было повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.Очевидно, с некоторой задержкой была проведена акция возмездия за теракт на Крымском мосту. Задержка вполне логичная – удары по административным зданиям в выходной день смысла не имеют. Также были поражены объекты энергетической инфраструктуры, удары по которым напрашивались давно.Сам по себе массированный удар по территории Украины пока что имеет скорее психологическое значение. Уже заметно воодушевление в социальных сетях и среди солдат на фронте. С украинской стороны, напротив, испуг и уныние, хотя точнее понять сложно – интернета нет.Более долговременный эффект будет достигнут в случае повторных ударов по энергетической инфраструктуре. Мы сейчас не знаем, идёт ли речь о разовой акции или будет продолжение.На ситуацию на фронте эти удары никакого влияния не окажут – для срыва мобилизации, подготовки и переброски новых войск время потеряно.Очевидно, что Киев использует эту тему для привлечения внимания международной общественности (это уже удалось – по сообщению Анатолия Шария началась эвакуация посольств из Киева) и накручивания антироссийской истерии внутри страны. Главное, чего сейчас попытается добиться Зеленский– получить новый пакет военной помощи, включающий ракеты большей дальности, боевые самолёты и системы ПВО. Вероятность того, что этот пакет будет предоставлен высока, но далеко не стопроцентная.Понятно, что на готовности Киева к переговорам это не отразится. Глава Офиса президента Андрей Ермак уже написал: "думали украинцы боятся террора от неадекватных бункерных трусов?" Из бункера.Ну что ж – зато это будет аргумент для переговоров, которые предлагает сейчас Эрдоган– без участия Украины.P.S.: Два дня назад командующим СВО был назначен генерал-полковник Сергей Владимирович Суровикин, которого военные за глаза называют "генерал Армагеддон"…

https://ukraina.ru/20221010/1039550441.html

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эксклюзив, украина, россия, спецоперация, ракетный удар, крымский мост