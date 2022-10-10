Подходы к проведению СВО изменены – Аксенов - 10.10.2022 Украина.ру
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Подходы к проведению СВО изменены – Аксенов
Подходы к проведению СВО изменены – Аксенов - 10.10.2022 Украина.ру
Подходы к проведению СВО изменены – Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксёнов 10 октября сообщил о том, что подходы к проведению спецоперации на Украине изменены
2022-10-10T11:33
2022-10-10T11:33
новости
сергей аксенов
сво
спецоперация
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Глава республики выразил надежду, что темпы операции "сбавляться не будут".Губернаторы и мэры большинства регионов Украины сообщили в понедельник о ракетных ударах. В том числе, были повреждены объекты критической инфраструктуры в Киеве, Львове, Хмельницком, Конотопе, и других городах Украины.Двумя днями ранее был совершен теракт на Крымском мосту. 9 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что заказчики, организаторы и исполнители диверсии - украинские спецслужбы.
https://ukraina.ru/20221010/1039556083.html
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новости, сергей аксенов, сво, спецоперация
Новости, Сергей Аксенов, СВО, Спецоперация

Подходы к проведению СВО изменены – Аксенов

11:33 10.10.2022
 
© Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова / Перейти в фотобанкВзрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
© Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова
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Глава Крыма Сергей Аксёнов 10 октября сообщил о том, что подходы к проведению спецоперации на Украине изменены
Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен.
Глава республики выразил надежду, что темпы операции "сбавляться не будут".
Губернаторы и мэры большинства регионов Украины сообщили в понедельник о ракетных ударах. В том числе, были повреждены объекты критической инфраструктуры в Киеве, Львове, Хмельницком, Конотопе, и других городах Украины.
Двумя днями ранее был совершен теракт на Крымском мосту. 9 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что заказчики, организаторы и исполнители диверсии - украинские спецслужбы.
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