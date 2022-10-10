https://ukraina.ru/20221010/1039542805.html
"Бессовестная": экс-посол Украины обругал немецкого политика за вопрос о сыне
"Бессовестная": экс-посол Украины обругал немецкого политика за вопрос о сыне - 10.10.2022 Украина.ру
"Бессовестная": экс-посол Украины обругал немецкого политика за вопрос о сыне
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обозвал члена Левой партии Эзги Гюйылдар после вопроса о его сыне, который немецкий политик задала в своем Twitter
2022-10-10T07:24
2022-10-10T07:24
2022-10-10T07:32
андрей мельник
новости
германия
всу
сын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102782/20/1027822094_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_83ebb2d824e809e0e595079e7956c86e.jpg.webp
Политик поинтересовалась, почему сын экс-дипломата продолжает свое обучение в ФРГ.При этом депутат подчеркнула, что хочет, "чтобы ни один ребенок не шел на войну".В ответ экс-посол Украины в Германии счел партию "бесчеловечной и ужасной", а саму Гюйылдар обозвал "бессовестной"."Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи", — написал он.Вопрос о том, почему его сын не присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) Мельник оставил без ответа.Позднее Гюйылдар отметила, что Мельник внес ее аккаунт в социальной сети в черный список.Ранее экс-посол Украины в Германии заявлял, что сожалеет о своих высказываниях в соцсетях. Он признавался, что формулировал большую часть из них "спонтанно, исходя из эмоций, а не из расчетов".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102782/20/1027822094_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_d1de946606999ea708ff8468e54dc705.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей мельник, новости, германия, всу, сын
Андрей Мельник, Новости, Германия, ВСУ, сын
"Бессовестная": экс-посол Украины обругал немецкого политика за вопрос о сыне
07:24 10.10.2022 (обновлено: 07:32 10.10.2022)
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обозвал члена Левой партии Эзги Гюйылдар после вопроса о его сыне, который немецкий политик задала в своем Twitter
Политик поинтересовалась, почему сын экс-дипломата продолжает свое обучение в ФРГ.
"Почему сын Мельника до сих пор учится в Берлине, а не сражается за свою страну на Украине?" — говорится в посте.
При этом депутат подчеркнула, что хочет, "чтобы ни один ребенок не шел на войну".
В ответ экс-посол Украины в Германии счел партию "бесчеловечной и ужасной", а саму Гюйылдар обозвал "бессовестной".
"Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи", — написал он.
Вопрос о том, почему его сын не присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) Мельник оставил без ответа.
Позднее Гюйылдар отметила, что Мельник внес ее аккаунт в социальной сети в черный список.
Ранее экс-посол Украины в Германии заявлял, что сожалеет о своих высказываниях в соцсетях. Он признавался, что формулировал большую часть из них "спонтанно, исходя из эмоций, а не из расчетов".