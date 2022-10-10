https://ukraina.ru/20221010/1039556435.html

Подходы к проведению СВО изменены – Аксенов

Подходы к проведению СВО изменены – Аксенов - 10.10.2022 Украина.ру

Подходы к проведению СВО изменены – Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксёнов 10 октября сообщил о том, что подходы к проведению спецоперации на Украине изменены

2022-10-10T11:33

2022-10-10T11:33

2022-10-10T11:33

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Глава республики выразил надежду, что темпы операции "сбавляться не будут".Губернаторы и мэры большинства регионов Украины сообщили в понедельник о ракетных ударах. В том числе, были повреждены объекты критической инфраструктуры в Киеве, Львове, Хмельницком, Конотопе, и других городах Украины.Двумя днями ранее был совершен теракт на Крымском мосту. 9 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что заказчики, организаторы и исполнители диверсии - украинские спецслужбы.

https://ukraina.ru/20221010/1039556083.html

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новости, сергей аксенов, сво, спецоперация