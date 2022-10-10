https://ukraina.ru/20221010/1039550441.html
Украинские соцсети о ракетном ударе по Киеву
Украинские соцсети о ракетном ударе по Киеву - 10.10.2022 Украина.ру
Украинские соцсети о ракетном ударе по Киеву
В понедельник 10 октября Киев под ракетной атакой. Удары подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко
2022-10-10T10:12
2022-10-10T10:12
2022-10-10T10:12
новости
киев
ракеты
ракетный удар
соцсети
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Сообщается об остановке работы красной ветки метро, все станции работают как укрытие. Об этом сообщили в киевской мэрии.В соцсетях пишут, выкладывают фото и видео попадания ракет по Владимирской улице (на которой расположено управление СБУ), Шевченкоскому и Солонянскому району города.Киевляне публикуют фото ударов по центральному парку Шевченко и пешеходно-велосипедному мосту через Владимирский спуск (в Киеве его называют "Мост Кличко").По информации жителей города, повреждено здание филармонии, музея Ханенко и музея Шевченко.Власти города сообщают о 8 погибших и 24 раненых.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039548199_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0d9efabfbffec7248ec7f46930a08ae4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, ракеты, ракетный удар, соцсети
Новости, Киев, ракеты, ракетный удар, соцсети
Украинские соцсети о ракетном ударе по Киеву
В понедельник 10 октября Киев под ракетной атакой. Удары подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко
Сообщается об остановке работы красной ветки метро, все станции работают как укрытие. Об этом сообщили в киевской мэрии.
В соцсетях пишут, выкладывают фото и видео попадания ракет по Владимирской улице (на которой расположено управление СБУ), Шевченкоскому и Солонянскому району города.
Киевляне публикуют фото ударов по центральному парку Шевченко и пешеходно-велосипедному мосту через Владимирский спуск (в Киеве его называют "Мост Кличко").
По информации жителей города, повреждено здание филармонии, музея Ханенко и музея Шевченко.
Власти города сообщают о 8 погибших и 24 раненых.