https://ukraina.ru/20221010/1039556223.html

Путин попросил губернаторов контролировать вопросы частичной мобилизации

Путин попросил губернаторов контролировать вопросы частичной мобилизации - 10.10.2022 Украина.ру

Путин попросил губернаторов контролировать вопросы частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин попросил новоизбранных глав регионов держать под контролем вопросы частичной моблилизации. Об этом он заявил 10 октября во время видеовстречи с 15 главами субъектов РФ

2022-10-10T11:22

2022-10-10T11:22

2022-10-10T12:27

новости

владимир путин

мобилизация

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"Прошу вас держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных. Подчеркну, все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооружённых Сил России, должны неукоснительно выполняться", - сказал Путин."К сожалению, бестолковщина" будет учитываться при строительстве Вооруженных сил, повышением обороноспособности страны, сказал Путин.Глава государства заявил о необходимости использовать внешнее давление на Россию в интересах собственного развития и раскрытия потенциалов.

https://ukraina.ru/20221010/1039551169.html

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2022

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новости, владимир путин, мобилизация