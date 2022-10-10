https://ukraina.ru/20221010/1039556083.html

Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины

Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины - 10.10.2022 Украина.ру

Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября записал видеообращение, в котором подтвердил удары по энергообъектам страны

2022-10-10T11:18

2022-10-10T11:18

2022-10-10T11:18

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владимир зеленский

украина

ракетный удар

энергетика

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На данный момент известно о повреждения объектов энергетической инфраструктуры во Львовской, Харьковской, Хмельницкой областях. Все районы Сумской области частично обесточен, перебои с электричеством и водой в Ивано-Франковске, Житомире, Полтавской области.В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракетная атака выгодна "предвыборной компании Демократической партии США".

https://ukraina.ru/20221010/1039554583.html

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2022

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новости, владимир зеленский, украина, ракетный удар, энергетика