"Прямое уничтожение": Медведев рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту - 10.10.2022 Украина.ру
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"Прямое уничтожение": Медведев рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту
"Прямое уничтожение": Медведев рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту - 10.10.2022 Украина.ру
"Прямое уничтожение": Медведев рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в разговоре с журналисткой из Донбасса Наданой Фридрихсон 9 октября назвал чрезвычайное происшествие на Крымском мосту террористическим актом и диверсией, совершенной криминальным киевским режимом
2022-10-10T09:41
2022-10-10T09:48
новости
взрыв
крымский мост
медведев
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«Заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — заявил Медведев.В минувшую субботу ранним утром на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник у Путина запланировано заседание Совбеза.
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новости, взрыв, крымский мост, медведев
Новости, взрыв, Крымский мост, Медведев

"Прямое уничтожение": Медведев рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту

09:41 10.10.2022 (обновлено: 09:48 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в разговоре с журналисткой из Донбасса Наданой Фридрихсон 9 октября назвал чрезвычайное происшествие на Крымском мосту террористическим актом и диверсией, совершенной криминальным киевским режимом
«Заказчик и исполнитель преступления — несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — заявил Медведев.
В минувшую субботу ранним утром на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.
В понедельник у Путина запланировано заседание Совбеза.
 
НовостивзрывКрымский мостМедведев
 
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