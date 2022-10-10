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Украинские соцсети о ракетном ударе по Киеву

Украинские соцсети о ракетном ударе по Киеву - 10.10.2022 Украина.ру

Украинские соцсети о ракетном ударе по Киеву

В понедельник 10 октября Киев под ракетной атакой. Удары подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко

2022-10-10T10:12

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2022-10-10T10:12

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Сообщается об остановке работы красной ветки метро, все станции работают как укрытие. Об этом сообщили в киевской мэрии.В соцсетях пишут, выкладывают фото и видео попадания ракет по Владимирской улице (на которой расположено управление СБУ), Шевченкоскому и Солонянскому району города.Киевляне публикуют фото ударов по центральному парку Шевченко и пешеходно-велосипедному мосту через Владимирский спуск (в Киеве его называют "Мост Кличко").По информации жителей города, повреждено здание филармонии, музея Ханенко и музея Шевченко.Власти города сообщают о 8 погибших и 24 раненых.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, ракеты, ракетный удар, соцсети