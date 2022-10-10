G7 созывает срочную встречу, Зеленский просит слова - 10.10.2022 Украина.ру
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G7 созывает срочную встречу, Зеленский просит слова
G7 созывает срочную встречу, Зеленский просит слова - 10.10.2022 Украина.ру
G7 созывает срочную встречу, Зеленский просит слова
Главы стран "Большой семерки" (G7) собираются провести срочную встречу. Об этом в своих соцсетях 10 октября сообщил Владимир Зеленский со ссылкой на свой разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем
2022-10-10T12:08
2022-10-10T12:12
новости
владимир зеленский
украина
удары
большая семерка
g7
спецоперация
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Германия в настоящий момент председательствует в G7"Договорились с канцлером ФРГ Олафом Шольцем &lt;...&gt; о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление &lt;..&gt;", - написал Зеленский.Также, по его словам, он созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждалось усиление украинской ПВО, "необходимость жесткой европейской и международной реакции". Как рассказали в Офисе президента Украины, встреча в рамках G7 пройдет завтра, 11 октября.Ранее власти Украины сообщили о ракетных ударах в 8 регионах и в Киеве. По данным властей, повреждения получили 11 объектов инфраструктуры, в том числе энергетической. Ряд украинских городов остался без света. Двумя днями ранее был совершен теракт на Крымском мосту. 9 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что заказчики, организаторы и исполнители диверсии - украинские спецслужбы.
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новости, владимир зеленский, украина, удары, большая семерка, g7, спецоперация
Новости, Владимир Зеленский, Украина, удары, большая семерка, G7, Спецоперация

G7 созывает срочную встречу, Зеленский просит слова

12:08 10.10.2022 (обновлено: 12:12 10.10.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Главы стран "Большой семерки" (G7) собираются провести срочную встречу. Об этом в своих соцсетях 10 октября сообщил Владимир Зеленский со ссылкой на свой разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем
Германия в настоящий момент председательствует в G7
"Договорились с канцлером ФРГ Олафом Шольцем <...> о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление <..>", - написал Зеленский.
Также, по его словам, он созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждалось усиление украинской ПВО, "необходимость жесткой европейской и международной реакции".
Как рассказали в Офисе президента Украины, встреча в рамках G7 пройдет завтра, 11 октября.
Ранее власти Украины сообщили о ракетных ударах в 8 регионах и в Киеве. По данным властей, повреждения получили 11 объектов инфраструктуры, в том числе энергетической. Ряд украинских городов остался без света.
Двумя днями ранее был совершен теракт на Крымском мосту. 9 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что заказчики, организаторы и исполнители диверсии - украинские спецслужбы.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:59
Кулеба прервал тур по Африке из-за ударов по УкраинеГлава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба на фоне ударов по Украине 10 октября сообщил в своем Twitter, что завершает тур по Африке и немедленно возвращается на родину
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаударыбольшая семеркаG7Спецоперация
 
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