Крымский политолог Иван Мезюхо об ударах по городам Украины и смене статуса спецоперации - 10.10.2022 Украина.ру
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Крымский политолог Иван Мезюхо об ударах по городам Украины и смене статуса спецоперации
Крымский политолог Иван Мезюхо об ударах по городам Украины и смене статуса спецоперации - 10.10.2022 Украина.ру
Крымский политолог Иван Мезюхо об ударах по городам Украины и смене статуса спецоперации
Россия точно ответит на теракт против Крымского моста. А по Киеву нужно бить в любом случае, заявил крымский политолог Иван Мезюхо в интервью изданию... Украина.ру, 10.10.2022
2022-10-10T12:26
2022-10-10T12:28
крым
крымский мост
теракт
владимир путин
спецоперация
интервью
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Россия точно ответит на теракт против Крымского моста. А по Киеву нужно бить в любом случае, заявил крымский политолог Иван Мезюхо в интервью изданию Украина.ру.— Иван, сегодня с утра нанесен ряд ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины. На ваш взгляд, это можно считать ответом российской стороны за теракт на Крымском мосту?— Я думаю, эмоционально наше общество воспринимает удары по Киеву как ответ за теракт на Крымском мосту, но так ли это – достоверно не известно. Министерство Обороны не обязано отчитываться, ответ это или не ответ на террористическое действие украинского государства.Я считаю, что любой ответ на терроризм должен быть продуманным, не эмоциональным, потому что гнев – плохой советчик.Если бы в мировой истории во время боевых действий все решения принимались с точки зрения сиюминутных эмоций, исторический процесс пошел бы по совершенно другому пути. Мы не должны давать волю эмоциям.Я убежден, что наша сторона не оставит без ответа удар по Крымскому мосту, ну а по Киеву, на мой субъективный взгляд, и так надо бить. — А как люди в Крыму относятся к произошедшему с мостом? Понимают, что его быстро восстановят?— Украина не достигла желаемого результата. Как я понимаю, они хотели отрезать Крым путем подрыва Крымского моста. Движение, пусть и на одной полосе, восстановлено, железнодорожная ветка работает, службы сработали оперативно.И вообще, факт, что вопросом восстановления полноценной работы моста занимается Марат Хуснуллин, человек с успешным личным кейсом в строительстве, вселяет уверенность, что ситуация будет разрешена в кратчайшие сроки.Конечно, остается много вопросов, как такое могло произойти. Но, думаю, не зря общественности показали общение главы государства со следственными органами. Было недвусмысленно заявлено, что Украине помогали и предатели – граждане Российской Федерации. Надеюсь, до этих подонков доберутся.— Как вы считаете, чего ожидать от заседания Совета безопасности РФ?— Какие бы решения не были приняты, они все будут направлены на победу в спецоперации, как бы она в дальнейшем не называлась. Мы должны понимать, что боевые действия после вхождения новых субъектов в состав нашего государства идут на территории нашей страны. Фактически спецоперация уже поменяла свой статус – стала отечественной освободительной войной.
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Украина.ру
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5
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крым, крымский мост, теракт, владимир путин, спецоперация, интервью
Крым, Крымский мост, теракт, Владимир Путин, Спецоперация, Интервью

Крымский политолог Иван Мезюхо об ударах по городам Украины и смене статуса спецоперации

12:26 10.10.2022 (обновлено: 12:28 10.10.2022)
 
© Фото : mezyukho.ruИван Мезюхо интервью
Иван Мезюхо интервью - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : mezyukho.ru
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Александр Светлов
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Россия точно ответит на теракт против Крымского моста. А по Киеву нужно бить в любом случае, заявил крымский политолог Иван Мезюхо в интервью изданию Украина.ру.
— Иван, сегодня с утра нанесен ряд ракетных ударов по Киеву и другим городам Украины. На ваш взгляд, это можно считать ответом российской стороны за теракт на Крымском мосту?
— Я думаю, эмоционально наше общество воспринимает удары по Киеву как ответ за теракт на Крымском мосту, но так ли это – достоверно не известно. Министерство Обороны не обязано отчитываться, ответ это или не ответ на террористическое действие украинского государства.
Я считаю, что любой ответ на терроризм должен быть продуманным, не эмоциональным, потому что гнев – плохой советчик.
Если бы в мировой истории во время боевых действий все решения принимались с точки зрения сиюминутных эмоций, исторический процесс пошел бы по совершенно другому пути. Мы не должны давать волю эмоциям.
Я убежден, что наша сторона не оставит без ответа удар по Крымскому мосту, ну а по Киеву, на мой субъективный взгляд, и так надо бить.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:41
"Прямое уничтожение": Медведев рассказал об ответе на теракт на Крымском мостуЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев в разговоре с журналисткой из Донбасса Наданой Фридрихсон 9 октября назвал чрезвычайное происшествие на Крымском мосту террористическим актом и диверсией, совершенной криминальным киевским режимом
— А как люди в Крыму относятся к произошедшему с мостом? Понимают, что его быстро восстановят?
— Украина не достигла желаемого результата. Как я понимаю, они хотели отрезать Крым путем подрыва Крымского моста. Движение, пусть и на одной полосе, восстановлено, железнодорожная ветка работает, службы сработали оперативно.
И вообще, факт, что вопросом восстановления полноценной работы моста занимается Марат Хуснуллин, человек с успешным личным кейсом в строительстве, вселяет уверенность, что ситуация будет разрешена в кратчайшие сроки.
Конечно, остается много вопросов, как такое могло произойти. Но, думаю, не зря общественности показали общение главы государства со следственными органами. Было недвусмысленно заявлено, что Украине помогали и предатели – граждане Российской Федерации. Надеюсь, до этих подонков доберутся.
— Как вы считаете, чего ожидать от заседания Совета безопасности РФ?
— Какие бы решения не были приняты, они все будут направлены на победу в спецоперации, как бы она в дальнейшем не называлась.
Мы должны понимать, что боевые действия после вхождения новых субъектов в состав нашего государства идут на территории нашей страны. Фактически спецоперация уже поменяла свой статус – стала отечественной освободительной войной.
 
КрымКрымский мосттерактВладимир ПутинСпецоперацияИнтервью
 
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