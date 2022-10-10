Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины - 10.10.2022 Украина.ру
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Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины
Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины - 10.10.2022 Украина.ру
Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября записал видеообращение, в котором подтвердил удары по энергообъектам страны
2022-10-10T11:18
2022-10-10T11:18
новости
владимир зеленский
украина
ракетный удар
энергетика
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На данный момент известно о повреждения объектов энергетической инфраструктуры во Львовской, Харьковской, Хмельницкой областях. Все районы Сумской области частично обесточен, перебои с электричеством и водой в Ивано-Франковске, Житомире, Полтавской области.В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракетная атака выгодна "предвыборной компании Демократической партии США".
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новости, владимир зеленский, украина, ракетный удар, энергетика
Новости, Владимир Зеленский, Украина, ракетный удар, энергетика

Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины

11:18 10.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября записал видеообращение, в котором подтвердил удары по энергообъектам страны
Энергообъекты – по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг.
На данный момент известно о повреждения объектов энергетической инфраструктуры во Львовской, Харьковской, Хмельницкой областях. Все районы Сумской области частично обесточен, перебои с электричеством и водой в Ивано-Франковске, Житомире, Полтавской области.
В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракетная атака выгодна "предвыборной компании Демократической партии США".
10:48
Украинцы обстреляли общежитие медколледжа в Херсонской областиУкраинские войска обстреляли общежитие Бериславского медицинского колледжа в Херсонской области. Об этом 10 октября сообщает Минздрав региона
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаракетный ударэнергетика
 
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