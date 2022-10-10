https://ukraina.ru/20221010/1039556083.html
Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины
Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины - 10.10.2022 Украина.ру
Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября записал видеообращение, в котором подтвердил удары по энергообъектам страны
2022-10-10T11:18
2022-10-10T11:18
2022-10-10T11:18
новости
владимир зеленский
украина
ракетный удар
энергетика
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На данный момент известно о повреждения объектов энергетической инфраструктуры во Львовской, Харьковской, Хмельницкой областях. Все районы Сумской области частично обесточен, перебои с электричеством и водой в Ивано-Франковске, Житомире, Полтавской области.В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракетная атака выгодна "предвыборной компании Демократической партии США".
https://ukraina.ru/20221010/1039554583.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, ракетный удар, энергетика
Новости, Владимир Зеленский, Украина, ракетный удар, энергетика
Зеленский подтвердил ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября записал видеообращение, в котором подтвердил удары по энергообъектам страны