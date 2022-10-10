Путин попросил губернаторов контролировать вопросы частичной мобилизации - 10.10.2022 Украина.ру
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Путин попросил губернаторов контролировать вопросы частичной мобилизации
Путин попросил губернаторов контролировать вопросы частичной мобилизации - 10.10.2022 Украина.ру
Путин попросил губернаторов контролировать вопросы частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин попросил новоизбранных глав регионов держать под контролем вопросы частичной моблилизации. Об этом он заявил 10 октября во время видеовстречи с 15 главами субъектов РФ
2022-10-10T11:22
2022-10-10T12:27
новости
владимир путин
мобилизация
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"Прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных. Подчеркну, все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооружённых Сил России, должны неукоснительно выполняться", - сказал Путин."К сожалению, бестолковщина" будет учитываться при строительстве Вооруженных сил, повышением обороноспособности страны, сказал Путин.Глава государства заявил о необходимости использовать внешнее давление на Россию в интересах собственного развития и раскрытия потенциалов.
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новости, владимир путин, мобилизация
Новости, Владимир Путин, мобилизация

Путин попросил губернаторов контролировать вопросы частичной мобилизации

11:22 10.10.2022 (обновлено: 12:27 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров
- РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Гавриил Григоров
Читать в
Президент России Владимир Путин попросил новоизбранных глав регионов держать под контролем вопросы частичной моблилизации. Об этом он заявил 10 октября во время видеовстречи с 15 главами субъектов РФ
"Прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных. Подчеркну, все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооружённых Сил России, должны неукоснительно выполняться", - сказал Путин.
"К сожалению, бестолковщина" будет учитываться при строительстве Вооруженных сил, повышением обороноспособности страны, сказал Путин.
Глава государства заявил о необходимости использовать внешнее давление на Россию в интересах собственного развития и раскрытия потенциалов.
Д. Медведев дал интервью телеканалу Аль-Джазира - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:16
Медведев назвал объединение России на фоне мобилизации залогом победыМобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет. Таким мнением поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон, ответы она опубликовала 9 октября в своем телеграм-канале
 
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