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"Бессовестная": экс-посол Украины обругал немецкого политика за вопрос о сыне

"Бессовестная": экс-посол Украины обругал немецкого политика за вопрос о сыне - 10.10.2022 Украина.ру

"Бессовестная": экс-посол Украины обругал немецкого политика за вопрос о сыне

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обозвал члена Левой партии Эзги Гюйылдар после вопроса о его сыне, который немецкий политик задала в своем Twitter

2022-10-10T07:24

2022-10-10T07:24

2022-10-10T07:32

андрей мельник

новости

германия

всу

сын

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Политик поинтересовалась, почему сын экс-дипломата продолжает свое обучение в ФРГ.При этом депутат подчеркнула, что хочет, "чтобы ни один ребенок не шел на войну".В ответ экс-посол Украины в Германии счел партию "бесчеловечной и ужасной", а саму Гюйылдар обозвал "бессовестной"."Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи", — написал он.Вопрос о том, почему его сын не присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) Мельник оставил без ответа.Позднее Гюйылдар отметила, что Мельник внес ее аккаунт в социальной сети в черный список.Ранее экс-посол Украины в Германии заявлял, что сожалеет о своих высказываниях в соцсетях. Он признавался, что формулировал большую часть из них "спонтанно, исходя из эмоций, а не из расчетов".

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андрей мельник, новости, германия, всу, сын