Киев готовится к наступлению на Запорожскую область — Рогов - 10.10.2022 Украина.ру
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Киев готовится к наступлению на Запорожскую область — Рогов
Киев готовится к наступлению на Запорожскую область — Рогов - 10.10.2022 Украина.ру
Киев готовится к наступлению на Запорожскую область — Рогов
Киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, провокации могут начаться уже в ближайшее время. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 10 октября РИА Новости
2022-10-10T08:21
2022-10-10T08:21
новости
запорожская область
рогов
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"Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена". Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы", — сказал Рогов.По его словам, киевские власти могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум — в течение двух-трех недель.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
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452
60
новости, запорожская область, рогов
Новости, Запорожская область, Рогов

Киев готовится к наступлению на Запорожскую область — Рогов

08:21 10.10.2022
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, провокации могут начаться уже в ближайшее время. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 10 октября РИА Новости
"Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть "освобождена". Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы", — сказал Рогов.
По его словам, киевские власти могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум — в течение двух-трех недель.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
 
НовостиЗапорожская областьРогов
 
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